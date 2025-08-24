عربي
https://sarabic.ae/20250824/البرهان-التمرد-في-السودان-لن-تقوم-له-قائمة-بعد-اليوم-1104091995.html
البرهان: التمرد في السودان لن تقوم له قائمة بعد اليوم
البرهان: التمرد في السودان لن تقوم له قائمة بعد اليوم
سبوتنيك عربي
صرح رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، أن "المتمردين دمروا السودان". 24.08.2025
2025-08-24T16:35+0000
2025-08-24T16:46+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0f/1099556521_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9ed731fc6db0e6b78af9d7345db37da7.jpg
وقال البرهان، إن "التمرد في السودان لن تقوم له قائمة بعد اليوم"، مؤكدا أن "السودانيين لن يقبلوا به ولا توجد قابلية للتعايش معهم مستقبلا".ويوم الأربعاء الماضي، دعت أمريكا وشركاؤها من الأمم المتحدة والشرق الأوسط، الأطراف المتحاربة في السودان إلى الحفاظ على طرق إمداد المساعدات الإنسانية، وفقا لبيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الأمريكية.وذكر البيان الذي وقعته أمريكا، والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، ومصر، والمملكة العربية السعودية، وسويسرا، والإمارات العربية المتحدة: "يدعو تحالف "إيه إل بي إس" [مجموعة العمل من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان] الأطراف المتحاربة إلى: رفع جميع العوائق البيروقراطية التي تعيق الأنشطة الإنسانية وتمنعها؛ والالتزام بالحفاظ على طرق الإمداد الرئيسية مفتوحة أمام القوافل الإنسانية والعاملين فيها، بما في ذلك من خلال فترات توقف إنسانية وترتيبات أخرى حسب الحاجة".كما دعوا إلى استعادة خدمات الاتصالات في جميع أنحاء السودان وحماية البنية التحتية المدنية الحيوية، ولا سيما الطاقة والمياه والصحة.وأضاف البيان: "في بعض المناطق - ولا سيما شمال دارفور وكردفان - ثمة حاجة ماسة إلى تدابير لتهدئة الأوضاع لتمكين الجهات الفاعلة الإنسانية من إيصال المساعدات، ولذلك، تدعو مجموعة "إيه إل بي إس" أطراف النزاع إلى الالتزام بالتزامات جدة، والسماح بفترات هدنة إنسانية لتمكين نقل الإمدادات المنقذة للحياة إلى هذه المناطق، وتذليل العقبات أمام حركة المدنيين بعيدًا عن الخطر".وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
https://sarabic.ae/20250824/السودان-إجلاء-أسر-محاصرة-بالفيضانات-في-ولاية-كسلا-فيديو-1104081088.html
https://sarabic.ae/20250817/رئيس-الحركة-الشعبية-لتحرير-السودان-لـسبوتنيك-البرهان-يريد-وقف-الحرب-لكنه-لا-يثق-في-أمريكا-1103858733.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0f/1099556521_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0a9f4bfb51b439bf8d42407682645080.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي

البرهان: التمرد في السودان لن تقوم له قائمة بعد اليوم

16:35 GMT 24.08.2025 (تم التحديث: 16:46 GMT 24.08.2025)
© AP Photo / Marwan Aliقصف السودان
قصف السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2025
© AP Photo / Marwan Ali
تابعنا عبر
صرح رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، أن "المتمردين دمروا السودان".
وقال البرهان، إن "التمرد في السودان لن تقوم له قائمة بعد اليوم"، مؤكدا أن "السودانيين لن يقبلوا به ولا توجد قابلية للتعايش معهم مستقبلا".
ويوم الأربعاء الماضي، دعت أمريكا وشركاؤها من الأمم المتحدة والشرق الأوسط، الأطراف المتحاربة في السودان إلى الحفاظ على طرق إمداد المساعدات الإنسانية، وفقا لبيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الأمريكية.
فيضان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2025
السودان.. إجلاء أسر محاصرة بالفيضانات في ولاية كسلا.. فيديو
09:26 GMT
وذكر البيان الذي وقعته أمريكا، والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، ومصر، والمملكة العربية السعودية، وسويسرا، والإمارات العربية المتحدة: "يدعو تحالف "إيه إل بي إس" [مجموعة العمل من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان] الأطراف المتحاربة إلى: رفع جميع العوائق البيروقراطية التي تعيق الأنشطة الإنسانية وتمنعها؛ والالتزام بالحفاظ على طرق الإمداد الرئيسية مفتوحة أمام القوافل الإنسانية والعاملين فيها، بما في ذلك من خلال فترات توقف إنسانية وترتيبات أخرى حسب الحاجة".
وأضاف البيان أن هذه الإجراءات يجب أن تشمل تمديد معبر أدري على المدى الطويل، واتفاقيات بشأن الاستخدام المتوقع والمستدام للطرق الرئيسية المؤدية إلى دارفور وكردفان، بالإضافة إلى فتح معابر إضافية من جنوب السودان. وحثّ الموقعون أطراف النزاع على ضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني وضمان وصول المساعدات للمدنيين.
كما دعوا إلى استعادة خدمات الاتصالات في جميع أنحاء السودان وحماية البنية التحتية المدنية الحيوية، ولا سيما الطاقة والمياه والصحة.
السودان -حركة شباب التغيير والعدالة المسلحة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان لـ"سبوتنيك": البرهان يريد وقف الحرب لكنه لا يثق في أمريكا
17 أغسطس, 17:22 GMT
وأضاف البيان: "في بعض المناطق - ولا سيما شمال دارفور وكردفان - ثمة حاجة ماسة إلى تدابير لتهدئة الأوضاع لتمكين الجهات الفاعلة الإنسانية من إيصال المساعدات، ولذلك، تدعو مجموعة "إيه إل بي إس" أطراف النزاع إلى الالتزام بالتزامات جدة، والسماح بفترات هدنة إنسانية لتمكين نقل الإمدادات المنقذة للحياة إلى هذه المناطق، وتذليل العقبات أمام حركة المدنيين بعيدًا عن الخطر".
وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
