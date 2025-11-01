https://sarabic.ae/20251101/السودان-أكثر-من-36-ألف-نازح-يفرون-من-الفاشر-1106619580.html

ا‌لسودان.. أكثر من 36 ألف نازح يفرون من الفاشر

‌‏أعلنت تنسيقية النازحين واللاجئين في دارفور، فرار أكثر من 36 ألف نازح من مدينة الفاشر، مشيرة إلى أن أكثر النازحين تركزوا في منطقة طويلة. 01.11.2025, سبوتنيك عربي

ونقلت قناة "الحدث" عن ‌‏تنسيقية النازحين واللاجئين في دارفور، تأكيدها على ضرورة الضغط على طرفي الصراع لوقف النار، محذرة من أن نازحي الفاشر يعانون من سوء تغذية كبير.وأضافت تنسيقية النازحين واللاجئين، أن "750 طفلا فروا من الفاشر من دون أسرهم"، مشيرة إلى أن نازحي الفاشر يحتاجون للغذاء بشكل عاجل.وأفادت السلطات في إقليم دارفور السوداني، الخميس الماضي، بأن "أكثر من 2200 شخص قتلوا في الفاشر على أيدي قوات الرد السريع".وصرح المتحدث باسم الحكومة الإقليمية عقاد بن كوني لوكالة "سبوتنيك"، أنه "ارتفع عدد القتلى في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور السودانية، إلى 2200 منذ سقوط المدينة في أيدي متمردي قوات التدخل السريع في 26 أكتوبر/تشرين الأول، مما أجبر أكثر من 390 ألفًا من السكان على الفرار من منازلهم".وقال: "ارتفع عدد القتلى إلى 2227، بينهم أطفال ونساء وكبار في السن. شاهد الجميع مقاطع فيديو لمسلحين يطلقون النار على المستشفى السعودي، ومراكز اللاجئين المؤقتة، والمساجد التي تؤوي الجرحى والمرضى، أو حتى الباحثين عن مأوى وسط القصف والقتال العنيف. ووفقًا لبعض التقارير، فرّ أكثر من 393 ألف شخص من المدينة خلال الأيام الأربعة الماضية".ووفقًا لمصدر الوكالة، يُقدر عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى مخيمات اللاجئين في كورما وطويلة ومدن أخرى، بعضها يبعد عشرات الكيلومترات عن الفاشر، بنحو 30 ألفًا.ويشير بن كوني إلى أن الباقين ما زالوا في طريقهم، وربما يكون بعضهم قد وقع ضحية هجمات أخرى للمسلحين أو أُخذ رهائن.وأضاف: "ربما قُتلوا خلال الهجمات أو أُسروا على يد المسلحين، الذين سيطلبون لاحقًا فدية أو نوعًا من الضرائب من أقاربهم".ويوم الأحد الماضي، أعلنت قوات الدعم السريع الاستيلاء على مقر الفرقة السادسة للمشاة التابعة للجيش السوداني، المتمركزة في الفاشر، بعد عام ونصف من القتال المتواصل للسيطرة على المدينة، التي كانت آخر معاقل القوات الحكومية في دارفور.ويوم الأربعاء، أعلنت السلطات السودانية مقتل أكثر من 2000 شخص منذ سقوط الفاشر تحت سيطرة الدعم السريع.كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن التقارير الواردة عن الانتهاكات في عاصمة شمال دارفور تُثير قلقًا بالغًا، مؤكدةً أن موسكو تدعم الحل السلمي للصراع السوداني.

