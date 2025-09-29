https://sarabic.ae/20250929/إعلام-الجيش-السوداني-ينفذ-أول-عملية-إسقاط-جوي-في-الفاشر-منذ-5-أشهر-1105422251.html
إعلام: الجيش السوداني ينفذ أول عملية إسقاط جوي في الفاشر منذ 5 أشهر
أفادت وسائل إعلام سودانية، بأن الجيش السوداني نجح اليوم الاثنين، في تنفيذ أول عملية إسقاط جوي في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، للمرة الأولى منذ نحو 5 أشهر.
وبحسب صحيفة "التغيير"، تأتي هذه العملية في ظل حصار تفرضه قوات الدعم السريع على المدينة، منذ مايو/ أيار 2024، ما أدى إلى عزلها شبه الكامل عن طرق الإمداد الرئيسية. ووصفت المصادر، الحدث بأنه "لافت ويحمل دلالات معنوية وعسكرية كبيرة، في ظل التحديات التي تواجهها المدينة جراء الحصار". ويعد هذا الإسقاط الجوي الأول من نوعه منذ أن تمكنت قوات الدعم السريع من إسقاط طائرتي شحن تابعتين للجيش، في وقت سابق.وتقدر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، والذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبًا.
أفادت وسائل إعلام سودانية، بأن الجيش السوداني نجح اليوم الاثنين، في تنفيذ أول عملية إسقاط جوي في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، للمرة الأولى منذ نحو 5 أشهر.
وبحسب صحيفة "التغيير"، تأتي هذه العملية في ظل حصار تفرضه قوات الدعم السريع على المدينة، منذ مايو/ أيار 2024، ما أدى إلى عزلها شبه الكامل عن طرق الإمداد الرئيسية.
وأفادت مصادر للصحيفة، داعمة للجيش، بأن طائرات تابعة لسلاح الجو السوداني، حلّقت فجر اليوم الاثنين في سماء الفاشر، بعد غياب طويل، ونفذت عملية إسقاط جوي تضمنت موادا غذائية وطبية وذخائر.
ووصفت المصادر، الحدث بأنه "لافت ويحمل دلالات معنوية وعسكرية كبيرة، في ظل التحديات التي تواجهها المدينة جراء الحصار".
وأكدت "تنسيقية لجان مقاومة الفاشر"،
عودة الطيران الحربي إلى أجواء المدينة، مباركةً نجاح هذه "العملية النوعية"، التي وصفتها بأنها "خطّت أول سطور النصر وفك الحصار بعزيمة وصبر".
ويعد هذا الإسقاط الجوي الأول من نوعه منذ أن تمكنت قوات الدعم السريع من إسقاط طائرتي شحن تابعتين للجيش، في وقت سابق.
وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف.
وتقدر الأمم المتحدة
أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، والذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبًا.