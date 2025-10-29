https://sarabic.ae/20251029/قائد-الدعم-السريع-بالسودان-نأسف-لأحداث-الفاشر-لكن-الحرب-فرضت-علينا-1106531156.html
قائد "الدعم السريع" بالسودان: نأسف لأحداث الفاشر لكن الحرب فرضت علينا
قائد "الدعم السريع" بالسودان: نأسف لأحداث الفاشر لكن الحرب فرضت علينا
سبوتنيك عربي
أعرب قائد قوات "الدعم السريع" السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، عن أسفه للأحداث التي شهدتها مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور، مؤكداً أن "الحرب فرضت علينا"،... 29.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-29T16:16+0000
2025-10-29T16:16+0000
2025-10-29T16:16+0000
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/11/1085084498_0:0:2822:1588_1920x0_80_0_0_a76f10902231378143c38cc34b1cca1e.jpg
وقال حميدتي في كلمة نقتلها وسائل الإعلام اليوم الأربعاء: "نأسف لأحداث الفاشر، لكن الحرب فرضت علينا، والفاشر لم تكن آمنة، وستكون برداً وسلاماً على أهلها". وأردف: تحرير الفاشر يمثل "نقطة تحول لوحدة السودان، سلماً أو حرباً".وأعلن حميدتي تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للكشف عن تفاصيل الأحداث التي وقعت في المدينة، مؤكدا السماح بحركة المدنيين داخل الفاشر بشكل فوري وكامل، دون أي عوائق، لتسهيل عودة الحياة الطبيعية إلى المنطقة.وجددت منظمة التعاون الإسلامي، أمس الثلاثاء، مناشدتها للفرقاء السودانيين بضرورة الحوار الفوري للتوصل إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف شامل ودائم لإطلاق النار، معربة عن "بالغ قلقها" إزاء التطورات الأخيرة في السودان.وشدد البيان على أهمية احترام إعلان جدة الموقع في 11 مايو/أيار 2023، مؤكداً أن الحوار هو السبيل الوحيد لحماية أرواح المدنيين، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، وصون وحدة البلاد وسيادتها وأمنها. وكانت قوات "الدعم السريع" في السودان قد أعلنت، الأحد الماضي، السيطرة على الفرقة السادسة في مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور، عقب معارك وصفتها بـ"الحاسمة" ضد قوات الجيش السوداني. وتابع البيان: "تحرير الفرقة السادسة الفاشر اليوم، يمثل محطة مفصلية في مسار المعارك التي تخوضها قواتنا الباسلة، ويرسم ملامح الدولة الجديدة التي يتشارك جميع السودانيين في بنائها، بما يتوافق مع تطلعاتهم المشروعة لإنهاء عهود الظلم والاستبداد والمحسوبية، وإعلاء قيم الحرية والسلام والعدالة". وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف.وتقدّر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، الذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبا.
https://sarabic.ae/20251028/السعودية-تطالب-الدعم-السريع-بحماية-المدنيين-وتأمين-المساعدات-في-الفاشر-1106488611.html
https://sarabic.ae/20251029/جامعة-الدول-العربية-تصدر-بيانا-بشأن-الجرائم-المروعة-المرتكبة-بحق-المدنيين-في-الفاشر-1106502768.html
https://sarabic.ae/20251027/البرهان-يتعهد-بـالقصاص-لأهالي-الفاشر-ويؤكد-قدرة-القوات-المسلحة-على-تحقيق-النصر-1106455725.html
https://sarabic.ae/20251027/الأمم-المتحدة-تحذر-من-الوضع-المروع-في-الفاشر-بالسودان-وتدعو-لوقف-إطلاق-نار-فوري-1106448462.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/11/1085084498_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_42420e334b167f95d1680eaeb969c3c4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, العالم العربي
قائد "الدعم السريع" بالسودان: نأسف لأحداث الفاشر لكن الحرب فرضت علينا
أعرب قائد قوات "الدعم السريع" السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، عن أسفه للأحداث التي شهدتها مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور، مؤكداً أن "الحرب فرضت علينا"، لكنه وعد بأن المدينة "ستكون برداً وسلاماً على أهلها".
وقال حميدتي في كلمة نقتلها وسائل الإعلام اليوم الأربعاء: "نأسف لأحداث الفاشر، لكن الحرب فرضت علينا، والفاشر
لم تكن آمنة، وستكون برداً وسلاماً على أهلها".
وأضاف حميدتي : "طوينا صفحة الحرب في مدينة الفاشر، ونفتح الآن صفحة السلم".
وأردف: تحرير الفاشر يمثل "نقطة تحول لوحدة السودان، سلماً أو حرباً".
وأعلن حميدتي
تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للكشف عن تفاصيل الأحداث التي وقعت في المدينة، مؤكدا السماح بحركة المدنيين داخل الفاشر بشكل فوري وكامل، دون أي عوائق، لتسهيل عودة الحياة الطبيعية إلى المنطقة.
وجددت منظمة التعاون الإسلامي، أمس الثلاثاء، مناشدتها للفرقاء السودانيين بضرورة الحوار الفوري للتوصل إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف شامل ودائم لإطلاق النار، معربة عن "بالغ قلقها" إزاء التطورات الأخيرة في السودان.
واستنكرت المنظمة، التي تضم 57 دولة إسلامية، في بيان، بشدة الانتهاكات الإنسانية الخطيرة الناجمة عن هجمات قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، داعية إلى الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي، وحماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات دون عوائق.
وشدد البيان على أهمية احترام إعلان جدة الموقع في 11 مايو/أيار 2023، مؤكداً أن الحوار هو السبيل الوحيد لحماية أرواح المدنيين، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني
، وصون وحدة البلاد وسيادتها وأمنها.
وكانت قوات "الدعم السريع" في السودان قد أعلنت، الأحد الماضي، السيطرة على الفرقة السادسة في مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور، عقب معارك وصفتها بـ"الحاسمة" ضد قوات الجيش السوداني.
وقالت "الدعم السريع"، في بيان لها: "قدّم الأشاوس دروساً في الصمود والبسالة، وسطروا ملاحم تاريخية دكّوا فيها آخر حصون جيش الحركة الإسلامية وتوابعه من أذيال حركات الارتزاق في إقليم دارفور، ملحقين بهم خسائر فادحة في الأرواح تجاوز عددها الآلاف من القتلى، إضافة إلى تدمير آليات عسكرية ضخمة والاستيلاء الكامل على العتاد العسكري"، على حد وصف البيان.
وتابع البيان: "تحرير الفرقة السادسة الفاشر اليوم، يمثل محطة مفصلية في مسار المعارك التي تخوضها قواتنا الباسلة، ويرسم ملامح الدولة الجديدة التي يتشارك جميع السودانيين في بنائها، بما يتوافق مع تطلعاتهم المشروعة لإنهاء عهود الظلم والاستبداد والمحسوبية، وإعلاء قيم الحرية والسلام والعدالة".
وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع
والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف.
وتقدّر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، الذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبا.