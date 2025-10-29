https://sarabic.ae/20251029/قائد-الدعم-السريع-بالسودان-نأسف-لأحداث-الفاشر-لكن-الحرب-فرضت-علينا-1106531156.html

قائد "الدعم السريع" بالسودان: نأسف لأحداث الفاشر لكن الحرب فرضت علينا

أعرب قائد قوات "الدعم السريع" السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، عن أسفه للأحداث التي شهدتها مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور، مؤكداً أن "الحرب فرضت علينا"،... 29.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال حميدتي في كلمة نقتلها وسائل الإعلام اليوم الأربعاء: "نأسف لأحداث الفاشر، لكن الحرب فرضت علينا، والفاشر لم تكن آمنة، وستكون برداً وسلاماً على أهلها". وأردف: تحرير الفاشر يمثل "نقطة تحول لوحدة السودان، سلماً أو حرباً".وأعلن حميدتي تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للكشف عن تفاصيل الأحداث التي وقعت في المدينة، مؤكدا السماح بحركة المدنيين داخل الفاشر بشكل فوري وكامل، دون أي عوائق، لتسهيل عودة الحياة الطبيعية إلى المنطقة.وجددت منظمة التعاون الإسلامي، أمس الثلاثاء، مناشدتها للفرقاء السودانيين بضرورة الحوار الفوري للتوصل إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف شامل ودائم لإطلاق النار، معربة عن "بالغ قلقها" إزاء التطورات الأخيرة في السودان.وشدد البيان على أهمية احترام إعلان جدة الموقع في 11 مايو/أيار 2023، مؤكداً أن الحوار هو السبيل الوحيد لحماية أرواح المدنيين، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، وصون وحدة البلاد وسيادتها وأمنها. وكانت قوات "الدعم السريع" في السودان قد أعلنت، الأحد الماضي، السيطرة على الفرقة السادسة في مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور، عقب معارك وصفتها بـ"الحاسمة" ضد قوات الجيش السوداني. وتابع البيان: "تحرير الفرقة السادسة الفاشر اليوم، يمثل محطة مفصلية في مسار المعارك التي تخوضها قواتنا الباسلة، ويرسم ملامح الدولة الجديدة التي يتشارك جميع السودانيين في بنائها، بما يتوافق مع تطلعاتهم المشروعة لإنهاء عهود الظلم والاستبداد والمحسوبية، وإعلاء قيم الحرية والسلام والعدالة". وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف.وتقدّر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، الذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبا.

