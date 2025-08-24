https://sarabic.ae/20250824/السودان-إجلاء-أسر-محاصرة-بالفيضانات-في-ولاية-كسلا-فيديو-1104081088.html

السودان.. إجلاء أسر محاصرة بالفيضانات في ولاية كسلا.. فيديو

السودان.. إجلاء أسر محاصرة بالفيضانات في ولاية كسلا.. فيديو

سبوتنيك عربي

نفذت القوات الجوية السودانية، اليوم الأحد، عمليات إجلاء لمواطنين حاصرتهم مياه فيضان نهر "القاش" بعدد من قرى ولاية كسلا شرقي السودان، وذلك بإشراف مباشر من رئيس... 24.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-24T09:26+0000

2025-08-24T09:26+0000

2025-08-24T09:26+0000

أخبار السودان اليوم

الجيش السوداني

قوات الدعم السريع السودانية

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/18/1104080760_4:0:1992:1118_1920x0_80_0_0_d728079a38b5eee26f4e9abe8f5d9771.jpg

ونشر الجيش السوادني مقطعا مصورا يوثق إجلاء الأسر المتضررة من الفيضان.وتسبب ارتفاع منسوب مياه نهر "القاش" الموسمي بولاية كسلا شرقي السودان، في محاصرة وعزل مئات الأسر بمنطقة تندلاي.وكان الأهالي شمالي كسلا، طالبوا بتوفير جسر جوي عاجل، لمتابعة الوضع الإنساني وإيصال المساعدات لآلاف المدنيين المحاصرين، وسط انقطاع مصادر مياه الشرب واعتماد السكان على مياه النهر والفيضانات في ظل غياب الكلور ووسائل التنقية.ميدانيا، يسود هدوء حذر جبهات القتال في محور شمال كردفان، وسط ترقب لاستمرار عمليات الجيش ضد مواقع قوات "الدعم السريع".أما مدينة الفاشر، فما تزال تعيش على وقع قصف مدفعي يومي من قوات "الدعم السريع"، التي تحاصرها منذ عام ونصف، بحسب وسائل إعلام سودانية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

https://sarabic.ae/20250820/الأمم-المتحدة-مقتل-أكثر-من-30-مدنيا-في-هجمات-على-مخيم-أبو-شوك-بالسودان-1103937746.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار العالم الآن, العالم العربي