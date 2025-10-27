https://sarabic.ae/20251027/حاكم-إقليم-دارفور-يقر-بـسقوط-الفاشر-1106429302.html

‌‏حاكم إقليم دارفور يقر بـ"سقوط الفاشر"

‌‏حاكم إقليم دارفور يقر بـ"سقوط الفاشر"

27.10.2025

وقال مناوي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "سقوط الفاشر لا يعني التفريط بمستقبل الإقليم لصالح جماعات العنف أو مصالح الفساد والعمالة"، قائلا: "كل شبر سيعود لأهله".وأعلنت قوات "الدعم السريع" في السودان، أمس الأحد، السيطرة على الفرقة السادسة في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، عقب معارك وصفتها بـ"الحاسمة" ضد قوات الجيش السوداني.وقالت "الدعم السريع"، في بيان لها: "قدّم الأشاوس دروساً في الصمود والبسالة، وسطروا ملاحم تاريخية دكّوا فيها آخر حصون جيش الحركة الإسلامية وتوابعه من أذيال حركات الارتزاق في إقليم دارفور، مُلحقين بهم خسائر فادحة في الأرواح تجاوز عددها الآلاف من القتلى، إضافة إلى تدمير آليات عسكرية ضخمة والاستيلاء الكامل على العتاد العسكري"، على حد وصف البيان.وتابع البيان: "تحرير الفرقة السادسة الفاشر، يمثل محطة مفصلية في مسار المعارك التي تخوضها قواتنا الباسلة، ويرسم ملامح الدولة الجديدة التي يتشارك جميع السودانيين في بنائها، بما يتوافق مع تطلعاتهم المشروعة لإنهاء عهود الظلم والاستبداد والمحسوبية، وإعلاء قيم الحرية والسلام والعدالة".وأوضحت قناة "العربية"، أن "الاشتباكات تركزت على المحور الشمالي والشمالي الغربي والجنوبي من المدينة، وشملت استخدام طائرات مسيّرة ومدفعية ثقيلة".وقد بثّت قوات الدعم السريع، مساء الجمعة، مقاطع فيديو تؤكد السيطرة على قصر السلطان على دينار، قرب قيادة الفرقة السادسة مشاة، وعدداً من المباني السيادية حولها، والتي كان الجيش السوداني أعلنت سابقاً تصديه لمحاولات تسلّل قوات الدعم السريع.وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف.وتقدّر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، والذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبا.

