https://sarabic.ae/20251012/الحكومة-السودانية-تصدر-بيانا-بشأن-استمرار-الصمت-الدولي-حيال-ما-حدث-في-مدينة-الفاشر-1105903120.html

الحكومة السودانية تصدر بيانا بشأن "استمرار الصمت الدولي" حيال ما حدث في مدينة الفاشر

الحكومة السودانية تصدر بيانا بشأن "استمرار الصمت الدولي" حيال ما حدث في مدينة الفاشر

سبوتنيك عربي

استنكرت الحكومة السودانية، اليوم الأحد، استمرار "الصمت الدولي حيال ما ظلت ترتكبه قوات الدعم السريع من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحقّ المدنيين في مدينة... 12.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-12T12:39+0000

2025-10-12T12:39+0000

2025-10-12T12:39+0000

أخبار السودان اليوم

أخبار جنوب السودان

الجيش السوداني

قوات الدعم السريع السودانية

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0f/1099556521_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9ed731fc6db0e6b78af9d7345db37da7.jpg

وقالت الحكومة السودانية، في بيان لها، إن الدعم السريع "تقوم بقتل ممنهج على أسس قبلية وتطهير عرقي واستهداف مقصود للبنيات الخدمية والتحتية ومعسكرات النازحين ودور الإيواء في تحدي واضح لقرارات مجلس الأمن ولا مبالاة بالقانون الدولي الإنساني".وأكد البيان أن "هذه الجرائم تحتم على الإرادة الدولية مساعدة السودان على اجتثاث هذه المليشيا الإرهابية ومحاسبة قادتها ومن يقف إلى جانبهم ويساعدهم على ارتكاب هذه الجرائم ضد المواطنين الأبرياء"، مشيرة إلى أن "هجوم الأمس الدامي لن يزيد شعب السودان إلا تمسكاً بموقفه الثابت بضرورة القضاء على هذه المليشيا التي تزعزع الأمن في المنطقة والإقليم".وقتل وأصيب العشرات، أمس السبت، في قصف نفذته مسيرة تابعة لقوات "الدعم السريع" في مدينة الفاشر السودانية.وأفادت مصادر محلية في الفاشر، غربي السودان، "بسقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى داخل الأحياء السكنية، جراء هجمات نفذتها قوات الدعم السريع باستخدام طائرات مسيّرة".وأوضحت المصادر، أن "إحدى الطائرات المسيّرة استهدفت مركز إيواء يضم نازحين مدنيين في المدينة، ما أسفر عن مقتل 30 شخصا وإصابة العشرات من المواطنين العزّل، بينهم نساء وأطفال".ونفى رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، وجود مجاعة في السودان، مشيرا إلى أن ما يتداول في بعض وسائل الإعلام، أو ما يصدر عن بعض المنظمات بهذا الشأن، لا يعكس الواقع على الأرض.وأوضح إدريس، في المنبر التنوير الأسبوعي لوزارة الثقافة والإعلام الذي نظمته وكالة السودان للأنباء ببورتسودان، أن "الوضع في السودان لا يمكن وصفه بالمجاعة، بل هناك مناطق محاصرة، مثل مدينة الفاشر، وهو ما يُحتم على المجتمع الدولي والدول الكبرى تحمّل مسؤولياتها الإنسانية والعمل على رفع هذا الحصار فورا"، حسب وكالة الأنباء السودانية.وأضاف: "لقد تجاوز السودان مرحلة الحديث عن المجاعة بشكل نهائي، ولن يُسمح لأي جهة كانت بإعادة طرح هذا الادعاء، فقد تصدينا لهذه المزاعم بكل حسم وقوة وإثبات".وأفادت وسائل إعلام سودانية بأن الجيش السوداني نجح، أخيرا، في تنفيذ أول عملية إسقاط جوي في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، للمرة الأولى منذ نحو 5 أشهر.وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف.وتقدر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، والذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبا.

https://sarabic.ae/20251002/رغم-ويلات-الحرب-الفيضانات-تفاقم-الأزمة-الإنسانية-في-السودان-صور-1105555089.html

https://sarabic.ae/20251007/الحركة-الشعبية-لتحرير-السودان-لـسبوتنيك-تمديد-عمل-لجنة-تقصي-الحقائق-لن-يغير-من-الواقع-المأساوي--1105739503.html

أخبار جنوب السودان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, أخبار جنوب السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار العالم الآن, العالم العربي