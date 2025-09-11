الحرب في السودان تحرم 75% من الأطفال من التعليم

عربي
القوات الروسية تحرر بلدة سوسنوفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك - الدفاع الروسية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:33 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
من الملعب
التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال تنطلق.. هل تتأهل ألمانيا؟
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
سفير فلسطين بموسكو: الغارة الإسرائيلية تهدد مساعي قطر التفاوضية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: مواجهة المجموعات المسلحة وإنهاء نفوذها في طرابلس "أمر حتمي"
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250911/الحرب-في-السودان-تحرم-75-من-الأطفال-من-التعليم--1104729208.html
الحرب في السودان تحرم 75% من الأطفال من التعليم
الحرب في السودان تحرم 75% من الأطفال من التعليم
سبوتنيك عربي
كشف تقرير صادر عن منظمة "أنقذوا الأطفال"، اليوم الخميس، أن ثلاثة أرباع أطفال السودان في سن التعليم، أي نحو 13 مليون طفل من أصل 17 مليونا، محرومون من الدراسة... 11.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-11T08:35+0000
2025-09-11T08:35+0000
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/07/18/1046091592_0:219:2862:1829_1920x0_80_0_0_9a9b889c2b5076362027f4c65d0f2839.jpg
وقال محمد عبد اللطيف، مدير منظمة "أنقذوا الأطفال" في السودان: "في ظل الأزمات، قد يُهمل التعليم كأولوية، لكن استمرار النزاع يحرم الأطفال من سنوات دراسية حاسمة لن تُعوض، مما يعني أن البعض قد لا يتعلم القراءة والكتابة أبدًا".وأشار تقرير المنظمة إلى أن نحو 4 ملايين طفل عادوا إلى التعليم أخيرا، لكن الأغلبية الساحقة لا تزال محرومة بسبب النزوح، نقص المعلمين، ومحدودية الموارد التعليمية، إضافة إلى القيود على الحركة نتيجة العنف. وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
https://sarabic.ae/20250910/السيول-والفيضانات-تفاقم-الوضع-الإنساني-الكارثي-في-السودان-1104719714.html
https://sarabic.ae/20250902/شبكة-أطباء-السودان-مقتل-18-شخصا-وإصابة-أكتر-من-100-بقصف-مدفعي-لـالدعم-السريع-على-الفاشر-1104412479.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/07/18/1046091592_67:0:2796:2047_1920x0_80_0_0_1528a5bc47d46d5087938f05d8cbfc0a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, العالم العربي

الحرب في السودان تحرم 75% من الأطفال من التعليم

08:35 GMT 11.09.2025
© AP Photo / Sam Mednickأطفال السودان
أطفال السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
© AP Photo / Sam Mednick
تابعنا عبر
كشف تقرير صادر عن منظمة "أنقذوا الأطفال"، اليوم الخميس، أن ثلاثة أرباع أطفال السودان في سن التعليم، أي نحو 13 مليون طفل من أصل 17 مليونا، محرومون من الدراسة بسبب الحرب المستمرة في البلاد منذ أبريل 2023، التي تُعد واحدة من أسوأ أزمات التعليم عالميا.
وقال محمد عبد اللطيف، مدير منظمة "أنقذوا الأطفال" في السودان: "في ظل الأزمات، قد يُهمل التعليم كأولوية، لكن استمرار النزاع يحرم الأطفال من سنوات دراسية حاسمة لن تُعوض، مما يعني أن البعض قد لا يتعلم القراءة والكتابة أبدًا".
السيول والفيضانات تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2025
السيول والفيضانات تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في السودان
أمس, 20:04 GMT

وحذر عبد اللطيف من أن استمرار الحرب قد يعرض ملايين الأطفال لمخاطر طويلة وقصيرة المدى، بما في ذلك التجنيد في الجماعات المسلحة، والعنف الجنسي، والنزوح المستمر.

وأشار تقرير المنظمة إلى أن نحو 4 ملايين طفل عادوا إلى التعليم أخيرا، لكن الأغلبية الساحقة لا تزال محرومة بسبب النزوح، نقص المعلمين، ومحدودية الموارد التعليمية، إضافة إلى القيود على الحركة نتيجة العنف.
قصف السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
شبكة أطباء السودان: مقتل 18 شخصا وإصابة أكتر من 100 بقصف مدفعي لـ"الدعم السريع" على الفاشر
2 سبتمبر, 10:39 GMT
وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала