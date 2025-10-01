https://sarabic.ae/20251001/الجيش-السوداني-يعلن-القضاء-على-مرتزقة-أوكرانيين-في-الفاشر-1105496990.html
الجيش السوداني يعلن القضاء على مرتزقة أوكرانيين في الفاشر
الجيش السوداني يعلن القضاء على مرتزقة أوكرانيين في الفاشر
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، القضاء على مرتزقة أوكرانيين، بما في ذلك متخصصون في الطائرات المسيرة، الذين يقاتلون إلى جانب قوات "الدعم السريع" في إقليم... 01.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-01T13:30+0000
2025-10-01T13:30+0000
2025-10-01T13:30+0000
أخبار السودان اليوم
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا
كولومبيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084298444_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_959f7e9b2e21963c23237d25e4950dd6.jpg
وجاء في بيان قيادة الفرقة السادسة مشاة الفاشر في الجيش السوداني: "تمكنت قواتنا في ميدان الكرامة بفاشر السلطان من إلحاق خسائر كبيرة بعد نصب كمين محكم أدى إلى هلاك عدد كبير من الأجانب من الكولومبيين والأوكرانيين". وأوضح البيان أن "من بين الأفراد الذين تم رصدهم مهندسون متخصصون في تشغيل الطائرات المسيرة وأنظمة المراقبة، إلى جانب شخصيات قيادية بارزة تنتمي إلى قوات "الدعم السريع".وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف.وتقدر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، والذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبا.رئيس وزراء السودان يطالب الأمم المتحدة بالتدخل لفك الحصار عن الفاشرمتى يتحرك العالم لوقف شلال الدم في مدينة "الفاشر" السودانية؟
https://sarabic.ae/20250929/إعلام-الجيش-السوداني-ينفذ-أول-عملية-إسقاط-جوي-في-الفاشر-منذ-5-أشهر-1105422251.html
كولومبيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084298444_164:0:2836:2004_1920x0_80_0_0_63259a0edbc71ac2f72c92d64d636ea1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, كولومبيا
أخبار السودان اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, كولومبيا
الجيش السوداني يعلن القضاء على مرتزقة أوكرانيين في الفاشر
أعلن الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، القضاء على مرتزقة أوكرانيين، بما في ذلك متخصصون في الطائرات المسيرة، الذين يقاتلون إلى جانب قوات "الدعم السريع" في إقليم دارفور.
وجاء في بيان قيادة الفرقة السادسة مشاة الفاشر في الجيش السوداني: "تمكنت قواتنا في ميدان الكرامة بفاشر السلطان من إلحاق خسائر كبيرة بعد نصب كمين محكم أدى إلى هلاك عدد كبير من الأجانب من الكولومبيين والأوكرانيين".
وأضاف البيان: "هذه العناصر تسللت إلى عدد من الأحياء السكنية داخل المدينة، حيث كانت تخطط لاستخدام المباني المرتفعة كمواقع تمركز للقناصة، في إطار عمليات تهدف إلى تعزيز السيطرة الميدانية في مناطق محددة".
وأوضح البيان أن "من بين الأفراد الذين تم رصدهم مهندسون متخصصون في تشغيل الطائرات المسيرة وأنظمة المراقبة، إلى جانب شخصيات قيادية بارزة تنتمي إلى قوات "الدعم السريع".
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام سودانية بأن الجيش السوداني نجح، يوم الاثنين الماضي، في تنفيذ أول عملية إسقاط جوي في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، للمرة الأولى منذ نحو 5 أشهر.
وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف.
وتقدر الأمم المتحدة
أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، والذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبا.