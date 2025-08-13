البرهان يناقش مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار في السودان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:22 GMT
35 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:26 GMT
34 د
بلا قيود
خبير مائي: الجفاف سيؤثر على الزراعة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطرح صفقة شاملة لإنهاء الحرب في غزة، و ترامب يمنح إسرائيل حق السماح لحماس بالبقاء في القطاع
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
10:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:48 GMT
11 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250813/البرهان-يناقش-مقترحا-أمريكيا-لوقف-إطلاق-النار-في-السودان-1103680017.html
البرهان يناقش مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار في السودان
البرهان يناقش مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار في السودان
سبوتنيك عربي
عقد قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اجتماعا مطولا مع مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية، مسعد بولس، في سويسرا، لبحث مقترح أمريكي جديد... 13.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-13T08:44+0000
2025-08-13T08:44+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/11/1091846514_0:0:1667:938_1920x0_80_0_0_52f4493bf61484e9422196136d0f4787.jpg
وقالت صحيفة "التغيير" إن المباحثات، التي استمرت ثلاث ساعات، جاءت وسط تصاعد المواجهات العسكرية وتدهور الأوضاع الإنسانية، حيث ناقش الطرفان تفاصيل المبادرة الأمريكية التي تدعو إلى "وقف إطلاق النار الشامل وضمان وصول المساعدات الإنسانية".يُعد هذا اللقاء أول محادثات على هذا المستوى منذ أشهر، في إطار مساعي واشنطن لإحياء مسار السلام، بعد فشل وساطات سابقة بقيادة أمريكية – سعودية في تحقيق هدنة دائمة.وأكد مصدر حكومي سوداني رفيع أن البرهان رفض خلال الاجتماع أي "دور سياسي" لقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مشيرًا إلى أن المقترح الأمريكي جرى تسليمه للقيادة السودانية قبل اللقاء.وتواصل القوات المتحاربة توسيع نطاق عملياتها، حيث شنت قوات الدعم السريع هجوما جديدا على مدينة الفاشر، عاصمة شمال دارفور، أسفر عن مقتل 40 شخصا في مخيم أبو شوك للنازحين، وفق مصادر محلية.وتفاقمت الأزمة الإنسانية مع ارتفاع عدد ضحايا المجاعة، حيث توفي 63 شخصا الأسبوع الماضي في الفاشر جراء سوء التغذية، بينما تعتمد عائلات على أعلاف الحيوانات للبقاء، بحسب تقارير محلية.تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن 25 مليون سوداني (نحو نصف السكان) يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في وقت وصفت فيه المنظمة الدولية الأزمة بأنها "الأسوأ في التاريخ الحديث"، مع دخول الحرب عامها الثالث.يذكر أن السودان يشهد انقساما عمليا بين الجيش المسيطر على المناطق الشرقية والوسطى، وقوات الدعم السريع التي تهيمن على دارفور وأجزاء من الجنوب.
https://sarabic.ae/20250720/البرهان-يصل-إلى-الخرطوم-لأول-مرة-منذ-بداية-الحرب-1102852264.html
https://sarabic.ae/20250808/رئيس-وزراء-السودان-يعلن-موعد-عودة-المؤسسات-الحكومية-إلى-الخرطوم-1103511744.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/11/1091846514_87:0:1667:1185_1920x0_80_0_0_ea7e32fcaa11e5a842f034c7e28cdf58.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الأخبار

البرهان يناقش مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار في السودان

08:44 GMT 13.08.2025
© AP Photo / Marwan Aliقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان
قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
© AP Photo / Marwan Ali
تابعنا عبر
عقد قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اجتماعا مطولا مع مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية، مسعد بولس، في سويسرا، لبحث مقترح أمريكي جديد يهدف إلى تعزيز جهود السلام في السودان، وفقًا لمصدرين حكوميين سودانيين.
وقالت صحيفة "التغيير" إن المباحثات، التي استمرت ثلاث ساعات، جاءت وسط تصاعد المواجهات العسكرية وتدهور الأوضاع الإنسانية، حيث ناقش الطرفان تفاصيل المبادرة الأمريكية التي تدعو إلى "وقف إطلاق النار الشامل وضمان وصول المساعدات الإنسانية".
يُعد هذا اللقاء أول محادثات على هذا المستوى منذ أشهر، في إطار مساعي واشنطن لإحياء مسار السلام، بعد فشل وساطات سابقة بقيادة أمريكية – سعودية في تحقيق هدنة دائمة.
القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
البرهان يصل إلى الخرطوم لأول مرة منذ بداية الحرب
20 يوليو, 18:46 GMT
وأكد مصدر حكومي سوداني رفيع أن البرهان رفض خلال الاجتماع أي "دور سياسي" لقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مشيرًا إلى أن المقترح الأمريكي جرى تسليمه للقيادة السودانية قبل اللقاء.
وتواصل القوات المتحاربة توسيع نطاق عملياتها، حيث شنت قوات الدعم السريع هجوما جديدا على مدينة الفاشر، عاصمة شمال دارفور، أسفر عن مقتل 40 شخصا في مخيم أبو شوك للنازحين، وفق مصادر محلية.
تصاعد أعمدة الدخان في الخرطوم إثر عمليات قتالية بين الجيش السوداني والدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2025
رئيس وزراء السودان يعلن موعد عودة المؤسسات الحكومية إلى الخرطوم
8 أغسطس, 12:01 GMT
وتفاقمت الأزمة الإنسانية مع ارتفاع عدد ضحايا المجاعة، حيث توفي 63 شخصا الأسبوع الماضي في الفاشر جراء سوء التغذية، بينما تعتمد عائلات على أعلاف الحيوانات للبقاء، بحسب تقارير محلية.
تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن 25 مليون سوداني (نحو نصف السكان) يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في وقت وصفت فيه المنظمة الدولية الأزمة بأنها "الأسوأ في التاريخ الحديث"، مع دخول الحرب عامها الثالث.
يذكر أن السودان يشهد انقساما عمليا بين الجيش المسيطر على المناطق الشرقية والوسطى، وقوات الدعم السريع التي تهيمن على دارفور وأجزاء من الجنوب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала