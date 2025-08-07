https://sarabic.ae/20250807/الإمارات-تنفيادعاءات-حول-تدمير-طائرة-تابعة-لها-تقل-مرتزقة-في-السودان-1103481539.html

الإمارات تنفي"ادعاءات" حول تدمير طائرة تابعة لها تقل مرتزقة في السودان

رفضت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، مزاعم القوات المسلحة السودانية، التي أعلنت قبل يوم عن إسقاط طائرة إماراتية تقل مرتزقة كولومبيين، ما أدى إلى مقتل... 07.08.2025, سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم

أخبار الإمارات العربية المتحدة

أخبار العالم الآن

العالم العربي

الجيش السوداني

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/07/1103481383_0:0:1032:582_1920x0_80_0_0_9aa68ead78407f4abaccdd9db2187f29.jpg

وقال مسؤول إماراتي في تصريحات لوسائل إعلام غربية، بشأن الحادثة المزعومة التي قيل إنها وقعت في إقليم دارفور المضطرب: "هذه الادعاءات لا تمت للحقيقة بصلة، وتفتقر إلى أي دليل، وتعد امتدادا لحملة تضليل متعمدة يقودها السودان لتشويه الحقائق".وكان التلفزيون الرسمي السوداني أفاد بأن الجيش السوداني دمر طائرة إماراتية أثناء هبوطها في مطار نيالا غربي البلاد، قائلا إنها كانت تحمل مرتزقة كولومبيين وأسلحة لـ"قوات الدعم السريع"، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 40 شخصًا.وذكر مصدر عسكري أن الطائرة تعرضت لقصف مباشر أدى إلى تدميرها بالكامل، في ظل غارات جوية متكررة يشنها الجيش على مواقع الدعم السريع منذ اندلاع الحرب في نيسان/ أبريل 2023.وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة، قد رفضت الاعتراف بقرار سلطة بورتسودان (المدينة التي اتخذها رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح برهان، مقرا لعمله) بقطع العلاقات معها، مؤكدة أن "هذه السلطة لا تمثل الحكومة الشرعية للسودان وشعبه الكريم".وفي مايو/ أيار 2025، أعلن مجلس الأمن والدفاع في السودان، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، مؤكدا سحب السفير السوداني من الإمارات.وأكد المجلس، في بيان له، إغلاق السفارة والقنصلية السودانية واستدعاء جميع الأطقم الدبلوماسية من دولة الإمارات العربية المتحدة، حسب وكالة الأنباء السودانية - "سونا".وأضاف البيان أن "مجلس الأمن والدفاع يحتفظ بالحق في رد العدوان بكافة السبل للحفاظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها ولضمان حماية المدنيين"، مؤكدًا أن "دعم الإمارات للميليشيات يهدد الأمن الإقليمي والدولي وبصفة خاصة أمن البحر الأحمر"، وفق وصف البيان.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، ما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين، خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

أخبار السودان اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الجيش السوداني