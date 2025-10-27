عربي
أمساليوم
بث مباشر
‌‏حاكم إقليم دارفور يقر بـ"سقوط الفاشر"
‌‏حاكم إقليم دارفور يقر بـ"سقوط الفاشر"
طالب حاكم إقليم دارفور في السودان مني أركو مناوي، اليوم الاثنين، بحماية المدنيين والإفصاح عن مصير النازحين وتحقيق مستقل في الانتهاكات والمجازر التي تقام في... 27.10.2025
وقال مناوي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "سقوط الفاشر لا يعني التفريط بمستقبل الإقليم لصالح جماعات العنف أو مصالح الفساد والعمالة"، قائلا: "كل شبر سيعود لأهله".وأعلنت قوات "الدعم السريع" في السودان، أمس الأحد، السيطرة على الفرقة السادسة في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، عقب معارك وصفتها بـ"الحاسمة" ضد قوات الجيش السوداني.وقالت "الدعم السريع"، في بيان لها: "قدّم الأشاوس دروساً في الصمود والبسالة، وسطروا ملاحم تاريخية دكّوا فيها آخر حصون جيش الحركة الإسلامية وتوابعه من أذيال حركات الارتزاق في إقليم دارفور، مُلحقين بهم خسائر فادحة في الأرواح تجاوز عددها الآلاف من القتلى، إضافة إلى تدمير آليات عسكرية ضخمة والاستيلاء الكامل على العتاد العسكري"، على حد وصف البيان.وتابع البيان: "تحرير الفرقة السادسة الفاشر، يمثل محطة مفصلية في مسار المعارك التي تخوضها قواتنا الباسلة، ويرسم ملامح الدولة الجديدة التي يتشارك جميع السودانيين في بنائها، بما يتوافق مع تطلعاتهم المشروعة لإنهاء عهود الظلم والاستبداد والمحسوبية، وإعلاء قيم الحرية والسلام والعدالة".وأوضحت قناة "العربية"، أن "الاشتباكات تركزت على المحور الشمالي والشمالي الغربي والجنوبي من المدينة، وشملت استخدام طائرات مسيّرة ومدفعية ثقيلة".وقد بثّت قوات الدعم السريع، مساء الجمعة، مقاطع فيديو تؤكد السيطرة على قصر السلطان على دينار، قرب قيادة الفرقة السادسة مشاة، وعدداً من المباني السيادية حولها، والتي كان الجيش السوداني أعلنت سابقاً تصديه لمحاولات تسلّل قوات الدعم السريع.وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف.وتقدّر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، والذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبا.
‌‏حاكم إقليم دارفور يقر بـ"سقوط الفاشر"

08:46 GMT 27.10.2025
طالب حاكم إقليم دارفور في السودان مني أركو مناوي، اليوم الاثنين، بحماية المدنيين والإفصاح عن مصير النازحين وتحقيق مستقل في الانتهاكات والمجازر التي تقام في مدينة الفاشر.
وقال مناوي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "سقوط الفاشر لا يعني التفريط بمستقبل الإقليم لصالح جماعات العنف أو مصالح الفساد والعمالة"، قائلا: "كل شبر سيعود لأهله".
وأعلنت قوات "الدعم السريع" في السودان، أمس الأحد، السيطرة على الفرقة السادسة في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، عقب معارك وصفتها بـ"الحاسمة" ضد قوات الجيش السوداني.
وقالت "الدعم السريع"، في بيان لها: "قدّم الأشاوس دروساً في الصمود والبسالة، وسطروا ملاحم تاريخية دكّوا فيها آخر حصون جيش الحركة الإسلامية وتوابعه من أذيال حركات الارتزاق في إقليم دارفور، مُلحقين بهم خسائر فادحة في الأرواح تجاوز عددها الآلاف من القتلى، إضافة إلى تدمير آليات عسكرية ضخمة والاستيلاء الكامل على العتاد العسكري"، على حد وصف البيان.
الأوضاع الإنسانية التي يعيشها النازحين في مدينة الفاشر بدارفور وشمال كردفان في ظل الحصار والنقص الحاد في مواد الإغاثة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
رغم النداءات والتحذيرات الدولية... "الفاشر" تجسد المأساة السودانية في أقسى صورها
20 أكتوبر, 20:42 GMT
وتابع البيان: "تحرير الفرقة السادسة الفاشر، يمثل محطة مفصلية في مسار المعارك التي تخوضها قواتنا الباسلة، ويرسم ملامح الدولة الجديدة التي يتشارك جميع السودانيين في بنائها، بما يتوافق مع تطلعاتهم المشروعة لإنهاء عهود الظلم والاستبداد والمحسوبية، وإعلاء قيم الحرية والسلام والعدالة".
وأفادت وسائل إعلام، السبت الماضي، بتجدد مواجهات برية عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور جنوب غربي البلاد.
وأوضحت قناة "العربية"، أن "الاشتباكات تركزت على المحور الشمالي والشمالي الغربي والجنوبي من المدينة، وشملت استخدام طائرات مسيّرة ومدفعية ثقيلة".
وقد بثّت قوات الدعم السريع، مساء الجمعة، مقاطع فيديو تؤكد السيطرة على قصر السلطان على دينار، قرب قيادة الفرقة السادسة مشاة، وعدداً من المباني السيادية حولها، والتي كان الجيش السوداني أعلنت سابقاً تصديه لمحاولات تسلّل قوات الدعم السريع.
قصف السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2025
الحكومة السودانية تصدر بيانا بشأن "استمرار الصمت الدولي" حيال ما حدث في مدينة الفاشر
12 أكتوبر, 12:39 GMT
وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف.
وتقدّر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، والذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبا.
