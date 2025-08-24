https://sarabic.ae/20250824/نائب-البرهان-الحرب-أوشكت-على-نهايتها-وستكون-هناك-مصالحات-1104098609.html

نائب البرهان: الحرب أوشكت على نهايتها وستكون هناك مصالحات

قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، إن الحرب في البلاد أوشكت على نهاياتها، موضحًا أنه "بلغة الكلاش (البندقية) فإن الحرب على وشك النهاية، لكن آثارها... 24.08.2025, سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم

قوات الدعم السريع السودانية

الجيش السوداني

يأتي ذلك بعد تصريحات أمس الأحد، لرئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قال فيها إن "المتمردين دمروا السودان.. التمرد في السودان لن تقوم له قائمة بعد اليوم"، مؤكدا أن "السودانيين لن يقبلوا به ولا توجد قابلية للتعايش معهم مستقبلا".وأشار إلى أن للحرب آثار كبيرة، من بينها السلاح المنتشر في أيادي المواطنين، وهو السلاح الذي وزعه الجيش و"قوات الدعم السريع" وجميع الحركات المسلحة في البلاد، بالإضافة إلى السلاح الذي اشتراها المواطنون من أجل حماية أنفسهم.وأكد عقار على أهمية أن "يخرج من الحرب غير السودانيين الذين دخلوها، ولا بد أن تتغير أفكارنا وتصرفاتنا وسياساتنا، وضرورة ألا تكون المصانع والجامعات في العاصمة الخرطوم، حتى لا يتم تدميرها في يوم واحد، ويجب أن تتوزع على الولايات المختلفة، كي لا يتم إهمال الريف". وأضاف أن "هذا الأمر لا بد أن يتغير"، معتبرا تركز الخدمات في الخرطوم خطأ كبيرا، لأنه يجبر المواطنين على النزوح من الريف إلى العاصمة.وشكّل عقار لجنة عليا لتهيئة العودة إلى العاصمة، برئاسة عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر، فيما قالت السلطات إن الخرطوم تشهد عودة آلاف المواطنين يوميا.ويوم الأربعاء الماضي، دعت أمريكا وشركاؤها من الأمم المتحدة والشرق الأوسط، الأطراف المتحاربة في السودان إلى الحفاظ على طرق إمداد المساعدات الإنسانية، وفقا لبيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الأمريكية.وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

