الصحة العالمية: مقتل أكثر من 460 مريضا ومرافقا في مستشفى الولادة بالفاشر بالسودان
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB الأوضاع الإنسانية التي يعيشها النازحين في مدينة الفاشر بدارفور وشمال كردفان في ظل الحصار والنقص الحاد في مواد الإغاثة
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الأربعاء، عن صدمته الشديدة وحزنه العميق إزاء تقارير تفيد بمقتل أكثر من 460 مريضاً ومرافقاً لهم في مستشفى الولادة السعودي بمدينة الفاشر في السودان، جراء هجمات حديثة مصحوبة باختطاف عاملين صحيين.
وكتب تيدروس على منصة "إكس": "قبل هذا الهجوم الأخير، تحققت المنظمة من وقوع 185 هجوماً على مرافق الرعاية الصحية في السودان منذ اندلاع الصراع في أبريل/نيسان 2023، أسفرت عن مقتل 1204 أشخاص وإصابة 416 آخرين من العاملين الصحيين والمرضى".
وأضاف أن 49 هجوماً من هذه الهجمات وقعت خلال العام الجاري وحده، ما أدى إلى مقتل 966 شخصاً.
وشدد المدير العام على أن "جميع الهجمات على الرعاية الصحية يجب أن تتوقف فوراً ودون قيد أو شرط"، مؤكداً أن القانون الإنساني الدولي يلزم بحماية المرضى والعاملين الصحيين والمرافق الطبية بالكامل.
.@WHO is appalled and deeply shocked by reports of the tragic killing of more than 460 patients and companions at Saudi Maternity Hospital in El Fasher, #Sudan, following recent attacks and the abduction of health workers.— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 29, 2025
Prior to this latest attack, WHO has verified 185… pic.twitter.com/CbAjtqYUAh
وكانت قوات "الدعم السريع" في السودان قد أعلنت، الأحد الماضي، السيطرة على الفرقة السادسة في مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور، عقب معارك وصفتها بـ"الحاسمة" ضد قوات الجيش السوداني.
وقالت "الدعم السريع"، في بيان لها: "قدّم الأشاوس دروساً في الصمود والبسالة، وسطروا ملاحم تاريخية دكّوا فيها آخر حصون جيش الحركة الإسلامية وتوابعه من أذيال حركات الارتزاق في إقليم دارفور، ملحقين بهم خسائر فادحة في الأرواح تجاوز عددها الآلاف من القتلى، إضافة إلى تدمير آليات عسكرية ضخمة والاستيلاء الكامل على العتاد العسكري"، على حد وصف البيان.
وتابع البيان: "تحرير الفرقة السادسة الفاشر اليوم، يمثل محطة مفصلية في مسار المعارك التي تخوضها قواتنا الباسلة، ويرسم ملامح الدولة الجديدة التي يتشارك جميع السودانيين في بنائها، بما يتوافق مع تطلعاتهم المشروعة لإنهاء عهود الظلم والاستبداد والمحسوبية، وإعلاء قيم الحرية والسلام والعدالة".
27 أكتوبر, 19:43 GMT
وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف.
وتقدّر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، الذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبا.