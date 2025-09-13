https://sarabic.ae/20250913/السودان-يرحب-بالجهود-الدولية-لإنهاء-الحرب-مع-التأكيد-على-احترام-السيادة-الوطنية-1104815393.html

السودان يرحب بالجهود الدولية لإنهاء الحرب مع التأكيد على احترام السيادة الوطنية

السودان يرحب بالجهود الدولية لإنهاء الحرب مع التأكيد على احترام السيادة الوطنية

أعربت وزارة الخارجية السودانية، اليوم السبت، عن ترحيب حكومة السودان بأي جهود إقليمية أو دولية تهدف إلى إنهاء الحرب مع قوات الدعم السريع. 13.09.2025, سبوتنيك عربي

وأكدت الوزارة، في بيان، رفض الحكومة السودانية لأي تدخلات دولية أو إقليمية لا تحترم سيادة الدولة ومؤسساتها الشرعية المدعومة من الشعب. وأكدت الحكومة السودانية التزامها بتحقيق السلام والأمن والاستقرار، وحماية دماء الشعب السوداني ومقدراته، معبرة عن أسفها لعجز المجتمع الدولي عن إلزام قوات الدعم السريع بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي رقم (2736) و(1591)، بما في ذلك رفع الحصار عن مدينة الفاشر، وتخفيف معاناة مواطنيها، والسماح بمرور قوافل الإغاثة، على حد زعم البيان. وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية. وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

