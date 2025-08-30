قائد "الدعم السريع" يؤدي اليمين رئيسا للمجلس الرئاسي للحكومة الموازية بالسودان.. فيديو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:51 GMT
9 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يدعو لوقف الحرب في غزة وواشنطن ترفض، هجوم إسرائيلي مكثف يستهدف العاصمة اليمنية صنعاء
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:16 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:28 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:47 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
11:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: كييف و الاتحاد الأوروبي يعملان على تقويض الاتفاقيات التي تم التوصل لها خلال قمة بوتين-ترامب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250830/قائد-الدعم-السريع-يؤدي-اليمين-رئيسا-للمجلس-الرئاسي-للحكومة-الموازية-بالسودان-فيديو-1104321994.html
قائد "الدعم السريع" يؤدي اليمين رئيسا للمجلس الرئاسي للحكومة الموازية بالسودان.. فيديو
قائد "الدعم السريع" يؤدي اليمين رئيسا للمجلس الرئاسي للحكومة الموازية بالسودان.. فيديو
سبوتنيك عربي
ذكر تحالف السودان التأسيسي "تأسيس"، اليوم السبت، أن قائد قوات "الدعم السريع" في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أدى اليمين رئيسا للمجلس الرئاسي للحكومة... 30.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-30T17:03+0000
2025-08-30T17:03+0000
أخبار السودان اليوم
قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/11/1085084498_0:0:2822:1588_1920x0_80_0_0_a76f10902231378143c38cc34b1cca1e.jpg
ونشر المجلس الرئاسي السوداني، مساء اليوم السبت، أن "تحالف السودان التأسيسي" كان قد أعلن تشكيل مجلس رئاسي لحكومة انتقالية برئاسة "حميدتي" خلال اجتماع في نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور.وجرى الإعلان عن تأسيس المجلس الرئاسي للحكومة الانتقالية في شهر يوليو/تموز الماضي، واختيار محمد التعايشي رئيسا للحكومة الانتقالية.في وقت أعلن التحالف تعيين عبد العزيز آدم الحلو، رئيس الحركة الشعبية، نائبا لرئيس المجلس الرئاسي.ويشار إلى أن مجلس الأمن الدولي قد أدان، في الثالث عشر من الشهر الجاري، محاولات إنشاء سلطة حاكمة موازية في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع بالسودان، محذرًا من أن هذه الخطوة تهدد وحدة البلاد وسلامة أراضيها، وتؤجج الصراع الدائر وتعمق الأزمة الإنسانية.وأكد المجلس، في بيان رسمي، رفضه القاطع لإعلان "تحالف السودان التأسيسي"، المدعوم من قوات الدعم السريع، تشكيل حكومة موازية بقيادة محمد حسن التعايشي كرئيس للوزراء، ومجلس رئاسي يترأسه قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ونائبه عبد العزيز الحلو، قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
https://sarabic.ae/20250704/قيادي-في-تحالف-تأسيس-لـسبوتنيك-نسعى-إلى-سودان-جديد-عنوانه-المواطنة-1102329142.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/11/1085084498_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_42420e334b167f95d1680eaeb969c3c4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار

قائد "الدعم السريع" يؤدي اليمين رئيسا للمجلس الرئاسي للحكومة الموازية بالسودان.. فيديو

17:03 GMT 30.08.2025
© AP Photoمحمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع في السودان
محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
ذكر تحالف السودان التأسيسي "تأسيس"، اليوم السبت، أن قائد قوات "الدعم السريع" في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أدى اليمين رئيسا للمجلس الرئاسي للحكومة الموازية بالسودان.
ونشر المجلس الرئاسي السوداني، مساء اليوم السبت، أن "تحالف السودان التأسيسي" كان قد أعلن تشكيل مجلس رئاسي لحكومة انتقالية برئاسة "حميدتي" خلال اجتماع في نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور.
وجرى الإعلان عن تأسيس المجلس الرئاسي للحكومة الانتقالية في شهر يوليو/تموز الماضي، واختيار محمد التعايشي رئيسا للحكومة الانتقالية.
خالد محيي الدين القيادي والمؤسس في تحالف تأسيس السوداني الذي يترأسه قائد الدعم السريع حميدتي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2025
قيادي في تحالف "تأسيس" لـ"سبوتنيك": نسعى إلى سودان جديد عنوانه "المواطنة"
4 يوليو, 11:00 GMT
في وقت أعلن التحالف تعيين عبد العزيز آدم الحلو، رئيس الحركة الشعبية، نائبا لرئيس المجلس الرئاسي.
ويشار إلى أن مجلس الأمن الدولي قد أدان، في الثالث عشر من الشهر الجاري، محاولات إنشاء سلطة حاكمة موازية في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع بالسودان، محذرًا من أن هذه الخطوة تهدد وحدة البلاد وسلامة أراضيها، وتؤجج الصراع الدائر وتعمق الأزمة الإنسانية.
وأكد المجلس، في بيان رسمي، رفضه القاطع لإعلان "تحالف السودان التأسيسي"، المدعوم من قوات الدعم السريع، تشكيل حكومة موازية بقيادة محمد حسن التعايشي كرئيس للوزراء، ومجلس رئاسي يترأسه قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ونائبه عبد العزيز الحلو، قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال.
وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
