الحرب في السودان تحرم 75% من الأطفال من التعليم
كشف تقرير صادر عن منظمة "أنقذوا الأطفال"، اليوم الخميس، أن ثلاثة أرباع أطفال السودان في سن التعليم، أي نحو 13 مليون طفل من أصل 17 مليونا، محرومون من الدراسة بسبب الحرب المستمرة في البلاد منذ أبريل 2023، التي تُعد واحدة من أسوأ أزمات التعليم عالميا.
وقال محمد عبد اللطيف، مدير منظمة "أنقذوا الأطفال" في السودان
: "في ظل الأزمات، قد يُهمل التعليم كأولوية، لكن استمرار النزاع يحرم الأطفال من سنوات دراسية حاسمة لن تُعوض، مما يعني أن البعض قد لا يتعلم القراءة والكتابة أبدًا".
وحذر عبد اللطيف من أن استمرار الحرب قد يعرض ملايين الأطفال لمخاطر طويلة وقصيرة المدى، بما في ذلك التجنيد في الجماعات المسلحة، والعنف الجنسي، والنزوح المستمر.
وأشار تقرير المنظمة إلى أن نحو 4 ملايين طفل عادوا إلى التعليم أخيرا، لكن الأغلبية الساحقة لا تزال محرومة بسبب النزوح، نقص المعلمين، ومحدودية الموارد التعليمية، إضافة إلى القيود على الحركة نتيجة العنف.
وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.