الرئيس التركي: لن نصمت إزاء ما يحدث في الفاشر

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، رفض بلاده الصمت أمام "المجازر" التي تُرتكب بحق المدنيين في مدينة الفاشر السودانية، محذّراً من أن "لا يمكن...

2025-11-03T15:05+0000

2025-11-03T15:05+0000

2025-11-03T15:05+0000

وجاءت تصريحات أردوغان خلال افتتاحه أعمال الدورة الـ41 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك) في مركز إسطنبول للمؤتمرات، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول". وشدد أردوغان على ضرورة "حماية وحدة أراضي السودان وسيادته واستقلاله"، معلناً استمرار تركيا في تقديم المساعدات الإنسانية ودعم جهود التنمية هناك. واختتم كلمته بتأكيد ثقته في أن دول المنظمة "ستبذل قصارى جهدها ليعود السودان إلى مناخ السلام والطمأنينة والأمن". وكانت شبكة أطباء السودان قد طالبت، أمس الأحد، بإطلاق سراح المدنيين فورا من مدينة الفاشر وفتح مسارات آمنة لخروجهم. وطالب البيان، بالسماح بدخول المنظمات العاملة لدفن الجثث المنتشرة في أطراف المدينة حيث تمثل كارثة بيئية. ويوم الأحد قبل الماضي، أعلنت قوات الدعم السريع الاستيلاء على مقر الفرقة السادسة للمشاة التابعة للجيش السوداني، المتمركزة في الفاشر، بعد عام ونصف من القتال المتواصل للسيطرة على المدينة، التي كانت آخر معاقل القوات الحكومية في دارفور. كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن التقارير الواردة عن الانتهاكات في عاصمة شمال دارفور تُثير قلقًا بالغًا، مؤكدةً أن موسكو تدعم الحل السلمي للصراع السوداني.

