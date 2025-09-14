مجلس التعاون الخليجي: ندعم وحدة السودان ونطالب بانتقال سياسي شامل

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:34 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
انطلاق مناورات "الغرب-2025" الروسية البيلاروسية... الشرع: نتفاوض حاليا على اتفاق أمني مع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
09:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
مجلس التعاون الخليجي: ندعم وحدة السودان ونطالب بانتقال سياسي شامل
مجلس التعاون الخليجي: ندعم وحدة السودان ونطالب بانتقال سياسي شامل
مجلس التعاون الخليجي: ندعم وحدة السودان ونطالب بانتقال سياسي شامل
سبوتنيك عربي
رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، بالبيان المشترك الصادر عن مصر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة بشأن النزاع في السودان. 14.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-14T08:31+0000
2025-09-14T08:31+0000
أخبار السودان اليوم
مجلس التعاون الخليجي
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102008/77/1020087739_0:142:4715:2794_1920x0_80_0_0_0b0e07fd685e1a11068ed2f888e4d5b9.jpg
وأشاد البديوي بما تضمنه البيان من مبادئ تدعو إلى احترام سيادة السودان ووحدته، ووقف فوري لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بأمان، وحماية المدنيين والبنية التحتية، والانتقال إلى عملية سياسية شاملة تقود إلى حكومة مدنية تعبر عن تطلعات الشعب السوداني، وفقا لبيان صدر، أمس السبت، عن مجلس التعاون الخليجي.وثمن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في البيان، الجهود التي تبذلها السعودية والإمارات ومصر وأمريكا لإنهاء الأزمة، مؤكدا دعم مجلس التعاون لهذه المساعي واستعداده للتعاون مع الشركاء لتعزيز فرص السلام، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، وضمان استقرار مؤسسات الدولة.وأصدر وزراء خارجية أمريكا، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، يوم الجمعة الماضي، بيانا مشتركا عقب مشاورات مكثفة بشأن الصراع في السودان، مؤكدين أن الحرب تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم وتشكل تهديدا خطيرا على السلام والأمن الإقليميين.وأكد البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، التزام الوزراء بمجموعة من المبادئ، أبرزها الحفاظ على وحدة السودان وسيادته، ورفض أي حل عسكري، وضرورة حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وفقًا للقانون الدولي.ودعا الوزراء إلى هدنة إنسانية أولية مدتها 3 أشهر لتمكين وصول المساعدات، تمهيدا لوقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق عملية انتقالية شاملة وشفافة تُختتم خلال 9 أشهر، بما يضمن قيام حكومة مدنية مستقلة تتمتع بالشرعية والمساءلة.وشدد البيان للرباعي على أن مستقبل الحكم في السودان يقرره الشعب السوداني، رافضا أي دور للجماعات المتطرفة أو المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، ومعتبرًا أن الدعم العسكري الخارجي لأطراف النزاع يفاقم الأزمة ويطيل أمدها.كما التزم وزراء الدول الأربع بمواصلة جهودهم لدعم التسوية التفاوضية، والضغط لحماية المدنيين وتأمين البحر الأحمر، ومواجهة التهديدات الإرهابية والعابرة للحدود، مع منع القوى الإقليمية أو المحلية المزعزعة للاستقرار من استغلال النزاع.وأكدوا استعدادهم للتعاون مع الأمم المتحدة والدول الأفريقية والعربية والمجتمع الدولي لإنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار، مشددين على دعمهم لعملية جدة التي تقودها السعودية وأمريكا، والمنتدى المدني والسياسي السوداني الذي استضافته مصر.وختم البيان بالتأكيد على استمرار المشاورات والاجتماعات على المستويين الوزاري والفني، مع الاتفاق على عقد اجتماع وزاري رباعي جديد في سبتمبر/ أيلول 2025 لمتابعة تنفيذ هذه الجهود.وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
https://sarabic.ae/20250912/وزراء-خارجية-أمريكا-والإمارات-والسعودية-ومصر-يدعون-لانتقال-سياسي-شامل-في-السودان-خلال-9-أشهر-1104794141.html
https://sarabic.ae/20250913/السودان-يرحب-بالجهود-الدولية-لإنهاء-الحرب-مع-التأكيد-على-احترام-السيادة-الوطنية-1104815393.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102008/77/1020087739_401:0:4314:2935_1920x0_80_0_0_5a98353862697bbfd2cc1bffea1efabe.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, مجلس التعاون الخليجي, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار السودان اليوم, مجلس التعاون الخليجي, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

مجلس التعاون الخليجي: ندعم وحدة السودان ونطالب بانتقال سياسي شامل

08:31 GMT 14.09.2025
© AP Photoمجلس التعاون الخليجي
مجلس التعاون الخليجي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، بالبيان المشترك الصادر عن مصر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة بشأن النزاع في السودان.
وأشاد البديوي بما تضمنه البيان من مبادئ تدعو إلى احترام سيادة السودان ووحدته، ووقف فوري لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بأمان، وحماية المدنيين والبنية التحتية، والانتقال إلى عملية سياسية شاملة تقود إلى حكومة مدنية تعبر عن تطلعات الشعب السوداني، وفقا لبيان صدر، أمس السبت، عن مجلس التعاون الخليجي.
وثمن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في البيان، الجهود التي تبذلها السعودية والإمارات ومصر وأمريكا لإنهاء الأزمة، مؤكدا دعم مجلس التعاون لهذه المساعي واستعداده للتعاون مع الشركاء لتعزيز فرص السلام، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، وضمان استقرار مؤسسات الدولة.
وأصدر وزراء خارجية أمريكا، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، يوم الجمعة الماضي، بيانا مشتركا عقب مشاورات مكثفة بشأن الصراع في السودان، مؤكدين أن الحرب تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم وتشكل تهديدا خطيرا على السلام والأمن الإقليميين.
الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
‌‏بيان أمريكي سعودي مصري إماراتي يدعو لانتقال سياسي في السودان خلال 9 أشهر
12 سبتمبر, 17:59 GMT
وأكد البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، التزام الوزراء بمجموعة من المبادئ، أبرزها الحفاظ على وحدة السودان وسيادته، ورفض أي حل عسكري، وضرورة حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وفقًا للقانون الدولي.
ودعا الوزراء إلى هدنة إنسانية أولية مدتها 3 أشهر لتمكين وصول المساعدات، تمهيدا لوقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق عملية انتقالية شاملة وشفافة تُختتم خلال 9 أشهر، بما يضمن قيام حكومة مدنية مستقلة تتمتع بالشرعية والمساءلة.
وشدد البيان للرباعي على أن مستقبل الحكم في السودان يقرره الشعب السوداني، رافضا أي دور للجماعات المتطرفة أو المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، ومعتبرًا أن الدعم العسكري الخارجي لأطراف النزاع يفاقم الأزمة ويطيل أمدها.
كما التزم وزراء الدول الأربع بمواصلة جهودهم لدعم التسوية التفاوضية، والضغط لحماية المدنيين وتأمين البحر الأحمر، ومواجهة التهديدات الإرهابية والعابرة للحدود، مع منع القوى الإقليمية أو المحلية المزعزعة للاستقرار من استغلال النزاع.
مدرسة مغلقة بسبب الحرب في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2025
السودان يرحب بالجهود الدولية لإنهاء الحرب مع التأكيد على احترام السيادة الوطنية
أمس, 17:59 GMT
وأكدوا استعدادهم للتعاون مع الأمم المتحدة والدول الأفريقية والعربية والمجتمع الدولي لإنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار، مشددين على دعمهم لعملية جدة التي تقودها السعودية وأمريكا، والمنتدى المدني والسياسي السوداني الذي استضافته مصر.
وختم البيان بالتأكيد على استمرار المشاورات والاجتماعات على المستويين الوزاري والفني، مع الاتفاق على عقد اجتماع وزاري رباعي جديد في سبتمبر/ أيلول 2025 لمتابعة تنفيذ هذه الجهود.
وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
