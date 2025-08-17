البرهان يصدر قرارا بشأن المجموعات المتحالفة مع الجيش السوداني

عربي
أمساليوم
بث مباشر
أصدر قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان قرارا، اليوم الأحد، يلزم جميع القوات المساندة العاملة مع القوات المسلحة التي تحمل السلاح، بالامتثال لأحكام قانون القوات المسلحة.
ونص القرار على أن تكون كل قوات الحركات المتحالفة مع الجيش تحت إمرة قادة القوات المسلحة بمختلف المناطق، وفقا لوكالة السودان للأنباء.
كما أحال البرهان عددا من كبار قادة الجيش إلى التقاعد، بينهم اثنان برتبة فريق، وأربعة برتبة لواء.
السودان -حركة شباب التغيير والعدالة المسلحة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان لـ"سبوتنيك": البرهان يريد وقف الحرب لكنه لا يثق في أمريكا
17:22 GMT
ولم يصدر أي بيان حتى الآن من أيٍّ من الحركات المتحالفة مع الجيش حول موقفها من القرار، الذي تزامن مع حالة من التوتر بين قيادة الجيش وحركتي جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي، على خلفية اتهامات حول مسؤولية التراجع الميداني في كردفان والحصص الوزارية، إضافة إلى قرار إخلاء العاصمة الخرطوم من جميع المجموعات المسلحة.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، ما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين، خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
