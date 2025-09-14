https://sarabic.ae/20250914/مجلس-التعاون-الخليجي-ندعم-وحدة-السودان-ونطالب-بانتقال-سياسي-شامل-1104824243.html

مجلس التعاون الخليجي: ندعم وحدة السودان ونطالب بانتقال سياسي شامل

رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، بالبيان المشترك الصادر عن مصر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة بشأن النزاع في السودان. 14.09.2025, سبوتنيك عربي

وأشاد البديوي بما تضمنه البيان من مبادئ تدعو إلى احترام سيادة السودان ووحدته، ووقف فوري لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بأمان، وحماية المدنيين والبنية التحتية، والانتقال إلى عملية سياسية شاملة تقود إلى حكومة مدنية تعبر عن تطلعات الشعب السوداني، وفقا لبيان صدر، أمس السبت، عن مجلس التعاون الخليجي.وثمن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في البيان، الجهود التي تبذلها السعودية والإمارات ومصر وأمريكا لإنهاء الأزمة، مؤكدا دعم مجلس التعاون لهذه المساعي واستعداده للتعاون مع الشركاء لتعزيز فرص السلام، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، وضمان استقرار مؤسسات الدولة.وأصدر وزراء خارجية أمريكا، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، يوم الجمعة الماضي، بيانا مشتركا عقب مشاورات مكثفة بشأن الصراع في السودان، مؤكدين أن الحرب تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم وتشكل تهديدا خطيرا على السلام والأمن الإقليميين.وأكد البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، التزام الوزراء بمجموعة من المبادئ، أبرزها الحفاظ على وحدة السودان وسيادته، ورفض أي حل عسكري، وضرورة حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وفقًا للقانون الدولي.ودعا الوزراء إلى هدنة إنسانية أولية مدتها 3 أشهر لتمكين وصول المساعدات، تمهيدا لوقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق عملية انتقالية شاملة وشفافة تُختتم خلال 9 أشهر، بما يضمن قيام حكومة مدنية مستقلة تتمتع بالشرعية والمساءلة.وشدد البيان للرباعي على أن مستقبل الحكم في السودان يقرره الشعب السوداني، رافضا أي دور للجماعات المتطرفة أو المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، ومعتبرًا أن الدعم العسكري الخارجي لأطراف النزاع يفاقم الأزمة ويطيل أمدها.كما التزم وزراء الدول الأربع بمواصلة جهودهم لدعم التسوية التفاوضية، والضغط لحماية المدنيين وتأمين البحر الأحمر، ومواجهة التهديدات الإرهابية والعابرة للحدود، مع منع القوى الإقليمية أو المحلية المزعزعة للاستقرار من استغلال النزاع.وأكدوا استعدادهم للتعاون مع الأمم المتحدة والدول الأفريقية والعربية والمجتمع الدولي لإنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار، مشددين على دعمهم لعملية جدة التي تقودها السعودية وأمريكا، والمنتدى المدني والسياسي السوداني الذي استضافته مصر.وختم البيان بالتأكيد على استمرار المشاورات والاجتماعات على المستويين الوزاري والفني، مع الاتفاق على عقد اجتماع وزاري رباعي جديد في سبتمبر/ أيلول 2025 لمتابعة تنفيذ هذه الجهود.وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

