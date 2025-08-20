الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 30 مدنيا في هجمات على مخيم أبو شوك بالسودان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:03 GMT
18 د
مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:34 GMT
15 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: تصريحات كيم لتطوير السلاح النووي هي رسالة تعكس الاستعداد لمواجهة أي تهديد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل بدأ العد التنازلي لإنهاء الأزمة الأوكرانية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
09:03 GMT
28 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
11:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:33 GMT
16 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250820/الأمم-المتحدة-مقتل-أكثر-من-30-مدنيا-في-هجمات-على-مخيم-أبو-شوك-بالسودان-1103937746.html
الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 30 مدنيا في هجمات على مخيم أبو شوك بالسودان
الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 30 مدنيا في هجمات على مخيم أبو شوك بالسودان
سبوتنيك عربي
أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، بمقتل أكثر من 30 مدنيا في هجوم على مخيم أبو شوك للنازحين في السودان. 20.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-20T04:05+0000
2025-08-20T04:05+0000
أخبار السودان اليوم
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
مقتل أشخاص
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/08/1101456983_0:51:540:355_1920x0_80_0_0_e4391adf2f762da44f34ee1d8922be5c.jpg
موسكو –سبوتنيك. وأفادت مصادر محلية أن قوات الدعم السريع هاجمت موقع النزوح الذي يأوي عشرات الآلاف من الأشخاص.وأضاف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، أن هذا هو الهجوم الثاني على مخيم أبو شوك خلال أسبوع، حيث سبق الإبلاغ عن 40 حالة وفاة.وأشار البيان إلى أن الاحتياجات الإنسانية لا تزال تتزايد في جميع أنحاء شمال دارفور، بما في ذلك في طويلة، التي تؤوي أكثر من 300 ألف شخص منذ أبريل/نيسان.وفقًا للتقييم السريع الذي أجراه المجلس النرويجي للاجئين، فإن حوالي 98% من العائلات النازحة لا تستطيع تلبية احتياجاتها الأساسية، وفقا للمنظمة.يدور قتال بين الجيش النظامي السوداني ومتمردي قوات الدعم السريع للسيطرة على البلاد منذ أبريل/نيسان 2023.وصرحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن الأعمال العدائية المستمرة في البلاد قد تؤدي إلى تفشي الأمراض وانهيار نظام الرعاية الصحية بشكل كارثي.
https://sarabic.ae/20250817/رئيس-الحركة-الشعبية-لتحرير-السودان-لـسبوتنيك-البرهان-يريد-وقف-الحرب-لكنه-لا-يثق-في-أمريكا-1103858733.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/08/1101456983_0:0:540:405_1920x0_80_0_0_1b9043f7ad178e7d211cecc12bb7246f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, مقتل أشخاص, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, مقتل أشخاص, العالم العربي

الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 30 مدنيا في هجمات على مخيم أبو شوك بالسودان

04:05 GMT 20.08.2025
© Photo / AHMED ABDELWAHABالسودان .. أوضاع مأساوية يعيشها المواطن بسبب الحرب
السودان .. أوضاع مأساوية يعيشها المواطن بسبب الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
© Photo / AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، بمقتل أكثر من 30 مدنيا في هجوم على مخيم أبو شوك للنازحين في السودان.
موسكو –سبوتنيك. وأفادت مصادر محلية أن قوات الدعم السريع هاجمت موقع النزوح الذي يأوي عشرات الآلاف من الأشخاص.

وذكرت التقارير بمقتل أكثر من 30 مدنيا وإصابة أكثر من 100 شخص.

وأضاف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، أن هذا هو الهجوم الثاني على مخيم أبو شوك خلال أسبوع، حيث سبق الإبلاغ عن 40 حالة وفاة.
وأشار البيان إلى أن الاحتياجات الإنسانية لا تزال تتزايد في جميع أنحاء شمال دارفور، بما في ذلك في طويلة، التي تؤوي أكثر من 300 ألف شخص منذ أبريل/نيسان.
السودان -حركة شباب التغيير والعدالة المسلحة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان لـ"سبوتنيك": البرهان يريد وقف الحرب لكنه لا يثق في أمريكا
17 أغسطس, 17:22 GMT
وفقًا للتقييم السريع الذي أجراه المجلس النرويجي للاجئين، فإن حوالي 98% من العائلات النازحة لا تستطيع تلبية احتياجاتها الأساسية، وفقا للمنظمة.
يدور قتال بين الجيش النظامي السوداني ومتمردي قوات الدعم السريع للسيطرة على البلاد منذ أبريل/نيسان 2023.
وصرحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن الأعمال العدائية المستمرة في البلاد قد تؤدي إلى تفشي الأمراض وانهيار نظام الرعاية الصحية بشكل كارثي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала