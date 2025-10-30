https://sarabic.ae/20251030/مسؤول-الإعلام-في-حكومة-إقليم-دارفور-2200-شخص-قتلوا-على-يد-قوات-الدعم-السريع-1106574966.html
مسؤول الإعلام في حكومة إقليم دارفور: 2200 شخص قتلوا على يد قوات الدعم السريع
مسؤول الإعلام في حكومة إقليم دارفور: 2200 شخص قتلوا على يد قوات الدعم السريع
أكدت السلطات في إقليم دارفور السوداني، اليوم الخميس، أن أكثر من 2200 شخص قتلوا في مدينة الفاشر على أيدي قوات الرد السريع. 30.10.2025
وصرح المتحدث باسم الحكومة الإقليمية عقاد بن كوني لوكالة "سبوتنيك"، أنه "ارتفع عدد القتلى في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور السودانية، إلى 2200 منذ سقوط المدينة في أيدي متمردي قوات التدخل السريع في 26 أكتوبر/تشرين الأول، مما أجبر أكثر من 390 ألفًا من السكان على الفرار من منازلهم".وقال: "ارتفع عدد القتلى إلى 2227، بينهم أطفال ونساء وكبار في السن. شاهد الجميع مقاطع فيديو لمسلحين يطلقون النار على المستشفى السعودي، ومراكز اللاجئين المؤقتة، والمساجد التي تؤوي الجرحى والمرضى، أو حتى الباحثين عن مأوى وسط القصف والقتال العنيف. ووفقًا لبعض التقارير، فرّ أكثر من 393 ألف شخص من المدينة خلال الأيام الأربعة الماضية".ويشير بن كوني إلى أن الباقين ما زالوا في طريقهم، وربما يكون بعضهم قد وقع ضحية هجمات أخرى للمسلحين أو أُخذ رهائن.وأضاف: "ربما قُتلوا خلال الهجمات أو أُسروا على يد المسلحين، الذين سيطلبون لاحقًا فدية أو نوعًا من الضرائب من أقاربهم".يوم الأربعاء، أعلنت السلطات السودانية مقتل أكثر من 2000 شخص منذ سقوط الفاشر تحت سيطرة الدعم السريع.أعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الأربعاء، أن التقارير الواردة عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في عاصمة شمال دارفور تُثير قلقًا بالغًا، مؤكدةً أن موسكو تدعم الحل السلمي للصراع السوداني.
