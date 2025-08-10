https://sarabic.ae/20250810/الإمارات-تدعو-إلى-وقف-الصراع-في-السودان-وتدين-حملة-التضليل-1103574916.html

الإمارات تدعو إلى وقف الصراع في السودان وتدين "حملة التضليل"

جددت دولة الإمارات العربية المتحدة دعوتها لإنهاء الصراع المستمر في السودان، مؤكدة التزامها الثابت بدعم الشعب السوداني في سعيه لتحقيق السلام والاستقرار. 10.08.2025, سبوتنيك عربي

وأكدت عفراء الهاملي، مديرة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، أن الإمارات تدعم بقوة الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة.وفي هذا السياق، استنكرت الإمارات بشدة ما وصفته بـ"حملة ممنهجة من الادعاءات الزائفة التي تروجها ما تُسمى "سلطة بورتسودان"، إحدى الأطراف المتورطة في الحرب الأهلية". واعتبرت أن هذه الادعاءات تهدف إلى تقويض جهود إنهاء النزاع، وتمثل محاولة للتهرب من المسؤولية، وإلقاء اللوم على الآخرين، بهدف إطالة أمد الحرب وعرقلة مسار السلام. كما شددت على التزام الإمارات بدعم جهود بناء مستقبل آمن ومستقر يحقق تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والتنمية المستدامة. وكانت دولة الإمارات قد أعربت، الأربعاء الماضي، عن "رفضها القاطع للمزاعم والاتهامات الباطلة التي وردت في البيان الصادر عن سلطة بورتسودان، التي ادعت زورا تورط دولة الإمارات في النزاع الدائر في السودان، عبر دعم مزعوم لجهات أو عناصر مسلحة". وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة رفضت الاعتراف بقرار سلطة بورتسودان (المدينة التي اتخذها رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح برهان، مقرا لعمله) بقطع العلاقات معها، مؤكدة أن "هذه السلطة لا تمثل الحكومة الشرعية للسودان وشعبه الكريم".ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بيانا صادرا عن الخارجية الإماراتية، قالت فيه إن "البيان الصادر عما يسمى مجلس الأمن والدفاع، لن يمس العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية السودان، وشعبيهما الشقيقين". وشددت الخارجية الإماراتية على أن "قرار سلطة بورتسودان بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات، رد فعل عقب يوم واحد فقط من رفض محكمة العدل الدولية الدعوى المقدمة من قبل سلطة بورتسودان". وفي مايو/ أيار 2025، أعلن مجلس الأمن والدفاع في السودان، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، مؤكدا سحب السفير السوداني من الإمارات. وأكد المجلس، في بيان له، إغلاق السفارة والقنصلية السودانية واستدعاء جميع الأطقم الدبلوماسية من دولة الإمارات العربية المتحدة، حسب وكالة الأنباء السودانية - "سونا".واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، ما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين، خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا. وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

