https://sarabic.ae/20251105/تحالف-تأسيس-قائد-الدعم-السريع-يأمر-بتشكيل-لجنة-للتحقيق--بالتجاوزات-الفردية-في-مدينة-الفاشر-1106766125.html

تحالف "تأسيس": قائد "الدعم السريع" يأمر بتشكيل لجنة للتحقيق بالتجاوزات الفردية في مدينة الفاشر

تحالف "تأسيس": قائد "الدعم السريع" يأمر بتشكيل لجنة للتحقيق بالتجاوزات الفردية في مدينة الفاشر

سبوتنيك عربي

أقر المتحدث باسم تحالف السودان التأسيسي "تأسيس"، الذي تقوده قوات الدعم السريع، علاء الدين نقد، بوقوع "تجاوزات فردية" من قبل بعض عناصر الدعم السريع في مدينة... 05.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-05T14:26+0000

2025-11-05T14:26+0000

2025-11-05T14:34+0000

أخبار السودان اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار مصر الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/10/1088912234_0:312:810:768_1920x0_80_0_0_89f1d4879e38a478a5bb50dd3a0cd62f.jpg

موسكو- سبوتنيك. في تصريحات نقلتها وكالة "سبوتنيك"، قال نقد: "لا ننكر أن هناك تجاوزات فردية من قبل بعض أفراد القوات ومن خارج القوات في الفاشر.. كان هناك خطاب للسيد رئيس المجلس الرئاسي بحكومة السلام وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، وقام بالحديث عن هذه التجاوزات الفردية وتم تشكيل لجنة تحقيق بدأت عملها في الفاشر من قبل حكومة السلام"، مضيفاً أن السلطات ألقت القبض على بعض مرتكبي هذه التجاوزات. وفي سياق متصل، أشار نقد إلى أن الجيش السوداني انسحب من مفاوضات المجموعة الدولية الرباعية المعنية بالتنسيق لإنهاء الحرب في السودان -التي تضم الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر-، بسبب رفضه بعض الإجراءات المقترحة، مثل تسليم عدد من المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية، بينهم الرئيس الأسبق عمر البشير.وأعلن ‌‏تحالف السودان التأسيسي "تأسيس"، الذي تقوده "قوات الدعم السريع"، في 26 تموز/يوليو الماضي، تشكيل حكومة موازية في السودان، وتعيين محمد حسن التعايشي رئيسا للوزراء، إضافة إلى تشكيل مجلس رئاسي يتكون من 15 عضوا برئاسة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، فيما سيكون عبد العزيز الحلو قائد "الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال" نائباً له في المجلس. وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردًا ضد الدولة. وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

https://sarabic.ae/20251104/أمير-قطر-نؤكد-صدمتنا-جميعا-من-هول-المجازر-التي-ارتكبت-في-الفاشر-بالسودان-1106711227.html

https://sarabic.ae/20251103/الرئيس-التركي-لن-نصمت-إزاء-ما-يحدث-في-الفاشر--1106690015.html

https://sarabic.ae/20251103/ازدواجية-المعايير-تحاصر-الجنائية-الدولية-أمام-اختبار-الفاشر-1106686941.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار مصر الآن