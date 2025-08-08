https://sarabic.ae/20250808/رئيس-وزراء-السودان-يعلن-موعد-عودة-المؤسسات-الحكومية-إلى-الخرطوم-1103511744.html
رئيس وزراء السودان يعلن موعد عودة المؤسسات الحكومية إلى الخرطوم
رئيس وزراء السودان يعلن موعد عودة المؤسسات الحكومية إلى الخرطوم
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس أن مؤسسات الحكومة الاتحادية ستعود إلى العاصمة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بالتزامن مع إعادة فتح مطار الخرطوم الدولي... 08.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-08T12:01+0000
2025-08-08T12:01+0000
2025-08-08T12:01+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
الفترة الانتقالية في السودان
الجيش السوداني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/13/1085180482_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ab60e82f42c7e43258e06b9f5cb1e8f2.jpg
وأوضح إدريس، في تصريحات صحفية، نقلتها صحيفة "سودان تربيون" اليوم الجمعة، إن عودة الحياة إلى العاصمة الخرطوم تتطلب خطة شاملة لإعادة التخطيط قبل بدء الإعمار، مؤكدا أن إعمار البلاد يمثل أولوية قصوى للحكومة الجديدة التي تولت مهامها في مايو/ أيار الماضي.ولفت رئيس الوزراء السوداني إلى أن الرحلات الجوية سيتم استئنافها في المطار خلال شهرين، مشيرا إلى أن مدينة أم درمان تستضيف حاليا مقار حكومة ولاية الخرطوم.وكشف إدريس أن مصفاة الخرطوم للنفط، الواقعة على بعد نحو 70 كيلومتراً شمال العاصمة، تحتاج إلى 1.2 مليار دولار لإعادة تأهيلها.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250704/بينها-مطار-الخرطوم-اكتشاف-مواد-خطرة-في-مواقع-متفرقة-من-العاصمة-السودانية-1102346715.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/13/1085180482_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_bd78c2b4e3804e196add134384675ba6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني
رئيس وزراء السودان يعلن موعد عودة المؤسسات الحكومية إلى الخرطوم
أعلن رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس أن مؤسسات الحكومة الاتحادية ستعود إلى العاصمة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بالتزامن مع إعادة فتح مطار الخرطوم الدولي أمام حركة الطيران.
وأوضح إدريس، في تصريحات صحفية، نقلتها صحيفة
"سودان تربيون" اليوم الجمعة، إن عودة الحياة إلى العاصمة الخرطوم تتطلب خطة شاملة لإعادة التخطيط قبل بدء الإعمار، مؤكدا أن إعمار البلاد يمثل أولوية قصوى للحكومة الجديدة التي تولت مهامها في مايو/ أيار الماضي.
ولفت رئيس الوزراء السوداني إلى أن الرحلات الجوية سيتم استئنافها في المطار
خلال شهرين، مشيرا إلى أن مدينة أم درمان تستضيف حاليا مقار حكومة ولاية الخرطوم.
وكشف إدريس أن مصفاة الخرطوم للنفط، الواقعة على بعد نحو 70 كيلومتراً شمال العاصمة، تحتاج إلى 1.2 مليار دولار لإعادة تأهيلها.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.