الأمم المتحدة تحذر من الوضع "المروع" في الفاشر بالسودان وتدعو لوقف إطلاق نار فوري

الأمم المتحدة تحذر من الوضع "المروع" في الفاشر بالسودان وتدعو لوقف إطلاق نار فوري

حذرت الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع "المروعة" في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور في السودان، داعيةً إلى وقف إطلاق نار فوري وسط تقارير عن سقوط ضحايا... 27.10.2025, سبوتنيك عربي

وأعرب توم فليتشر، منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة، في بيان أمس الأحد، عن "قلقه الشديد" إزاء التقارير التي تتحدث عن مقتل مدنيين ونزوح قسري جراء الاشتباكات العنيفة التي تجتاح المدينة.وطالب فليتشر بـ"وقف إطلاق نار فوري في الفاشر وعموم دارفور والسودان"، مشدداً على ضرورة ضمان مرور آمن للمدنيين وحماية العاملين الإنسانيين.وبحسب الأمم المتحدة، أسفرت ضربات استهدفت مسجداً ومستشفى السعودية – آخر منشأة طبية تعمل في الفاشر – عن مقتل 20 شخصاً على الأقل هذا الشهر، بعد سقوط نحو 100 مدني في سبتمبر/أيلول.وأدان فليتشر استهداف المدنيين والمستشفيات والعمليات الإنسانية، وحث الأطراف على الالتزام بالقانون الدولي، مؤكداً أن "المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان يجب أن يحاسبوا".كما جدد التأكيد على قرار مجلس الأمن رقم 2736 (2024)، الذي يطالب برفع حصار الفاشر، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود في جميع أنحاء السودان.وكانت قوات "الدعم السريع" في السودان قد أعلنت، أمس الأحد، السيطرة على الفرقة السادسة في مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور، عقب معارك وصفتها بـ"الحاسمة" ضد قوات الجيش السوداني.وتابع البيان: "تحرير الفرقة السادسة الفاشر اليوم، يمثل محطة مفصلية في مسار المعارك التي تخوضها قواتنا الباسلة، ويرسم ملامح الدولة الجديدة التي يتشارك جميع السودانيين في بنائها، بما يتوافق مع تطلعاتهم المشروعة لإنهاء عهود الظلم والاستبداد والمحسوبية، وإعلاء قيم الحرية والسلام والعدالة".وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف.وتقدّر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، والذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبا.

