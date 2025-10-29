https://sarabic.ae/20251029/جامعة-الدول-العربية-تصدر-بيانا-بشأن-الجرائم-المروعة-المرتكبة-بحق-المدنيين-في-الفاشر-1106502768.html
جامعة الدول العربية تصدر بيانا بشأن "الجرائم المروعة المرتكبة بحق المدنيين" في الفاشر
جامعة الدول العربية تصدر بيانا بشأن "الجرائم المروعة المرتكبة بحق المدنيين" في الفاشر
سبوتنيك عربي
أدانت جامعة الدول العربية، أمس الثلاثاء، "الجرائم المروعة المرتكبة بحق المدنيين في مدينة الفاشر السودانية". 29.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-29T05:53+0000
2025-10-29T05:53+0000
2025-10-29T05:53+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
جامعة الدول العربية
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0f/1099556521_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9ed731fc6db0e6b78af9d7345db37da7.jpg
ودعت جامعة الدول العربية، في بيان لها، إلى "وقف إطلاق النار في الفاشر، التي تتعرض لحصار من قوات الدعم السريع، منذ أكثر من عامين"، مؤكدة أن "الوضع الراهن يهدد استقرار السودان ووحدته الإقليمية".كما دعا البيان إلى "إدخال المساعدات الإنسانية إلى الفاشر دون عوائق"، مشددة على أن "الاعتداءات في المدينة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".وكانت قوات الدعم السريع في السودان، أعلنت الأحد الماضي، السيطرة على الفرقة السادسة في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، عقب معارك وصفتها بـ"الحاسمة" ضد قوات الجيش السوداني.وتابع البيان: "تحرير الفرقة السادسة الفاشر اليوم، يمثل محطة مفصلية في مسار المعارك التي تخوضها قواتنا الباسلة، ويرسم ملامح الدولة الجديدة التي يتشارك جميع السودانيين في بنائها، بما يتوافق مع تطلعاتهم المشروعة لإنهاء عهود الظلم والاستبداد والمحسوبية، وإعلاء قيم الحرية والسلام والعدالة".وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف.وتقدّر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، الذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبا.
https://sarabic.ae/20251028/مصر-تدعو-لهدنة-إنسانية-فورية-في-كل-أنحاء-السودان-1106493785.html
https://sarabic.ae/20251027/البرهان-يتعهد-بـالقصاص-لأهالي-الفاشر-ويؤكد-قدرة-القوات-المسلحة-على-تحقيق-النصر-1106455725.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0f/1099556521_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0a9f4bfb51b439bf8d42407682645080.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, جامعة الدول العربية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, جامعة الدول العربية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
جامعة الدول العربية تصدر بيانا بشأن "الجرائم المروعة المرتكبة بحق المدنيين" في الفاشر
أدانت جامعة الدول العربية، أمس الثلاثاء، "الجرائم المروعة المرتكبة بحق المدنيين في مدينة الفاشر السودانية".
ودعت جامعة الدول العربية، في بيان لها، إلى "وقف إطلاق النار في الفاشر، التي تتعرض لحصار من قوات الدعم السريع، منذ أكثر من عامين"، مؤكدة أن "الوضع الراهن يهدد استقرار السودان ووحدته الإقليمية".
كما دعا البيان إلى "إدخال المساعدات الإنسانية إلى الفاشر دون عوائق"، مشددة على أن "الاعتداءات في المدينة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".
وكانت قوات الدعم السريع في السودان، أعلنت الأحد الماضي، السيطرة على الفرقة السادسة في مدينة الفاشر
بولاية شمال دارفور، عقب معارك وصفتها بـ"الحاسمة" ضد قوات الجيش السوداني.
وقالت "الدعم السريع"، في بيان لها: "قدّم الأشاوس دروسًا في الصمود والبسالة، وسطّروا ملاحم تاريخية دكّوا فيها آخر حصون جيش الحركة الإسلامية وتوابعه من أذيال حركات الارتزاق في إقليم دارفور، ملحقين بهم خسائر فادحة في الأرواح تجاوز عددها الآلاف من القتلى، إضافة إلى تدمير آليات عسكرية ضخمة والاستيلاء الكامل على العتاد العسكري"، على حد وصف البيان.
وتابع البيان: "تحرير الفرقة السادسة الفاشر اليوم، يمثل محطة مفصلية في مسار المعارك التي تخوضها قواتنا الباسلة، ويرسم ملامح الدولة الجديدة التي يتشارك جميع السودانيين في بنائها، بما يتوافق مع تطلعاتهم المشروعة لإنهاء عهود الظلم والاستبداد والمحسوبية، وإعلاء قيم الحرية والسلام والعدالة".
وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع
والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف.
وتقدّر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، الذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبا.