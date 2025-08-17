عربي
رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان لـ"سبوتنيك": البرهان يريد وقف الحرب لكنه لا يثق في أمريكا
رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان لـ"سبوتنيك": البرهان يريد وقف الحرب لكنه لا يثق في أمريكا
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن عدم ثقة البرهان ليست وليدة اللحظة، لكنها بنيت بعد اتفاق جدة، الذي لم ينفذ بسبب تراخي الوسطاء في الضغط على الدعم السريع وحمله على تنفيذ ما يليه من بنود.وتابع مصطفى، الولايات المتحدة الأمريكية حتى اللحظة لم تكن جادة في حل أزمة السودان، ولن تكون جادة إلا إذا تواصلت مع حلفاء طرفي النزاع و أشركتهم في الوساطة والحل.وأشار رئيس الحركة الشعبية، إلى أن البرهان اليوم لديه استعداد كامل لحل عادل وشامل لأزمة السودان، خاصة أن الجيش السوداني وحلفاءه الآن مسيطرين على أكثر من 80 في المئة من أراضي السودان، وهذه السيطرة تجعل كفتهم هي العليا ويستطيعون بذلك فرض أجندتهم وكسب عملية التفاوض.ورأى مصطفى أن "نجاح أي تفاوض يتوقف على إشراك روسيا ومصر بالإضافة إلى أمريكا والسعودية، فأما الإمارات وكينيا فهما غير مهمتين لأنهما تنفذان أجندة الكبار فقط، وبالتالي أن وجود أمريكيا يكفي"، وفقا تعبيره.وعقد قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اجتماعا مطولا مع مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية، مسعد بولس، في سويسرا، لبحث مقترح أمريكي جديد يهدف إلى تعزيز جهود السلام في السودان، وفقًا لمصدرين حكوميين سودانيين.وقالت صحيفة "التغيير" إن المباحثات، التي استمرت ثلاث ساعات، جاءت وسط تصاعد المواجهات العسكرية وتدهور الأوضاع الإنسانية، حيث ناقش الطرفان تفاصيل المبادرة الأمريكية التي تدعو إلى "وقف إطلاق النار الشامل وضمان وصول المساعدات الإنسانية".وأكد مصدر حكومي سوداني رفيع أن البرهان رفض خلال الاجتماع أي "دور سياسي" لقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مشيرًا إلى أن المقترح الأمريكي جرى تسليمه للقيادة السودانية قبل اللقاء.وتواصل القوات المتحاربة توسيع نطاق عملياتها، حيث شنت قوات الدعم السريع هجوما جديدا على مدينة الفاشر، عاصمة شمال دارفور، أسفر عن مقتل 40 شخصا في مخيم أبو شوك للنازحين، وفق مصادر محلية.وتفاقمت الأزمة الإنسانية مع ارتفاع عدد ضحايا المجاعة، حيث توفي 63 شخصا الأسبوع الماضي في الفاشر جراء سوء التغذية، بينما تعتمد عائلات على أعلاف الحيوانات للبقاء، بحسب تقارير محلية.تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن 25 مليون سوداني (نحو نصف السكان) يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في وقت وصفت فيه المنظمة الدولية الأزمة بأنها "الأسوأ في التاريخ الحديث"، مع دخول الحرب عامها الثالث.يذكر أن السودان يشهد انقساما عمليا بين الجيش المسيطر على المناطق الشرقية والوسطى، وقوات الدعم السريع التي تهيمن على دارفور وأجزاء من الجنوب.
رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان لـ"سبوتنيك": البرهان يريد وقف الحرب لكنه لا يثق في أمريكا

أكد رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، الدكتور محمد مصطفى، أن رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان لم ولن يرفض التفاوض لوقف الحرب ولكنه لم يثق في الولايات المتحدة كوسيط محايد.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن عدم ثقة البرهان ليست وليدة اللحظة، لكنها بنيت بعد اتفاق جدة، الذي لم ينفذ بسبب تراخي الوسطاء في الضغط على الدعم السريع وحمله على تنفيذ ما يليه من بنود.
وتابع مصطفى، الولايات المتحدة الأمريكية حتى اللحظة لم تكن جادة في حل أزمة السودان، ولن تكون جادة إلا إذا تواصلت مع حلفاء طرفي النزاع و أشركتهم في الوساطة والحل.
وأشار رئيس الحركة الشعبية، إلى أن البرهان اليوم لديه استعداد كامل لحل عادل وشامل لأزمة السودان، خاصة أن الجيش السوداني وحلفاءه الآن مسيطرين على أكثر من 80 في المئة من أراضي السودان، وهذه السيطرة تجعل كفتهم هي العليا ويستطيعون بذلك فرض أجندتهم وكسب عملية التفاوض.
ورأى مصطفى أن "نجاح أي تفاوض يتوقف على إشراك روسيا ومصر بالإضافة إلى أمريكا والسعودية، فأما الإمارات وكينيا فهما غير مهمتين لأنهما تنفذان أجندة الكبار فقط، وبالتالي أن وجود أمريكيا يكفي"، وفقا تعبيره.
قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
البرهان يناقش مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار في السودان
13 أغسطس, 08:44 GMT
وعقد قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اجتماعا مطولا مع مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية، مسعد بولس، في سويسرا، لبحث مقترح أمريكي جديد يهدف إلى تعزيز جهود السلام في السودان، وفقًا لمصدرين حكوميين سودانيين.
وقالت صحيفة "التغيير" إن المباحثات، التي استمرت ثلاث ساعات، جاءت وسط تصاعد المواجهات العسكرية وتدهور الأوضاع الإنسانية، حيث ناقش الطرفان تفاصيل المبادرة الأمريكية التي تدعو إلى "وقف إطلاق النار الشامل وضمان وصول المساعدات الإنسانية".
يُعد هذا اللقاء أول محادثات على هذا المستوى منذ أشهر، في إطار مساعي واشنطن لإحياء مسار السلام، بعد فشل وساطات سابقة بقيادة أمريكية – سعودية في تحقيق هدنة دائمة.
وأكد مصدر حكومي سوداني رفيع أن البرهان رفض خلال الاجتماع أي "دور سياسي" لقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مشيرًا إلى أن المقترح الأمريكي جرى تسليمه للقيادة السودانية قبل اللقاء.
وتواصل القوات المتحاربة توسيع نطاق عملياتها، حيث شنت قوات الدعم السريع هجوما جديدا على مدينة الفاشر، عاصمة شمال دارفور، أسفر عن مقتل 40 شخصا في مخيم أبو شوك للنازحين، وفق مصادر محلية.
وتفاقمت الأزمة الإنسانية مع ارتفاع عدد ضحايا المجاعة، حيث توفي 63 شخصا الأسبوع الماضي في الفاشر جراء سوء التغذية، بينما تعتمد عائلات على أعلاف الحيوانات للبقاء، بحسب تقارير محلية.
تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن 25 مليون سوداني (نحو نصف السكان) يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في وقت وصفت فيه المنظمة الدولية الأزمة بأنها "الأسوأ في التاريخ الحديث"، مع دخول الحرب عامها الثالث.
يذكر أن السودان يشهد انقساما عمليا بين الجيش المسيطر على المناطق الشرقية والوسطى، وقوات الدعم السريع التي تهيمن على دارفور وأجزاء من الجنوب.
