مجلس الأمن يرفض إقامة سلطة موازية في مناطق سيطرة "الدعم السريع" بالسودان

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:22 GMT
35 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:26 GMT
34 د
بلا قيود
خبير مائي: الجفاف سيؤثر على الزراعة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطرح صفقة شاملة لإنهاء الحرب في غزة، و ترامب يمنح إسرائيل حق السماح لحماس بالبقاء في القطاع
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
10:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:48 GMT
11 د
بلا قيود
خبير يتوقع القيام بعمليات إرهابية داخل أوكرانيا وخارجها لإفشال قمة بوتين وترامب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الإعلام ودوره في الصراعات الدولية، واليمن في قلب الصراعات
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مجلس الأمن يرفض إقامة سلطة موازية في مناطق سيطرة "الدعم السريع" بالسودان
وأكد المجلس، في بيان رسمي، رفضه القاطع لإعلان "تحالف السودان التأسيسي"، المدعوم من قوات الدعم السريع، تشكيل حكومة موازية بقيادة محمد حسن التعايشي كرئيس للوزراء، ومجلس رئاسي يترأسه قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ونائبه عبد العزيز الحلو، قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال.واعتبر المجلس أن هذه الخطوات الأحادية تقوض سيادة السودان واستقراره، وتهدد السلام الإقليمي. كما طالب الدول بالامتناع عن أي تدخل خارجي يؤجج الصراع، والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وجدد المجلس دعمه الكامل لجهود المبعوث الأممي رمطان لعمامرة في تعزيز الحوار بين الأطراف والمجتمع المدني لإيجاد حل مستدام للنزاع. وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية. وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
أدان مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، محاولات إنشاء سلطة حاكمة موازية في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع بالسودان، محذرًا من أن هذه الخطوة تهدد وحدة البلاد وسلامة أراضيها، وتؤجج الصراع الدائر وتعمق الأزمة الإنسانية.
وأكد المجلس، في بيان رسمي، رفضه القاطع لإعلان "تحالف السودان التأسيسي"، المدعوم من قوات الدعم السريع، تشكيل حكومة موازية بقيادة محمد حسن التعايشي كرئيس للوزراء، ومجلس رئاسي يترأسه قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ونائبه عبد العزيز الحلو، قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال.
قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
البرهان يناقش مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار في السودان
08:44 GMT
واعتبر المجلس أن هذه الخطوات الأحادية تقوض سيادة السودان واستقراره، وتهدد السلام الإقليمي.
وشدد المجلس على دعمه الثابت لسيادة السودان واستقلاله ووحدته، داعيًا إلى استئناف المحادثات بين الأطراف للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وحل سياسي شامل يمهد لانتقال ديمقراطي بقيادة مدنية تلبي تطلعات الشعب السوداني.
كما طالب الدول بالامتناع عن أي تدخل خارجي يؤجج الصراع، والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
دبي، الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2025
الإمارات تدعو إلى وقف الصراع في السودان وتدين "حملة التضليل"
10 أغسطس, 15:19 GMT
وجدد المجلس دعمه الكامل لجهود المبعوث الأممي رمطان لعمامرة في تعزيز الحوار بين الأطراف والمجتمع المدني لإيجاد حل مستدام للنزاع.
وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
