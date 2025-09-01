https://sarabic.ae/20250901/هل-دخل-السودان-مرحلة-التقسيم-بعد-تشكيل-حكومة-موازية-ومجلس-رئاسي-يقوده-حميدتي؟-1104390612.html

هل دخل السودان مرحلة التقسيم بعد تشكيل حكومة موازية ومجلس رئاسي يقوده "حميدتي"؟

هل دخل السودان مرحلة التقسيم بعد تشكيل حكومة موازية ومجلس رئاسي يقوده "حميدتي"؟

الإعلان عن الحكومة الموازية في السودان وتأسيس المجلس الرئاسي كان بمثابة الخطوة العملية نحو مشروع التقسيم كما يراه البعض، وتم تتويجها بأداء قائد قوات الدعم... 01.09.2025, سبوتنيك عربي

هل يمكن أن يؤدي تشكيل حكومة موازية وسلطة رئاسية في نيالا إلى دخول السودان في مرحلة الانفصال وأن الحديث عن الوحدة لم يعد عمليا أو واقعيا لأن الانفصال المجتمعي قد حدث بالفعل على الأرض واصطفت كل فئة خلف السلطة التي تريدها؟بداية، يقول الدكتور محمد مصطفى، رئيس المركز العربي الأفريقي لثقافة السلام والديمقراطية بالسودان: "لا أعتقد أن يكون تقسيم في السودان بدون استفتاء وبهذه الأساليب المخالفة للمواثيق الدولية، لأن المواطن الذي يقطن ويتشارك الحقوق والحريات مع بقية السكان لديه كامل الحرية والأمن والإستقرار ليتخذ قراره في أي موضوع يخص الإقليم".أطماع كبرىوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "هؤلاء الذين اتخذوا من نيالا بجنوب دارفور عاصمة لهم، لديهم أطماع أكبر من مجرد فصل إقليم دارفور لأن التحالف يتكون من قوى مسلحة منتشرة في دارفور وجنوب كردفان".وأشار مصطفى، إلى أن "الحكومة السودانية تعلم ما تضمره مجموعة "تأسيس"، فهي الآن تتقدم لتستعيد كل أراضي كردفان وبعدها دارفور، صحيح أنه قد يصعب حسم التمرد بقوة السلاح، لكن قد يستطيع الجيش والقوات المساندة إضعاف التمرد ليتحقق السلام عبر تفاوض يعلي كفة الجيش".سيناريوهات محتملةفي المقابل، تقول الكاتبة والمحللة السياسية السودانية، فاطمة لقاوة: "إن تعيين الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" رئيسا للمجلس الرئاسي في حكومة تأسيس لا يعني بالضرورة السير نحو تقسيم السودان، بل يأتي إستجابة لواقع مأزوم فرضته الحرب وحرمان الملايين من أبسط الخدمات، نتيجة سيطرة عصابة بورتسودان على موارد الدولة ومؤسساتها، حكومة تأسيس ليست موازية كما يصورها البعض، بل محاولة لملء فراغ سياسي وإداري وإنساني يهدد بقاء الدولة ووحدة ترابها".وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك": "المشهد السوداني يقف اليوم أمام سيناريوهات محتملة، أن يتحرك المجتمع الدولي بجدية لفرض سلام عادل يلزم الأطراف المتحاربة بوقف الحرب والانخراط في عملية سياسية شاملة وهنا سيكون الأمر جيد ويمنع تفاقم الأزمات واستفحالها".وتابعت لقاوة: "السيناريو الثاني بعد تنصيب الحكومة في نيالا، أن تواصل قوات تأسيس نضالها حتى تحرير السودان من قبضة قوى الأمر الواقع في بورتسودان، واستعادة الدولة لمواطنيها، في حال استمرار التعنت وغياب الحلول، قد يفتح الباب لانفصال فعلي يكرس تمزيق السودان".انفصال وجدانيمن جانبه، يقول المحلل السياسي السوداني، وليد أبو زيد: "إعلان حكومة تأسيس في نيالا بحضور كامل اعضائها يعتبر خطوة كبيرة تدل على أن الحرب بالفعل أحدثت شرخا كبيرا في المجتمع السوداني، وأن السودان من المستحيل أن يعود كما كان قبل 15 أبريل/نيسان 2023".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "هناك حقيقة لا يحب السياسيون والإعلاميون السودانيين قولها أو لعلهم يخشون البوح بها، وهي أن الانفصال قد حدث وجدانيا بالفعل في نفوس السودانيين، والدليل هو الحشود الكبيرة التي تؤيد و ترحب بإعلان حكومة تأسيس لأنهم يرون أنها تمثلهم وتمثل مجتمعاتهم".وتابع أبو زيد: "السودان دولة تم تجميعها على يد محمد علي باشا 1821 (الشمال و الوسط و كردفان و حاليا دولة جنوب السودان) من عدة شعوب لا تملك تاريخا مشتركا، ثم أضيفت دارفور بالقوة عام 1874 م في عهد مصر الخديوية، لم تنجح الدولة السودانية المستقلة عام 1956 في خلق روح قومية واحدة لهذه الأمم، لذلك فإن نظام حكم مركزي للسودان من الطبيعي أن يؤدي لهذا الانقسام الوجداني أولا، ثم الإداري و أخيرا السياسي و إعلان دولة، هذا ما يرى السياسيون والإعلاميون السودانيون أن الحديث عنه جريمة كبرى، ولكنها الحقيقة التي يتحدث بها الواقع المأزوم في بلادنا".خطاب الكراهيةوأشار المحلل السياسي، إلى أن "إعلان حكومة في دارفور وجبال النوبة خطوة كبيرة في اتجاه الانفصال الإداري الذي سوف يتعامل معه العالم حتى لو لم يعترف به، ثم في يوم ما قد يتحول لانفصال كامل وهذا لا محالة آت، هذه الحرب تركت آثارا كبيرة ليس من السهل تجاوزها".وأوضح أبو زيد: "هذه الحكومة الموازية هي نتيجة مباشرة لفشل السودانيين في التعايش مع بعضهم و بناء دولة مرتكزة على ثوابت وطنية لا تقبل المساومة، وأن السيناريو القادم هو المزيد من التصعيد العسكري ضد هذه الحكومة من قبل الدولة السودانية، و لكن قوات تأسيس تملك هذه المرة ميزة كانت تفتقدها في وسط السودان وهي البيئة الصديقة، حيث أنها تقاتل وسط حواضنها الإجتماعية، ما سوف يجعل قتالها أشد صعوبة".النصر الحاسموقال :"لا أعتقد أن الجيش السوداني و القوات المساندة له سوف يحقق نصرا حاسما على قوات الدعم السريع و الحركة الشعبية بسهولة، وسوف تذهب الأمور نحو القبول بالانفصال الإداري بعد حرب تجاوزت ثلاث سنوات انهكت الجميع، هذا ما لم تحدث معجزة غير واردة حول الاتفاق السياسي بين السودانيين والجلوس على طاولة تفاوض مرة أخرى وهو ما يبدو حتى الآن مستحيلا".وختم أبو زيد بالقول: "نؤكد أن الخيار الأفضل والأكثر أمانا لوحدة السودان هو الإسراع بفرض السلام والاعتراف بشرعية المطالب الشعبية التي تحملها حكومة تأسيس".كان تحالف السودان التأسيس قد أعلن عن تشكيل مجلس رئاسي لحكومة انتقالية برئاسة "حميدتي" خلال اجتماع في نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور مساء السبت الماضي.وجرى الإعلان عن تأسيس المجلس الرئاسي للحكومة الانتقالية في شهر يوليو/تموز الماضي، واختيار محمد التعايشي رئيسا للحكومة الانتقالية.في وقت أعلن التحالف تعيين عبد العزيز آدم الحلو، رئيس الحركة الشعبية، نائبا لرئيس المجلس الرئاسي.ويشار إلى أن مجلس الأمن الدولي قد أدان، في الثالث عشر من الشهر الماضي، محاولات إنشاء سلطة حاكمة موازية في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع بالسودان، محذرًا من أن هذه الخطوة تهدد وحدة البلاد وسلامة أراضيها، وتؤجج الصراع الدائر وتعمق الأزمة الإنسانية.وأكد المجلس، في بيان رسمي، رفضه القاطع لإعلان "تحالف السودان التأسيسي"، المدعوم من قوات الدعم السريع، تشكيل حكومة موازية بقيادة محمد حسن التعايشي كرئيس للوزراء، ومجلس رئاسي يترأسه قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ونائبه عبد العزيز الحلو، قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال.وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

