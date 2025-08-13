https://sarabic.ae/20250813/البرهان-يناقش-مقترحا-أمريكيا-لوقف-إطلاق-النار-في-السودان-1103680017.html

وقالت صحيفة "التغيير" إن المباحثات، التي استمرت ثلاث ساعات، جاءت وسط تصاعد المواجهات العسكرية وتدهور الأوضاع الإنسانية، حيث ناقش الطرفان تفاصيل المبادرة الأمريكية التي تدعو إلى "وقف إطلاق النار الشامل وضمان وصول المساعدات الإنسانية".يُعد هذا اللقاء أول محادثات على هذا المستوى منذ أشهر، في إطار مساعي واشنطن لإحياء مسار السلام، بعد فشل وساطات سابقة بقيادة أمريكية – سعودية في تحقيق هدنة دائمة.وأكد مصدر حكومي سوداني رفيع أن البرهان رفض خلال الاجتماع أي "دور سياسي" لقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مشيرًا إلى أن المقترح الأمريكي جرى تسليمه للقيادة السودانية قبل اللقاء.وتواصل القوات المتحاربة توسيع نطاق عملياتها، حيث شنت قوات الدعم السريع هجوما جديدا على مدينة الفاشر، عاصمة شمال دارفور، أسفر عن مقتل 40 شخصا في مخيم أبو شوك للنازحين، وفق مصادر محلية.وتفاقمت الأزمة الإنسانية مع ارتفاع عدد ضحايا المجاعة، حيث توفي 63 شخصا الأسبوع الماضي في الفاشر جراء سوء التغذية، بينما تعتمد عائلات على أعلاف الحيوانات للبقاء، بحسب تقارير محلية.تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن 25 مليون سوداني (نحو نصف السكان) يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في وقت وصفت فيه المنظمة الدولية الأزمة بأنها "الأسوأ في التاريخ الحديث"، مع دخول الحرب عامها الثالث.يذكر أن السودان يشهد انقساما عمليا بين الجيش المسيطر على المناطق الشرقية والوسطى، وقوات الدعم السريع التي تهيمن على دارفور وأجزاء من الجنوب.

