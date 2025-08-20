https://sarabic.ae/20250820/الأمم-المتحدة-مقتل-أكثر-من-30-مدنيا-في-هجمات-على-مخيم-أبو-شوك-بالسودان-1103937746.html
الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 30 مدنيا في هجمات على مخيم أبو شوك بالسودان
أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، بمقتل أكثر من 30 مدنيا في هجوم على مخيم أبو شوك للنازحين في السودان.
موسكو –سبوتنيك. وأفادت مصادر محلية أن قوات الدعم السريع هاجمت موقع النزوح الذي يأوي عشرات الآلاف من الأشخاص.وأضاف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، أن هذا هو الهجوم الثاني على مخيم أبو شوك خلال أسبوع، حيث سبق الإبلاغ عن 40 حالة وفاة.وأشار البيان إلى أن الاحتياجات الإنسانية لا تزال تتزايد في جميع أنحاء شمال دارفور، بما في ذلك في طويلة، التي تؤوي أكثر من 300 ألف شخص منذ أبريل/نيسان.وفقًا للتقييم السريع الذي أجراه المجلس النرويجي للاجئين، فإن حوالي 98% من العائلات النازحة لا تستطيع تلبية احتياجاتها الأساسية، وفقا للمنظمة.يدور قتال بين الجيش النظامي السوداني ومتمردي قوات الدعم السريع للسيطرة على البلاد منذ أبريل/نيسان 2023.وصرحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن الأعمال العدائية المستمرة في البلاد قد تؤدي إلى تفشي الأمراض وانهيار نظام الرعاية الصحية بشكل كارثي.
أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، بمقتل أكثر من 30 مدنيا في هجوم على مخيم أبو شوك للنازحين في السودان.
موسكو –سبوتنيك. وأفادت مصادر محلية أن قوات الدعم السريع هاجمت موقع النزوح الذي يأوي عشرات الآلاف من الأشخاص.
وذكرت التقارير بمقتل أكثر من 30 مدنيا وإصابة أكثر من 100 شخص.
وأضاف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، أن هذا هو الهجوم الثاني على مخيم أبو شوك خلال أسبوع، حيث سبق الإبلاغ عن 40 حالة وفاة.
وأشار البيان إلى أن الاحتياجات الإنسانية لا تزال تتزايد في جميع أنحاء شمال دارفور، بما في ذلك في طويلة، التي تؤوي أكثر من 300 ألف شخص منذ أبريل/نيسان.
وفقًا للتقييم السريع الذي أجراه المجلس النرويجي للاجئين، فإن حوالي 98% من العائلات النازحة لا تستطيع تلبية احتياجاتها الأساسية، وفقا للمنظمة.
يدور قتال بين الجيش النظامي السوداني ومتمردي قوات الدعم السريع للسيطرة على البلاد منذ أبريل/نيسان 2023.
وصرحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن الأعمال العدائية المستمرة في البلاد قد تؤدي إلى تفشي الأمراض وانهيار نظام الرعاية الصحية بشكل كارثي.