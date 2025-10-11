عربي
https://sarabic.ae/20251011/عشرات-القتلى-ومئات-الجرحى-في-هجوم-بمسيرة-على-الفاشر-غربي-السودان-1105868941.html
عشرات القتلى ومئات الجرحى في هجوم بمسيرة على الفاشر غربي السودان
عشرات القتلى ومئات الجرحى في هجوم بمسيرة على الفاشر غربي السودان
سبوتنيك عربي
قتل وأصيب العشرات، اليوم السبت، في قصف نفذته مسيرة تابعة لقوات "الدعم السريع" في مدينة الفاشر السودانية. 11.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-11T09:13+0000
2025-10-11T09:13+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0f/1099556521_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9ed731fc6db0e6b78af9d7345db37da7.jpg
وأفادت مصادر محلية في الفاشر، غربي السودان، "بسقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى داخل الأحياء السكنية، جراء هجمات نفذتها قوات الدعم السريع باستخدام طائرات مسيّرة".وأوضحت المصادر، أن "إحدى الطائرات المسيّرة استهدفت مركز إيواء يضم نازحين مدنيين في المدينة، ما أسفر عن مقتل 30 شخصا وإصابة العشرات من المواطنين العزّل، بينهم نساء وأطفال".ونفى رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، وجود مجاعة في السودان، مشيرا إلى أن ما يتداول في بعض وسائل الإعلام، أو ما يصدر عن بعض المنظمات بهذا الشأن، لا يعكس الواقع على الأرض.وأوضح إدريس، في المنبر التنوير الأسبوعي لوزارة الثقافة والإعلام الذي نظمته وكالة السودان للأنباء ببورتسودان، أن "الوضع في السودان لا يمكن وصفه بالمجاعة، بل هناك مناطق محاصرة، مثل مدينة الفاشر، وهو ما يُحتم على المجتمع الدولي والدول الكبرى تحمّل مسؤولياتها الإنسانية والعمل على رفع هذا الحصار فورا"، حسب وكالة الأنباء السودانية.وأضاف: "لقد تجاوز السودان مرحلة الحديث عن المجاعة بشكل نهائي، ولن يُسمح لأي جهة كانت بإعادة طرح هذا الادعاء، فقد تصدينا لهذه المزاعم بكل حسم وقوة وإثبات".وأفادت وسائل إعلام سودانية بأن الجيش السوداني نجح، أخيرا، في تنفيذ أول عملية إسقاط جوي في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، للمرة الأولى منذ نحو 5 أشهر.وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف.وتقدر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، والذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبا.
https://sarabic.ae/20251002/الأمم-المتحدة-تحث-على-تحرك-عاجل-لمنع-الفظائع-في-الفاشر-السودانية-1105534319.html
https://sarabic.ae/20251001/الجيش-السوداني-يعلن-القضاء-على-مرتزقة-أوكرانيين-في-الفاشر-1105496990.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0f/1099556521_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0a9f4bfb51b439bf8d42407682645080.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي

عشرات القتلى ومئات الجرحى في هجوم بمسيرة على الفاشر غربي السودان

09:13 GMT 11.10.2025
© AP Photo / Marwan Aliقصف السودان
قصف السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2025
© AP Photo / Marwan Ali
تابعنا عبر
قتل وأصيب العشرات، اليوم السبت، في قصف نفذته مسيرة تابعة لقوات "الدعم السريع" في مدينة الفاشر السودانية.
وأفادت مصادر محلية في الفاشر، غربي السودان، "بسقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى داخل الأحياء السكنية، جراء هجمات نفذتها قوات الدعم السريع باستخدام طائرات مسيّرة".
وأوضحت المصادر، أن "إحدى الطائرات المسيّرة استهدفت مركز إيواء يضم نازحين مدنيين في المدينة، ما أسفر عن مقتل 30 شخصا وإصابة العشرات من المواطنين العزّل، بينهم نساء وأطفال".
الأوضاع الإنسانية التي يعيشها النازحين في مدينة الفاشر بدارفور وشمال كردفان في ظل الحصار والنقص الحاد في مواد الإغاثة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
الأمم المتحدة تحث على تحرك عاجل لمنع "الفظائع" في الفاشر السودانية
2 أكتوبر, 10:40 GMT
ونفى رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، وجود مجاعة في السودان، مشيرا إلى أن ما يتداول في بعض وسائل الإعلام، أو ما يصدر عن بعض المنظمات بهذا الشأن، لا يعكس الواقع على الأرض.
وأوضح إدريس، في المنبر التنوير الأسبوعي لوزارة الثقافة والإعلام الذي نظمته وكالة السودان للأنباء ببورتسودان، أن "الوضع في السودان لا يمكن وصفه بالمجاعة، بل هناك مناطق محاصرة، مثل مدينة الفاشر، وهو ما يُحتم على المجتمع الدولي والدول الكبرى تحمّل مسؤولياتها الإنسانية والعمل على رفع هذا الحصار فورا"، حسب وكالة الأنباء السودانية.
وأضاف: "لقد تجاوز السودان مرحلة الحديث عن المجاعة بشكل نهائي، ولن يُسمح لأي جهة كانت بإعادة طرح هذا الادعاء، فقد تصدينا لهذه المزاعم بكل حسم وقوة وإثبات".
وأفادت وسائل إعلام سودانية بأن الجيش السوداني نجح، أخيرا، في تنفيذ أول عملية إسقاط جوي في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، للمرة الأولى منذ نحو 5 أشهر.
الجيش الاوكراني على شاطئ نهر دنيبرو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
الجيش السوداني يعلن القضاء على مرتزقة أوكرانيين في الفاشر
1 أكتوبر, 13:30 GMT
وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف.
وتقدر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، والذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبا.
