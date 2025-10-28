https://sarabic.ae/20251028/مصر-تدعو-لهدنة-إنسانية-فورية-في-كل-أنحاء-السودان-1106493785.html

مصر تدعو لهدنة إنسانية فورية في كل أنحاء السودان

مصر تدعو لهدنة إنسانية فورية في كل أنحاء السودان

أعربت مصر عن قلقها الشديد إزاء التطورات الأخيرة في السودان، داعية إلى اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتحقيق هدنة إنسانية فورية في جميع أرجاء البلاد، تمهيداً لوقف...

وأكدت القاهرة، في بيان على مواقع التواصل الإجتماعي، استمرار دعمها الكامل للسودان في تجاوز أزمته الحالية، مشددة على موقفها الراسخ بدعم سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، ورفضها القاطع لأي محاولات لتقسيمه أو التدخل في شؤونه. وكانت قوات "الدعم السريع" في السودان قد أعلنت، الأحد الماضي، السيطرة على الفرقة السادسة في مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور، عقب معارك وصفتها بـ"الحاسمة" ضد قوات الجيش السوداني. وتابع البيان: "تحرير الفرقة السادسة الفاشر اليوم، يمثل محطة مفصلية في مسار المعارك التي تخوضها قواتنا الباسلة، ويرسم ملامح الدولة الجديدة التي يتشارك جميع السودانيين في بنائها، بما يتوافق مع تطلعاتهم المشروعة لإنهاء عهود الظلم والاستبداد والمحسوبية، وإعلاء قيم الحرية والسلام والعدالة". وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف. وتقدّر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، الذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبا.

