https://sarabic.ae/20250913/السودان-يرحب-بالجهود-الدولية-لإنهاء-الحرب-مع-التأكيد-على-احترام-السيادة-الوطنية-1104815393.html
السودان يرحب بالجهود الدولية لإنهاء الحرب مع التأكيد على احترام السيادة الوطنية
السودان يرحب بالجهود الدولية لإنهاء الحرب مع التأكيد على احترام السيادة الوطنية
سبوتنيك عربي
أعربت وزارة الخارجية السودانية، اليوم السبت، عن ترحيب حكومة السودان بأي جهود إقليمية أو دولية تهدف إلى إنهاء الحرب مع قوات الدعم السريع. 13.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-13T17:59+0000
2025-09-13T17:59+0000
2025-09-13T17:59+0000
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/14/1102848090_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_afb52d1c720083fd026086bd082e4999.jpg
وأكدت الوزارة، في بيان، رفض الحكومة السودانية لأي تدخلات دولية أو إقليمية لا تحترم سيادة الدولة ومؤسساتها الشرعية المدعومة من الشعب. وأكدت الحكومة السودانية التزامها بتحقيق السلام والأمن والاستقرار، وحماية دماء الشعب السوداني ومقدراته، معبرة عن أسفها لعجز المجتمع الدولي عن إلزام قوات الدعم السريع بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي رقم (2736) و(1591)، بما في ذلك رفع الحصار عن مدينة الفاشر، وتخفيف معاناة مواطنيها، والسماح بمرور قوافل الإغاثة، على حد زعم البيان. وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية. وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
https://sarabic.ae/20250911/الحرب-في-السودان-تحرم-75-من-الأطفال-من-التعليم--1104729208.html
https://sarabic.ae/20250901/هل-دخل-السودان-مرحلة-التقسيم-بعد-تشكيل-حكومة-موازية-ومجلس-رئاسي-يقوده-حميدتي؟-1104390612.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/14/1102848090_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a7dd9e1c9da2026c810a02a8dc4d2191.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, العالم العربي
السودان يرحب بالجهود الدولية لإنهاء الحرب مع التأكيد على احترام السيادة الوطنية
أعربت وزارة الخارجية السودانية، اليوم السبت، عن ترحيب حكومة السودان بأي جهود إقليمية أو دولية تهدف إلى إنهاء الحرب مع قوات الدعم السريع.
وأكدت الوزارة، في بيان، رفض الحكومة السودانية
لأي تدخلات دولية أو إقليمية لا تحترم سيادة الدولة ومؤسساتها الشرعية المدعومة من الشعب.
وشددت الوزارة على أن أي انخراط مع أطراف خارجية يجب أن يقوم على احترام السيادة الوطنية وشرعية المؤسسات القومية.
وأكدت الحكومة السودانية التزامها بتحقيق السلام والأمن والاستقرار، وحماية دماء الشعب السوداني ومقدراته، معبرة عن أسفها لعجز المجتمع الدولي عن إلزام قوات الدعم السريع
بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي رقم (2736) و(1591)، بما في ذلك رفع الحصار عن مدينة الفاشر، وتخفيف معاناة مواطنيها، والسماح بمرور قوافل الإغاثة، على حد زعم البيان.
وأوضحت الوزارة أن تحقيق السلام يظل مسؤولية حصرية للشعب السوداني ومؤسساته القائمة، مؤكدة أن الشعب وحده من يحدد كيفية حكمه عبر التوافق الوطني الذي تسعى إليه حكومة الأمل بقيادة رئيس الوزراء الإنتقالي، الذي تم تعيينه وفقا للوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية.
وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني
وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.