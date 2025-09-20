https://sarabic.ae/20250920/رئيس-وزراء-السودان-يطالب-الأمم-المتحدة-بالتدخل-لفك-الحصار-عن-الفاشر-1105065948.html
رئيس وزراء السودان يطالب الأمم المتحدة بالتدخل لفك الحصار عن الفاشر
أكد رئيس وزراء السودان، كامل إدريس، اليوم السبت، أن "فك الحصار عن مدينة الفاشر سيكون من أولويات بلاده أمام الأمم المتحدة"، داعياً "المجتمع الدولي إلى دعم
وقال إدريس: إن "التاريخ سيسائل الأمم المتحدة عن حصار مدينة الفاشر"، مضيفاً أنّ "الالتفاف الشعبي والدولي ضروري لضمان فك الحصار عن المدنيين".جاءت تصريحات رئيس الوزراء السوداني، على خلفية قصف بطائرة مسيرة استهدف مخيم أبو شوك للنازحين قرب مدينة الفاشر شمالي دارفور يوم أمس الجمعة، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 75 شخصاً، وفق غرفة طوارئ المخيم.وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية. وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
أكد رئيس وزراء السودان، كامل إدريس، اليوم السبت، أن "فك الحصار عن مدينة الفاشر سيكون من أولويات بلاده أمام الأمم المتحدة"، داعياً "المجتمع الدولي إلى دعم المبادرة وضرورة حماية المدنيين في دارفور".
وقال إدريس: إن "التاريخ سيسائل الأمم المتحدة عن حصار مدينة الفاشر"، مضيفاً أنّ "الالتفاف الشعبي والدولي ضروري لضمان فك الحصار عن المدنيين".
جاءت تصريحات رئيس الوزراء السوداني، على خلفية قصف بطائرة مسيرة استهدف مخيم أبو شوك للنازحين
قرب مدينة الفاشر شمالي دارفور يوم أمس الجمعة، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 75 شخصاً، وفق غرفة طوارئ المخيم.
وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.