عربي
https://sarabic.ae/20251103/الرئيس-التركي-لن-نصمت-إزاء-ما-يحدث-في-الفاشر--1106690015.html
الرئيس التركي: لن نصمت إزاء ما يحدث في الفاشر
الرئيس التركي: لن نصمت إزاء ما يحدث في الفاشر
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، رفض بلاده الصمت أمام "المجازر" التي تُرتكب بحق المدنيين في مدينة الفاشر السودانية، محذّراً من أن "لا يمكن... 03.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-03T15:05+0000
2025-11-03T15:05+0000
أخبار السودان اليوم
أخبار تركيا اليوم
منظمة التعاون الإسلامي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1f/1106602519_0:0:1340:755_1920x0_80_0_0_0a9df31af9883deedd38deb7b91a5fe7.jpg
وجاءت تصريحات أردوغان خلال افتتاحه أعمال الدورة الـ41 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك) في مركز إسطنبول للمؤتمرات، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول". وشدد أردوغان على ضرورة "حماية وحدة أراضي السودان وسيادته واستقلاله"، معلناً استمرار تركيا في تقديم المساعدات الإنسانية ودعم جهود التنمية هناك. واختتم كلمته بتأكيد ثقته في أن دول المنظمة "ستبذل قصارى جهدها ليعود السودان إلى مناخ السلام والطمأنينة والأمن". وكانت شبكة أطباء السودان قد طالبت، أمس الأحد، بإطلاق سراح المدنيين فورا من مدينة الفاشر وفتح مسارات آمنة لخروجهم. وطالب البيان، بالسماح بدخول المنظمات العاملة لدفن الجثث المنتشرة في أطراف المدينة حيث تمثل كارثة بيئية. ويوم الأحد قبل الماضي، أعلنت قوات الدعم السريع الاستيلاء على مقر الفرقة السادسة للمشاة التابعة للجيش السوداني، المتمركزة في الفاشر، بعد عام ونصف من القتال المتواصل للسيطرة على المدينة، التي كانت آخر معاقل القوات الحكومية في دارفور. كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن التقارير الواردة عن الانتهاكات في عاصمة شمال دارفور تُثير قلقًا بالغًا، مؤكدةً أن موسكو تدعم الحل السلمي للصراع السوداني.
https://sarabic.ae/20251103/ازدواجية-المعايير-تحاصر-الجنائية-الدولية-أمام-اختبار-الفاشر-1106686941.html
https://sarabic.ae/20251101/السودان-أكثر-من-36-ألف-نازح-يفرون-من-الفاشر-1106619580.html
https://sarabic.ae/20251030/مجلس-الأمن-الدولي-يدعو-إلى-محاسبة-مرتكبي-الانتهاكات-بحق-المدنيين-في-الفاشر-السودانية-1106566800.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1f/1106602519_149:0:1340:893_1920x0_80_0_0_122bec2d0ad3886c6a2a56c70280ebc0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, أخبار تركيا اليوم, منظمة التعاون الإسلامي
أخبار السودان اليوم, أخبار تركيا اليوم, منظمة التعاون الإسلامي

الرئيس التركي: لن نصمت إزاء ما يحدث في الفاشر

15:05 GMT 03.11.2025
© AP Photo / Vladimir Smirnovالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
© AP Photo / Vladimir Smirnov
تابعنا عبر
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، رفض بلاده الصمت أمام "المجازر" التي تُرتكب بحق المدنيين في مدينة الفاشر السودانية، محذّراً من أن "لا يمكن لقلب غير متحجّر أن يقبل هذه الجرائم".
وجاءت تصريحات أردوغان خلال افتتاحه أعمال الدورة الـ41 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك) في مركز إسطنبول للمؤتمرات، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول".
مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، هولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
"ازدواجية المعايير" تحاصر الجنائية الدولية أمام اختبار الفاشر
13:04 GMT
وأكد الرئيس التركي أن "المسؤولية الكبرى في إيقاف سفك الدماء بالسودان تقع على عاتق العالم الإسلامي"، داعياً الدول الأعضاء إلى "حل مشاكلنا بأنفسنا بدلاً من الاعتماد على الآخرين".
وشدد أردوغان على ضرورة "حماية وحدة أراضي السودان وسيادته واستقلاله"، معلناً استمرار تركيا في تقديم المساعدات الإنسانية ودعم جهود التنمية هناك.
واختتم كلمته بتأكيد ثقته في أن دول المنظمة "ستبذل قصارى جهدها ليعود السودان إلى مناخ السلام والطمأنينة والأمن".
السودان .. أوضاع مأساوية يعيشها المواطن بسبب الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
ا‌لسودان.. أكثر من 36 ألف نازح يفرون من الفاشر
1 نوفمبر, 06:45 GMT
وكانت شبكة أطباء السودان قد طالبت، أمس الأحد، بإطلاق سراح المدنيين فورا من مدينة الفاشر وفتح مسارات آمنة لخروجهم.
وقالت شبكة أطباء السودان، في بيان لها، إن "قوات الدعم السريع لا تزال تحتجز الآلاف من المدنيين داخل الفاشر وتمنعهم من مغادرتها"، مشيرة إلى أن "الدعم السريع أعادت عددا من الفارين من المدينة جبرا بينهم مصابون بطلقات نارية وآخرون يعانون سوء التغذية".
وطالب البيان، بالسماح بدخول المنظمات العاملة لدفن الجثث المنتشرة في أطراف المدينة حيث تمثل كارثة بيئية.
الأوضاع الإنسانية التي يعيشها النازحين في مدينة الفاشر بدارفور وشمال كردفان في ظل الحصار والنقص الحاد في مواد الإغاثة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
مجلس الأمن الدولي يدعو إلى محاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق المدنيين في الفاشر السودانية
30 أكتوبر, 15:46 GMT
ويوم الأحد قبل الماضي، أعلنت قوات الدعم السريع الاستيلاء على مقر الفرقة السادسة للمشاة التابعة للجيش السوداني، المتمركزة في الفاشر، بعد عام ونصف من القتال المتواصل للسيطرة على المدينة، التي كانت آخر معاقل القوات الحكومية في دارفور.
ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت السلطات السودانية "مقتل أكثر من 2000 شخص منذ سقوط الفاشر تحت سيطرة الدعم السريع".
كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن التقارير الواردة عن الانتهاكات في عاصمة شمال دارفور تُثير قلقًا بالغًا، مؤكدةً أن موسكو تدعم الحل السلمي للصراع السوداني.
