https://sarabic.ae/20251029/جامعة-الدول-العربية-تصدر-بيانا-بشأن-الجرائم-المروعة-المرتكبة-بحق-المدنيين-في-الفاشر-1106502768.html

جامعة الدول العربية تصدر بيانا بشأن "الجرائم المروعة المرتكبة بحق المدنيين" في الفاشر

جامعة الدول العربية تصدر بيانا بشأن "الجرائم المروعة المرتكبة بحق المدنيين" في الفاشر

سبوتنيك عربي

أدانت جامعة الدول العربية، أمس الثلاثاء، "الجرائم المروعة المرتكبة بحق المدنيين في مدينة الفاشر السودانية". 29.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-29T05:53+0000

2025-10-29T05:53+0000

2025-10-29T05:53+0000

أخبار السودان اليوم

المجلس السيادي في السودان

قوات الدعم السريع السودانية

الجيش السوداني

جامعة الدول العربية

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0f/1099556521_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9ed731fc6db0e6b78af9d7345db37da7.jpg

ودعت جامعة الدول العربية، في بيان لها، إلى "وقف إطلاق النار في الفاشر، التي تتعرض لحصار من قوات الدعم السريع، منذ أكثر من عامين"، مؤكدة أن "الوضع الراهن يهدد استقرار السودان ووحدته الإقليمية".كما دعا البيان إلى "إدخال المساعدات الإنسانية إلى الفاشر دون عوائق"، مشددة على أن "الاعتداءات في المدينة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".وكانت قوات الدعم السريع في السودان، أعلنت الأحد الماضي، السيطرة على الفرقة السادسة في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، عقب معارك وصفتها بـ"الحاسمة" ضد قوات الجيش السوداني.وتابع البيان: "تحرير الفرقة السادسة الفاشر اليوم، يمثل محطة مفصلية في مسار المعارك التي تخوضها قواتنا الباسلة، ويرسم ملامح الدولة الجديدة التي يتشارك جميع السودانيين في بنائها، بما يتوافق مع تطلعاتهم المشروعة لإنهاء عهود الظلم والاستبداد والمحسوبية، وإعلاء قيم الحرية والسلام والعدالة".وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف.وتقدّر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، الذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبا.

https://sarabic.ae/20251028/مصر-تدعو-لهدنة-إنسانية-فورية-في-كل-أنحاء-السودان-1106493785.html

https://sarabic.ae/20251027/البرهان-يتعهد-بـالقصاص-لأهالي-الفاشر-ويؤكد-قدرة-القوات-المسلحة-على-تحقيق-النصر-1106455725.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, جامعة الدول العربية, أخبار العالم الآن, العالم العربي