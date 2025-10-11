https://sarabic.ae/20251011/عشرات-القتلى-ومئات-الجرحى-في-هجوم-بمسيرة-على-الفاشر-غربي-السودان-1105868941.html
عشرات القتلى ومئات الجرحى في هجوم بمسيرة على الفاشر غربي السودان
عشرات القتلى ومئات الجرحى في هجوم بمسيرة على الفاشر غربي السودان
قتل وأصيب العشرات، اليوم السبت، في قصف نفذته مسيرة تابعة لقوات "الدعم السريع" في مدينة الفاشر السودانية. 11.10.2025
وأفادت مصادر محلية في الفاشر، غربي السودان، "بسقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى داخل الأحياء السكنية، جراء هجمات نفذتها قوات الدعم السريع باستخدام طائرات مسيّرة".وأوضحت المصادر، أن "إحدى الطائرات المسيّرة استهدفت مركز إيواء يضم نازحين مدنيين في المدينة، ما أسفر عن مقتل 30 شخصا وإصابة العشرات من المواطنين العزّل، بينهم نساء وأطفال".ونفى رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، وجود مجاعة في السودان، مشيرا إلى أن ما يتداول في بعض وسائل الإعلام، أو ما يصدر عن بعض المنظمات بهذا الشأن، لا يعكس الواقع على الأرض.وأوضح إدريس، في المنبر التنوير الأسبوعي لوزارة الثقافة والإعلام الذي نظمته وكالة السودان للأنباء ببورتسودان، أن "الوضع في السودان لا يمكن وصفه بالمجاعة، بل هناك مناطق محاصرة، مثل مدينة الفاشر، وهو ما يُحتم على المجتمع الدولي والدول الكبرى تحمّل مسؤولياتها الإنسانية والعمل على رفع هذا الحصار فورا"، حسب وكالة الأنباء السودانية.وأضاف: "لقد تجاوز السودان مرحلة الحديث عن المجاعة بشكل نهائي، ولن يُسمح لأي جهة كانت بإعادة طرح هذا الادعاء، فقد تصدينا لهذه المزاعم بكل حسم وقوة وإثبات".وأفادت وسائل إعلام سودانية بأن الجيش السوداني نجح، أخيرا، في تنفيذ أول عملية إسقاط جوي في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، للمرة الأولى منذ نحو 5 أشهر.وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف.وتقدر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، والذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبا.
الأخبار
