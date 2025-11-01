عربي
ا‌لسودان.. أكثر من 36 ألف نازح يفرون من الفاشر
ا‌لسودان.. أكثر من 36 ألف نازح يفرون من الفاشر
‌‏أعلنت تنسيقية النازحين واللاجئين في دارفور، فرار أكثر من 36 ألف نازح من مدينة الفاشر، مشيرة إلى أن أكثر النازحين تركزوا في منطقة طويلة. 01.11.2025, سبوتنيك عربي
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
أخبار العالم الآن
العالم العربي
ونقلت قناة "الحدث" عن ‌‏تنسيقية النازحين واللاجئين في دارفور، تأكيدها على ضرورة الضغط على طرفي الصراع لوقف النار، محذرة من أن نازحي الفاشر يعانون من سوء تغذية كبير.وأضافت تنسيقية النازحين واللاجئين، أن "750 طفلا فروا من الفاشر من دون أسرهم"، مشيرة إلى أن نازحي الفاشر يحتاجون للغذاء بشكل عاجل.وأفادت السلطات في إقليم دارفور السوداني، الخميس الماضي، بأن "أكثر من 2200 شخص قتلوا في الفاشر على أيدي قوات الرد السريع".وصرح المتحدث باسم الحكومة الإقليمية عقاد بن كوني لوكالة "سبوتنيك"، أنه "ارتفع عدد القتلى في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور السودانية، إلى 2200 منذ سقوط المدينة في أيدي متمردي قوات التدخل السريع في 26 أكتوبر/تشرين الأول، مما أجبر أكثر من 390 ألفًا من السكان على الفرار من منازلهم".وقال: "ارتفع عدد القتلى إلى 2227، بينهم أطفال ونساء وكبار في السن. شاهد الجميع مقاطع فيديو لمسلحين يطلقون النار على المستشفى السعودي، ومراكز اللاجئين المؤقتة، والمساجد التي تؤوي الجرحى والمرضى، أو حتى الباحثين عن مأوى وسط القصف والقتال العنيف. ووفقًا لبعض التقارير، فرّ أكثر من 393 ألف شخص من المدينة خلال الأيام الأربعة الماضية".ووفقًا لمصدر الوكالة، يُقدر عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى مخيمات اللاجئين في كورما وطويلة ومدن أخرى، بعضها يبعد عشرات الكيلومترات عن الفاشر، بنحو 30 ألفًا.ويشير بن كوني إلى أن الباقين ما زالوا في طريقهم، وربما يكون بعضهم قد وقع ضحية هجمات أخرى للمسلحين أو أُخذ رهائن.وأضاف: "ربما قُتلوا خلال الهجمات أو أُسروا على يد المسلحين، الذين سيطلبون لاحقًا فدية أو نوعًا من الضرائب من أقاربهم".ويوم الأحد الماضي، أعلنت قوات الدعم السريع الاستيلاء على مقر الفرقة السادسة للمشاة التابعة للجيش السوداني، المتمركزة في الفاشر، بعد عام ونصف من القتال المتواصل للسيطرة على المدينة، التي كانت آخر معاقل القوات الحكومية في دارفور.ويوم الأربعاء، أعلنت السلطات السودانية مقتل أكثر من 2000 شخص منذ سقوط الفاشر تحت سيطرة الدعم السريع.كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن التقارير الواردة عن الانتهاكات في عاصمة شمال دارفور تُثير قلقًا بالغًا، مؤكدةً أن موسكو تدعم الحل السلمي للصراع السوداني.
https://sarabic.ae/20251030/مجلس-الأمن-الدولي-يدعو-إلى-محاسبة-مرتكبي-الانتهاكات-بحق-المدنيين-في-الفاشر-السودانية-1106566800.html
https://sarabic.ae/20251031/واشنطن-تتهم-الخرطوم-بـتجويع-ممنهج-بعد-طرد-مسؤولي-إغاثة-دوليين--1106582247.html
ا‌لسودان.. أكثر من 36 ألف نازح يفرون من الفاشر

06:45 GMT 01.11.2025
السودان .. أوضاع مأساوية يعيشها المواطن بسبب الحرب
‌‏أعلنت تنسيقية النازحين واللاجئين في دارفور، فرار أكثر من 36 ألف نازح من مدينة الفاشر، مشيرة إلى أن أكثر النازحين تركزوا في منطقة طويلة.
ونقلت قناة "الحدث" عن ‌‏تنسيقية النازحين واللاجئين في دارفور، تأكيدها على ضرورة الضغط على طرفي الصراع لوقف النار، محذرة من أن نازحي الفاشر يعانون من سوء تغذية كبير.
وأضافت تنسيقية النازحين واللاجئين، أن "750 طفلا فروا من الفاشر من دون أسرهم"، مشيرة إلى أن نازحي الفاشر يحتاجون للغذاء بشكل عاجل.
الأوضاع الإنسانية التي يعيشها النازحين في مدينة الفاشر بدارفور وشمال كردفان في ظل الحصار والنقص الحاد في مواد الإغاثة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
مجلس الأمن الدولي يدعو إلى محاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق المدنيين في الفاشر السودانية
30 أكتوبر, 15:46 GMT
وأفادت السلطات في إقليم دارفور السوداني، الخميس الماضي، بأن "أكثر من 2200 شخص قتلوا في الفاشر على أيدي قوات الرد السريع".
وصرح المتحدث باسم الحكومة الإقليمية عقاد بن كوني لوكالة "سبوتنيك"، أنه "ارتفع عدد القتلى في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور السودانية، إلى 2200 منذ سقوط المدينة في أيدي متمردي قوات التدخل السريع في 26 أكتوبر/تشرين الأول، مما أجبر أكثر من 390 ألفًا من السكان على الفرار من منازلهم".
وقال: "ارتفع عدد القتلى إلى 2227، بينهم أطفال ونساء وكبار في السن. شاهد الجميع مقاطع فيديو لمسلحين يطلقون النار على المستشفى السعودي، ومراكز اللاجئين المؤقتة، والمساجد التي تؤوي الجرحى والمرضى، أو حتى الباحثين عن مأوى وسط القصف والقتال العنيف. ووفقًا لبعض التقارير، فرّ أكثر من 393 ألف شخص من المدينة خلال الأيام الأربعة الماضية".
ووفقًا لمصدر الوكالة، يُقدر عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى مخيمات اللاجئين في كورما وطويلة ومدن أخرى، بعضها يبعد عشرات الكيلومترات عن الفاشر، بنحو 30 ألفًا.
ويشير بن كوني إلى أن الباقين ما زالوا في طريقهم، وربما يكون بعضهم قد وقع ضحية هجمات أخرى للمسلحين أو أُخذ رهائن.
الأوضاع الإنسانية التي يعيشها النازحين في مدينة الفاشر بدارفور وشمال كردفان في ظل الحصار والنقص الحاد في مواد الإغاثة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
واشنطن تتهم الخرطوم بـ"تجويع ممنهج" بعد طرد مسؤولي إغاثة دوليين
أمس, 07:29 GMT
وأضاف: "ربما قُتلوا خلال الهجمات أو أُسروا على يد المسلحين، الذين سيطلبون لاحقًا فدية أو نوعًا من الضرائب من أقاربهم".
ويوم الأحد الماضي، أعلنت قوات الدعم السريع الاستيلاء على مقر الفرقة السادسة للمشاة التابعة للجيش السوداني، المتمركزة في الفاشر، بعد عام ونصف من القتال المتواصل للسيطرة على المدينة، التي كانت آخر معاقل القوات الحكومية في دارفور.
ويوم الأربعاء، أعلنت السلطات السودانية مقتل أكثر من 2000 شخص منذ سقوط الفاشر تحت سيطرة الدعم السريع.
كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن التقارير الواردة عن الانتهاكات في عاصمة شمال دارفور تُثير قلقًا بالغًا، مؤكدةً أن موسكو تدعم الحل السلمي للصراع السوداني.
