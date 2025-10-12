الحكومة السودانية تصدر بيانا بشأن "استمرار الصمت الدولي" حيال ما حدث في مدينة الفاشر

عربي
أمساليوم
بث مباشر
تابعنا عبر
استنكرت الحكومة السودانية، اليوم الأحد، استمرار "الصمت الدولي حيال ما ظلت ترتكبه قوات الدعم السريع من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحقّ المدنيين في مدينة الفاشر ومدن السودان الأخرى".
وقالت الحكومة السودانية، في بيان لها، إن الدعم السريع "تقوم بقتل ممنهج على أسس قبلية وتطهير عرقي واستهداف مقصود للبنيات الخدمية والتحتية ومعسكرات النازحين ودور الإيواء في تحدي واضح لقرارات مجلس الأمن ولا مبالاة بالقانون الدولي الإنساني".
وأكد البيان أن "هذه الجرائم تحتم على الإرادة الدولية مساعدة السودان على اجتثاث هذه المليشيا الإرهابية ومحاسبة قادتها ومن يقف إلى جانبهم ويساعدهم على ارتكاب هذه الجرائم ضد المواطنين الأبرياء"، مشيرة إلى أن "هجوم الأمس الدامي لن يزيد شعب السودان إلا تمسكاً بموقفه الثابت بضرورة القضاء على هذه المليشيا التي تزعزع الأمن في المنطقة والإقليم".
أزمة الفيضانات في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
رغم ويلات الحرب.. الفيضانات تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان.. صور
2 أكتوبر, 20:18 GMT
وقتل وأصيب العشرات، أمس السبت، في قصف نفذته مسيرة تابعة لقوات "الدعم السريع" في مدينة الفاشر السودانية.
وأفادت مصادر محلية في الفاشر، غربي السودان، "بسقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى داخل الأحياء السكنية، جراء هجمات نفذتها قوات الدعم السريع باستخدام طائرات مسيّرة".
وأوضحت المصادر، أن "إحدى الطائرات المسيّرة استهدفت مركز إيواء يضم نازحين مدنيين في المدينة، ما أسفر عن مقتل 30 شخصا وإصابة العشرات من المواطنين العزّل، بينهم نساء وأطفال".
ونفى رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، وجود مجاعة في السودان، مشيرا إلى أن ما يتداول في بعض وسائل الإعلام، أو ما يصدر عن بعض المنظمات بهذا الشأن، لا يعكس الواقع على الأرض.
وأوضح إدريس، في المنبر التنوير الأسبوعي لوزارة الثقافة والإعلام الذي نظمته وكالة السودان للأنباء ببورتسودان، أن "الوضع في السودان لا يمكن وصفه بالمجاعة، بل هناك مناطق محاصرة، مثل مدينة الفاشر، وهو ما يُحتم على المجتمع الدولي والدول الكبرى تحمّل مسؤولياتها الإنسانية والعمل على رفع هذا الحصار فورا"، حسب وكالة الأنباء السودانية.
السودان ..معاناة المدنيين من الحصار والجوع في إقليم دارفور - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
الحركة الشعبية لتحرير السودان لـ"سبوتنيك" تمديد عمل لجنة" تقصي الحقائق" لن يغير من الواقع المأساوي
7 أكتوبر, 19:36 GMT
وأضاف: "لقد تجاوز السودان مرحلة الحديث عن المجاعة بشكل نهائي، ولن يُسمح لأي جهة كانت بإعادة طرح هذا الادعاء، فقد تصدينا لهذه المزاعم بكل حسم وقوة وإثبات".
وأفادت وسائل إعلام سودانية بأن الجيش السوداني نجح، أخيرا، في تنفيذ أول عملية إسقاط جوي في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، للمرة الأولى منذ نحو 5 أشهر.
وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف.
وتقدر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، والذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبا.
