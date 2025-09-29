عربي
بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الأخير من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: الجيش السوداني ينفذ أول عملية إسقاط جوي في الفاشر منذ 5 أشهر
إعلام: الجيش السوداني ينفذ أول عملية إسقاط جوي في الفاشر منذ 5 أشهر
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام سودانية، بأن الجيش السوداني نجح اليوم الاثنين، في تنفيذ أول عملية إسقاط جوي في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، للمرة الأولى منذ نحو 5... 29.09.2025, سبوتنيك عربي
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
وبحسب صحيفة "التغيير"، تأتي هذه العملية في ظل حصار تفرضه قوات الدعم السريع على المدينة، منذ مايو/ أيار 2024، ما أدى إلى عزلها شبه الكامل عن طرق الإمداد الرئيسية. ووصفت المصادر، الحدث بأنه "لافت ويحمل دلالات معنوية وعسكرية كبيرة، في ظل التحديات التي تواجهها المدينة جراء الحصار". ويعد هذا الإسقاط الجوي الأول من نوعه منذ أن تمكنت قوات الدعم السريع من إسقاط طائرتي شحن تابعتين للجيش، في وقت سابق.وتقدر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، والذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبًا.
إعلام: الجيش السوداني ينفذ أول عملية إسقاط جوي في الفاشر منذ 5 أشهر

أفادت وسائل إعلام سودانية، بأن الجيش السوداني نجح اليوم الاثنين، في تنفيذ أول عملية إسقاط جوي في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، للمرة الأولى منذ نحو 5 أشهر.
وبحسب صحيفة "التغيير"، تأتي هذه العملية في ظل حصار تفرضه قوات الدعم السريع على المدينة، منذ مايو/ أيار 2024، ما أدى إلى عزلها شبه الكامل عن طرق الإمداد الرئيسية.

وأفادت مصادر للصحيفة، داعمة للجيش، بأن طائرات تابعة لسلاح الجو السوداني، حلّقت فجر اليوم الاثنين في سماء الفاشر، بعد غياب طويل، ونفذت عملية إسقاط جوي تضمنت موادا غذائية وطبية وذخائر.

مسلحون موالون للحكومة - دارفور السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
متى يتحرك العالم لوقف شلال الدم في مدينة "الفاشر" السودانية؟
22 سبتمبر, 18:56 GMT
ووصفت المصادر، الحدث بأنه "لافت ويحمل دلالات معنوية وعسكرية كبيرة، في ظل التحديات التي تواجهها المدينة جراء الحصار".
وأكدت "تنسيقية لجان مقاومة الفاشر"، عودة الطيران الحربي إلى أجواء المدينة، مباركةً نجاح هذه "العملية النوعية"، التي وصفتها بأنها "خطّت أول سطور النصر وفك الحصار بعزيمة وصبر".
رئيس الوزراء السوداني الجديد، كامل إدريس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
‌‏رئيس وزراء السودان يطالب الأمم المتحدة بالتدخل لفك الحصار عن الفاشر
20 سبتمبر, 13:40 GMT
ويعد هذا الإسقاط الجوي الأول من نوعه منذ أن تمكنت قوات الدعم السريع من إسقاط طائرتي شحن تابعتين للجيش، في وقت سابق.

وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف.

وتقدر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، والذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبًا.
