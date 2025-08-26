هل أغلق البرهان الطريق أمام وقف الحرب المدمرة في السودان بعد تصريحاته حول التعايش مع الدعم السريع؟

عربي
والسؤال الآن ..تصريحات البرهان بعدم إمكانية التعايش مع الدعم السريع ..هل تغلق الباب أمام أي مساعي لوقف الحرب في السودان؟بداية يقول الدكتور الطيب عبد الجليل، الخبير السوداني في القانون الدولي: "إن تصريحات رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان حول عدم إمكانية التعايش مع الدعم السريع في البلاد، تعكس تطورات ميدانية وسياسية مهمة، ولا تمثل بالضرورة إغلاقا تاما لباب التسوية، بل هي مناورة سياسية تهدف إلى تعزيز الموقف التفاوضي للجيش والحكومة السودانية".التقدم الميدانيوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" :"أن تصريحات البرهان المتكررة حول عدم إمكانية التعايش مع قوات الدعم السريع وأنها "لن تقوم لها قائمة" تستند إلى عدة ركائز أساسية، من بينها التطور النوعي والتكتيكات الحربية وفي العمليات العسكرية على الأرض، منتقلا من مرحلة الدفاع إلى الهجوم، ويعتقد أن هذا التقدم الميداني يترافق مع دعم شعبي واسع للجيش، يقدره بنسبة تصل إلى 85 من الشعب السوداني، ودليل ذلك ظاهرة "الهجرات العكسية" وعودة اللاجئين والنازحين إلى المناطق التي يسيطر عليها الجيش".وأشار عبد الجليل، إلى أن "الجيش السوداني في هذا التوقيت يمتلك شرعية سياسية متزايدة، يعتبر تشكيل حكومة مدنية في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش بمثابة "تجميل سياسي" منح الحكومة شرعية إضافية، حيث تركز على استئناف الخدمات الأساسية وإعادة الإعمار، في المقابل، أدى إعلان قوات الدعم السريع عن تشكيل حكومة موازية إلى تصعيد المخاوف من تفكك السودان، وهي خطوة قوبلت برفض من الجيش وتحذيرات دولية".دعوات الحوارفي المقابل فاطمة لقاوة، الكاتبة والمحللة السياسية السودانية: "إن تصريحات عبد الفتاح البرهان الأخيرة بعدم إمكانية التعايش مع قوات الدعم السريع تكشف مجددا زيف دعواته السابقة للحوار ووقف إطلاق النار، وتؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أنه لا يمتلك الإرادة السياسية الحقيقية لإنهاء الحرب في السودان".وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك" :"البرهان لا يتحدث بلسان شعب يتوق للسلام، بل يردد ما يملى عليه من قبل دوائر الإسلاميين التي أعادت تنظيم صفوفها داخل المؤسسة العسكرية وتسعى بكل السبل للعودة إلى السلطة".وتابعت لقاوة، "ما نشهده اليوم هو محاولة يائسة من فلول النظام البائد لاستخدام الجيش كأداة لتصفية خصومهم السياسيين ،أو جر البلاد إلى مستنقع الفوضى إذا فشلوا في ذلك".الحلول السياسيةوأشارت المحللة السياسية، إلى أن ،"المواقف المتعنتة لا تخدم سوى استمرار نزيف الدم وتشريد الملايين، وتغلق أبواب الحلول السياسية التي يطالب بها المجتمع السوداني والدولي، الشعب السوداني أوضح مرارا أنه لا يريد عودة الاستبداد ولا عسكرة الدولة من جديد".صرح رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قبل يومين، أن "المتمردين دمروا السودان".وقال البرهان، إن "التمرد في السودان لن تقوم له قائمة بعد اليوم"، مؤكدا أن "السودانيين لن يقبلوا به ولا توجد قابلية للتعايش معهم مستقبلا".ويوم الأربعاء الماضي، دعت أمريكا وشركاؤها من الأمم المتحدة والشرق الأوسط، الأطراف المتحاربة في السودان إلى الحفاظ على طرق إمداد المساعدات الإنسانية، وفقا لبيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الأمريكية.وذكر البيان الذي وقعته أمريكا، والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، ومصر، والمملكة العربية السعودية، وسويسرا، والإمارات العربية المتحدة: "يدعو تحالف "إيه إل بي إس" [مجموعة العمل من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان] الأطراف المتحاربة إلى: رفع جميع العوائق البيروقراطية التي تعيق الأنشطة الإنسانية وتمنعها؛ والالتزام بالحفاظ على طرق الإمداد الرئيسية مفتوحة أمام القوافل الإنسانية والعاملين فيها، بما في ذلك من خلال فترات توقف إنسانية وترتيبات أخرى حسب الحاجة".وأضاف البيان أن هذه الإجراءات يجب أن تشمل تمديد معبر أدري على المدى الطويل، واتفاقيات بشأن الاستخدام المتوقع والمستدام للطرق الرئيسية المؤدية إلى دارفور وكردفان، بالإضافة إلى فتح معابر إضافية من جنوب السودان. وحثّ الموقعون أطراف النزاع على ضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني وضمان وصول المساعدات للمدنيين.كما دعوا إلى استعادة خدمات الاتصالات في جميع أنحاء السودان وحماية البنية التحتية المدنية الحيوية، ولا سيما الطاقة والمياه والصحة.وأضاف البيان: "في بعض المناطق - ولا سيما شمال دارفور وكردفان - ثمة حاجة ماسة إلى تدابير لتهدئة الأوضاع لتمكين الجهات الفاعلة الإنسانية من إيصال المساعدات، ولذلك، تدعو مجموعة "إيه إل بي إس" أطراف النزاع إلى الالتزام بالتزامات جدة، والسماح بفترات هدنة إنسانية لتمكين نقل الإمدادات المنقذة للحياة إلى هذه المناطق، وتذليل العقبات أمام حركة المدنيين بعيدًا عن الخطر".وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية. وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
هل أغلق البرهان الطريق أمام وقف الحرب المدمرة في السودان بعد تصريحاته حول التعايش مع الدعم السريع؟

16:22 GMT 26.08.2025
© AHMED ABDELWAHABالسودان ..معاناة المدنيين من الحصار والجوع في إقليم دارفور
السودان ..معاناة المدنيين من الحصار والجوع في إقليم دارفور - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
© AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
حصري
أثارت تصريحات رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، بشأن عدم إمكانية التعايش مع الدعم السريع، الكثير من التكهنات حول الرسائل التي تحملها تلك التصريحات والهدف منها في هذا التوقيت، حيث تسعى بعض القوى الدولية للبحث عن مخرج لوقف الحرب وإحلال السلام قبل أن تصل الأوضاع إلى طريق اللاعودة.
والسؤال الآن ..تصريحات البرهان بعدم إمكانية التعايش مع الدعم السريع ..هل تغلق الباب أمام أي مساعي لوقف الحرب في السودان؟
بداية يقول الدكتور الطيب عبد الجليل، الخبير السوداني في القانون الدولي: "إن تصريحات رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان حول عدم إمكانية التعايش مع الدعم السريع في البلاد، تعكس تطورات ميدانية وسياسية مهمة، ولا تمثل بالضرورة إغلاقا تاما لباب التسوية، بل هي مناورة سياسية تهدف إلى تعزيز الموقف التفاوضي للجيش والحكومة السودانية".
قصف السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2025
البرهان: التمرد في السودان لن تقوم له قائمة بعد اليوم
24 أغسطس, 16:35 GMT

التقدم الميداني

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" :"أن تصريحات البرهان المتكررة حول عدم إمكانية التعايش مع قوات الدعم السريع وأنها "لن تقوم لها قائمة" تستند إلى عدة ركائز أساسية، من بينها التطور النوعي والتكتيكات الحربية وفي العمليات العسكرية على الأرض، منتقلا من مرحلة الدفاع إلى الهجوم، ويعتقد أن هذا التقدم الميداني يترافق مع دعم شعبي واسع للجيش، يقدره بنسبة تصل إلى 85 من الشعب السوداني، ودليل ذلك ظاهرة "الهجرات العكسية" وعودة اللاجئين والنازحين إلى المناطق التي يسيطر عليها الجيش".
وأشار عبد الجليل، إلى أن "الجيش السوداني في هذا التوقيت يمتلك شرعية سياسية متزايدة، يعتبر تشكيل حكومة مدنية في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش بمثابة "تجميل سياسي" منح الحكومة شرعية إضافية، حيث تركز على استئناف الخدمات الأساسية وإعادة الإعمار، في المقابل، أدى إعلان قوات الدعم السريع عن تشكيل حكومة موازية إلى تصعيد المخاوف من تفكك السودان، وهي خطوة قوبلت برفض من الجيش وتحذيرات دولية".
عبد الفتاح البرهان وسط قادة وأفراد الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
البرهان يصدر قرارا بشأن المجموعات المتحالفة مع الجيش السوداني
17 أغسطس, 20:03 GMT

دعوات الحوار

في المقابل فاطمة لقاوة، الكاتبة والمحللة السياسية السودانية: "إن تصريحات عبد الفتاح البرهان الأخيرة بعدم إمكانية التعايش مع قوات الدعم السريع تكشف مجددا زيف دعواته السابقة للحوار ووقف إطلاق النار، وتؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أنه لا يمتلك الإرادة السياسية الحقيقية لإنهاء الحرب في السودان".
وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك" :"البرهان لا يتحدث بلسان شعب يتوق للسلام، بل يردد ما يملى عليه من قبل دوائر الإسلاميين التي أعادت تنظيم صفوفها داخل المؤسسة العسكرية وتسعى بكل السبل للعودة إلى السلطة".
وتابعت لقاوة، "ما نشهده اليوم هو محاولة يائسة من فلول النظام البائد لاستخدام الجيش كأداة لتصفية خصومهم السياسيين ،أو جر البلاد إلى مستنقع الفوضى إذا فشلوا في ذلك".

الحلول السياسية

وأشارت المحللة السياسية، إلى أن ،"المواقف المتعنتة لا تخدم سوى استمرار نزيف الدم وتشريد الملايين، وتغلق أبواب الحلول السياسية التي يطالب بها المجتمع السوداني والدولي، الشعب السوداني أوضح مرارا أنه لا يريد عودة الاستبداد ولا عسكرة الدولة من جديد".
وأكدت لقاوة، على أن "السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق بوجود قيادة عسكرية مرتهنة لأجندات أيديولوجية، بل عبر إنتقال مدني شامل يلبي تطلعات السودانيين في الحرية والعدالة والديمقراطية".
صرح رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قبل يومين، أن "المتمردين دمروا السودان".
وقال البرهان، إن "التمرد في السودان لن تقوم له قائمة بعد اليوم"، مؤكدا أن "السودانيين لن يقبلوا به ولا توجد قابلية للتعايش معهم مستقبلا".
ويوم الأربعاء الماضي، دعت أمريكا وشركاؤها من الأمم المتحدة والشرق الأوسط، الأطراف المتحاربة في السودان إلى الحفاظ على طرق إمداد المساعدات الإنسانية، وفقا لبيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الأمريكية.
السودان .. أوضاع مأساوية يعيشها المواطن بسبب الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 30 مدنيا في هجمات على مخيم أبو شوك بالسودان
20 أغسطس, 04:05 GMT
وذكر البيان الذي وقعته أمريكا، والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، ومصر، والمملكة العربية السعودية، وسويسرا، والإمارات العربية المتحدة: "يدعو تحالف "إيه إل بي إس" [مجموعة العمل من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان] الأطراف المتحاربة إلى: رفع جميع العوائق البيروقراطية التي تعيق الأنشطة الإنسانية وتمنعها؛ والالتزام بالحفاظ على طرق الإمداد الرئيسية مفتوحة أمام القوافل الإنسانية والعاملين فيها، بما في ذلك من خلال فترات توقف إنسانية وترتيبات أخرى حسب الحاجة".
وأضاف البيان أن هذه الإجراءات يجب أن تشمل تمديد معبر أدري على المدى الطويل، واتفاقيات بشأن الاستخدام المتوقع والمستدام للطرق الرئيسية المؤدية إلى دارفور وكردفان، بالإضافة إلى فتح معابر إضافية من جنوب السودان. وحثّ الموقعون أطراف النزاع على ضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني وضمان وصول المساعدات للمدنيين.
كما دعوا إلى استعادة خدمات الاتصالات في جميع أنحاء السودان وحماية البنية التحتية المدنية الحيوية، ولا سيما الطاقة والمياه والصحة.
وأضاف البيان: "في بعض المناطق - ولا سيما شمال دارفور وكردفان - ثمة حاجة ماسة إلى تدابير لتهدئة الأوضاع لتمكين الجهات الفاعلة الإنسانية من إيصال المساعدات، ولذلك، تدعو مجموعة "إيه إل بي إس" أطراف النزاع إلى الالتزام بالتزامات جدة، والسماح بفترات هدنة إنسانية لتمكين نقل الإمدادات المنقذة للحياة إلى هذه المناطق، وتذليل العقبات أمام حركة المدنيين بعيدًا عن الخطر".
وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
