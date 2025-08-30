https://sarabic.ae/20250830/قائد-الدعم-السريع-يؤدي-اليمين-رئيسا-للمجلس-الرئاسي-للحكومة-الموازية-بالسودان-فيديو-1104321994.html
قائد "الدعم السريع" يؤدي اليمين رئيسا للمجلس الرئاسي للحكومة الموازية بالسودان.. فيديو
قائد "الدعم السريع" يؤدي اليمين رئيسا للمجلس الرئاسي للحكومة الموازية بالسودان.. فيديو
ذكر تحالف السودان التأسيسي "تأسيس"، اليوم السبت، أن قائد قوات "الدعم السريع" في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أدى اليمين رئيسا للمجلس الرئاسي للحكومة...
ونشر المجلس الرئاسي السوداني، مساء اليوم السبت، أن "تحالف السودان التأسيسي" كان قد أعلن تشكيل مجلس رئاسي لحكومة انتقالية برئاسة "حميدتي" خلال اجتماع في نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور.وجرى الإعلان عن تأسيس المجلس الرئاسي للحكومة الانتقالية في شهر يوليو/تموز الماضي، واختيار محمد التعايشي رئيسا للحكومة الانتقالية.في وقت أعلن التحالف تعيين عبد العزيز آدم الحلو، رئيس الحركة الشعبية، نائبا لرئيس المجلس الرئاسي.ويشار إلى أن مجلس الأمن الدولي قد أدان، في الثالث عشر من الشهر الجاري، محاولات إنشاء سلطة حاكمة موازية في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع بالسودان، محذرًا من أن هذه الخطوة تهدد وحدة البلاد وسلامة أراضيها، وتؤجج الصراع الدائر وتعمق الأزمة الإنسانية.وأكد المجلس، في بيان رسمي، رفضه القاطع لإعلان "تحالف السودان التأسيسي"، المدعوم من قوات الدعم السريع، تشكيل حكومة موازية بقيادة محمد حسن التعايشي كرئيس للوزراء، ومجلس رئاسي يترأسه قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ونائبه عبد العزيز الحلو، قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
ذكر تحالف السودان التأسيسي "تأسيس"، اليوم السبت، أن قائد قوات "الدعم السريع" في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أدى اليمين رئيسا للمجلس الرئاسي للحكومة الموازية بالسودان.
ونشر المجلس الرئاسي السوداني، مساء اليوم السبت، أن "تحالف السودان التأسيسي" كان قد أعلن تشكيل مجلس رئاسي لحكومة انتقالية برئاسة "حميدتي" خلال اجتماع في نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور.
وجرى الإعلان عن تأسيس المجلس الرئاسي للحكومة الانتقالية
في شهر يوليو/تموز الماضي، واختيار محمد التعايشي رئيسا للحكومة الانتقالية.
في وقت أعلن التحالف تعيين عبد العزيز آدم الحلو، رئيس الحركة الشعبية، نائبا لرئيس المجلس الرئاسي.
ويشار إلى أن مجلس الأمن الدولي قد أدان، في الثالث عشر من الشهر الجاري، محاولات إنشاء سلطة حاكمة موازية في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع بالسودان، محذرًا من أن هذه الخطوة تهدد وحدة البلاد وسلامة أراضيها، وتؤجج الصراع الدائر وتعمق الأزمة الإنسانية.
وأكد المجلس، في بيان رسمي، رفضه القاطع لإعلان "تحالف السودان التأسيسي"، المدعوم من قوات الدعم السريع، تشكيل حكومة موازية بقيادة محمد حسن التعايشي كرئيس للوزراء، ومجلس رئاسي يترأسه قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو
(حميدتي)، ونائبه عبد العزيز الحلو، قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال.
وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني
وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.