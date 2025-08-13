https://sarabic.ae/20250813/مجلس-الأمن-يرفض-إقامة-سلطة-موازية-في-مناطق-سيطرة-الدعم-السريع-بالسودان-1103702398.html
مجلس الأمن يرفض إقامة سلطة موازية في مناطق سيطرة "الدعم السريع" بالسودان
وأكد المجلس، في بيان رسمي، رفضه القاطع لإعلان "تحالف السودان التأسيسي"، المدعوم من قوات الدعم السريع، تشكيل حكومة موازية بقيادة محمد حسن التعايشي كرئيس للوزراء، ومجلس رئاسي يترأسه قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ونائبه عبد العزيز الحلو، قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال.واعتبر المجلس أن هذه الخطوات الأحادية تقوض سيادة السودان واستقراره، وتهدد السلام الإقليمي. كما طالب الدول بالامتناع عن أي تدخل خارجي يؤجج الصراع، والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وجدد المجلس دعمه الكامل لجهود المبعوث الأممي رمطان لعمامرة في تعزيز الحوار بين الأطراف والمجتمع المدني لإيجاد حل مستدام للنزاع. وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية. وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
19:53 GMT 13.08.2025 (تم التحديث: 20:13 GMT 13.08.2025)
أدان مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، محاولات إنشاء سلطة حاكمة موازية في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع بالسودان، محذرًا من أن هذه الخطوة تهدد وحدة البلاد وسلامة أراضيها، وتؤجج الصراع الدائر وتعمق الأزمة الإنسانية.
وأكد المجلس، في بيان رسمي، رفضه القاطع لإعلان "تحالف السودان التأسيسي"، المدعوم من قوات الدعم السريع، تشكيل حكومة موازية بقيادة محمد حسن التعايشي كرئيس للوزراء، ومجلس رئاسي يترأسه قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو
(حميدتي)، ونائبه عبد العزيز الحلو، قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال.
واعتبر المجلس أن هذه الخطوات الأحادية تقوض سيادة السودان واستقراره، وتهدد السلام الإقليمي.
وشدد المجلس على دعمه الثابت لسيادة السودان واستقلاله ووحدته، داعيًا إلى استئناف المحادثات بين الأطراف للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وحل سياسي شامل يمهد لانتقال ديمقراطي بقيادة مدنية تلبي تطلعات الشعب السوداني.
كما طالب الدول بالامتناع عن أي تدخل خارجي يؤجج الصراع، والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة
.
وجدد المجلس دعمه الكامل لجهود المبعوث الأممي رمطان لعمامرة في تعزيز الحوار بين الأطراف والمجتمع المدني لإيجاد حل مستدام للنزاع.
وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني
وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.