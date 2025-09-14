https://sarabic.ae/20250914/بعد-بيان-الرباعية-السودان-نرفض-التدخلات-ونرحب-بأي-مساع-لوقف-الحرب-1104825102.html

بعد بيان الرباعية... السودان: نرفض التدخلات ونرحب بأي مساع لوقف الحرب

بعد بيان الرباعية... السودان: نرفض التدخلات ونرحب بأي مساع لوقف الحرب

سبوتنيك عربي

رحبت وزارة الخارجية السودانية بأي جهد إقليمي أو دولي يساندها في إنهاء الحرب ووقف هجمات "قوات الدعم السريع" على المدن والبنية التحتية ورفع الحصار عنها، مؤكدة... 14.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-14T09:12+0000

2025-09-14T09:12+0000

2025-09-14T09:12+0000

أخبار السودان اليوم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

الأخبار

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/1f/1048530970_238:0:1200:541_1920x0_80_0_0_0b2d28bb928f8a4209d9e75b59979009.png

وشددت في بيان لها، أمس السبت، على رفض أي تدخلات دولية أو إقليمية لا تحترم سيادة السودان ومؤسساته الشرعية وحقه في الدفاع عن أرضه وشعبه، معتبرة أي مساواة بينها وبين "مليشيا إرهابية تستعين بمرتزقة أجانب" أمرا مرفوضا.وأكدت الحكومة السودانية أن انخراطها مع أي طرف خارجي مرهون بالاعتراف بسيادتها الوطنية وشرعية مؤسساتها، مجددة رغبتها في تحقيق السلام والاستقرار وحقن الدماء، وعبّرت عن أسفها لعجز المجتمع الدولي عن إلزام "قوات الدعم السريع" بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ورفع الحصار عن مدينة الفاشر.وشددت وزارة الخارجية السودانية في بيانها على أن تحقيق السلام مسؤولية سودانية خالصة، وأن الشعب هو الجهة الوحيدة المخوّلة بتحديد شكل الحكم عبر التوافق الوطني، مؤكدة أن التعامل مع القضايا الداخلية يظل حقا سياديا تمارسه حكومة السودان، وفقا لمصالحه العليا دون وصاية خارجية.يأتي بيان الخارجية السودانية، بعدما أصدرت "الرباعية الدولية" (السعودية وأمريكا والإمارات ومصر)، يوم الجمعة الماضي، بيانا بشأن خطة لإنهاء حرب السودان، والذي قوبل بترحيب واسع من قوى سياسية ومدنية ونقابية في السودان، بينها تحالف "صمود" بقيادة رئيس الوزراء السوداني السابق، عبد الله حمدوك، فيما رفضه الإسلاميون وعدّوه محاولة لإقصائهم من المشهد السياسي.وأكد البيان أن مستقبل السودان لا يمكن أن تحدده "الجماعات المتطرفة المرتبطة بالإخوان المسلمين"، واقترح هدنة لثلاثة أشهر تتطور إلى وقف دائم لإطلاق النار، تمهيدا لعملية انتقال شاملة تستمر 9 أشهر وتنتهي بتشكيل حكومة مدنية.وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

https://sarabic.ae/20250914/مجلس-التعاون-الخليجي-ندعم-وحدة-السودان-ونطالب-بانتقال-سياسي-شامل-1104824243.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية