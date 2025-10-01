https://sarabic.ae/20251001/الجيش-السوداني-يعلن-القضاء-على-مرتزقة-أوكرانيين-في-الفاشر-1105496990.html

الجيش السوداني يعلن القضاء على مرتزقة أوكرانيين في الفاشر

الجيش السوداني يعلن القضاء على مرتزقة أوكرانيين في الفاشر

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، القضاء على مرتزقة أوكرانيين، بما في ذلك متخصصون في الطائرات المسيرة، الذين يقاتلون إلى جانب قوات "الدعم السريع" في إقليم... 01.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-01T13:30+0000

2025-10-01T13:30+0000

2025-10-01T13:30+0000

أخبار السودان اليوم

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

أخبار أوكرانيا

كولومبيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084298444_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_959f7e9b2e21963c23237d25e4950dd6.jpg

وجاء في بيان قيادة الفرقة السادسة مشاة الفاشر في الجيش السوداني: "تمكنت قواتنا في ميدان الكرامة بفاشر السلطان من إلحاق خسائر كبيرة بعد نصب كمين محكم أدى إلى هلاك عدد كبير من الأجانب من الكولومبيين والأوكرانيين". وأوضح البيان أن "من بين الأفراد الذين تم رصدهم مهندسون متخصصون في تشغيل الطائرات المسيرة وأنظمة المراقبة، إلى جانب شخصيات قيادية بارزة تنتمي إلى قوات "الدعم السريع".وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف.وتقدر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، والذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبا.‌‏رئيس وزراء السودان يطالب الأمم المتحدة بالتدخل لفك الحصار عن الفاشرمتى يتحرك العالم لوقف شلال الدم في مدينة "الفاشر" السودانية؟

https://sarabic.ae/20250929/إعلام-الجيش-السوداني-ينفذ-أول-عملية-إسقاط-جوي-في-الفاشر-منذ-5-أشهر-1105422251.html

كولومبيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, كولومبيا