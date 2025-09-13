عربي
السودان يرحب بالجهود الدولية لإنهاء الحرب مع التأكيد على احترام السيادة الوطنية
السودان يرحب بالجهود الدولية لإنهاء الحرب مع التأكيد على احترام السيادة الوطنية
أعربت وزارة الخارجية السودانية، اليوم السبت، عن ترحيب حكومة السودان بأي جهود إقليمية أو دولية تهدف إلى إنهاء الحرب مع قوات الدعم السريع.
وأكدت الوزارة، في بيان، رفض الحكومة السودانية لأي تدخلات دولية أو إقليمية لا تحترم سيادة الدولة ومؤسساتها الشرعية المدعومة من الشعب. وأكدت الحكومة السودانية التزامها بتحقيق السلام والأمن والاستقرار، وحماية دماء الشعب السوداني ومقدراته، معبرة عن أسفها لعجز المجتمع الدولي عن إلزام قوات الدعم السريع بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي رقم (2736) و(1591)، بما في ذلك رفع الحصار عن مدينة الفاشر، وتخفيف معاناة مواطنيها، والسماح بمرور قوافل الإغاثة، على حد زعم البيان. وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية. وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
أعربت وزارة الخارجية السودانية، اليوم السبت، عن ترحيب حكومة السودان بأي جهود إقليمية أو دولية تهدف إلى إنهاء الحرب مع قوات الدعم السريع.
وأكدت الوزارة، في بيان، رفض الحكومة السودانية لأي تدخلات دولية أو إقليمية لا تحترم سيادة الدولة ومؤسساتها الشرعية المدعومة من الشعب.
أطفال السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
الحرب في السودان تحرم 75% من الأطفال من التعليم
11 سبتمبر, 08:35 GMT

وشددت الوزارة على أن أي انخراط مع أطراف خارجية يجب أن يقوم على احترام السيادة الوطنية وشرعية المؤسسات القومية.

وأكدت الحكومة السودانية التزامها بتحقيق السلام والأمن والاستقرار، وحماية دماء الشعب السوداني ومقدراته، معبرة عن أسفها لعجز المجتمع الدولي عن إلزام قوات الدعم السريع بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي رقم (2736) و(1591)، بما في ذلك رفع الحصار عن مدينة الفاشر، وتخفيف معاناة مواطنيها، والسماح بمرور قوافل الإغاثة، على حد زعم البيان.
محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
هل دخل السودان مرحلة التقسيم بعد تشكيل حكومة موازية ومجلس رئاسي يقوده "حميدتي"؟
1 سبتمبر, 19:01 GMT

وأوضحت الوزارة أن تحقيق السلام يظل مسؤولية حصرية للشعب السوداني ومؤسساته القائمة، مؤكدة أن الشعب وحده من يحدد كيفية حكمه عبر التوافق الوطني الذي تسعى إليه حكومة الأمل بقيادة رئيس الوزراء الإنتقالي، الذي تم تعيينه وفقا للوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية.

وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.

وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
