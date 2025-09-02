عربي
شي جين بينغ: الصين تحترم حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية
شبكة أطباء السودان: مقتل 18 شخصا وإصابة أكتر من 100 بقصف مدفعي لـ"الدعم السريع" على الفاشر
شبكة أطباء السودان: مقتل 18 شخصا وإصابة أكتر من 100 بقصف مدفعي لـ"الدعم السريع" على الفاشر
أعلنت شبكة أطباء السودان، اليوم الثلاثاء، "مقتل 18 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين جراء القصف المدفعي المتعمد لقوات الدعم السريع على أحياء الفاشر في ولاية شمال... 02.09.2025, سبوتنيك عربي
شبكة أطباء السودان: مقتل 18 شخصا وإصابة أكتر من 100 بقصف مدفعي لـ"الدعم السريع" على الفاشر

أعلنت شبكة أطباء السودان، اليوم الثلاثاء، "مقتل 18 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين جراء القصف المدفعي المتعمد لقوات الدعم السريع على أحياء الفاشر في ولاية شمال دارفور".
وأدانت الشبكة، في بيان لها، "هذا العمل الإجرامي البشع الذي يعكس الطبيعة الإرهابية للدعم السريع والتي جعلت من قتل الأبرياء وترويع المواطنين سياسة ممنهجة، في تحدٍ سافر لكل القوانين الدولية والإنسانية التي تحرم استهداف المدنيين".
وأكد البيان أن "ما يحدث في الفاشر اليوم ليس إلا حلقة جديدة في سلسلة من الجرائم الوحشية التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها الدعم السريع منذ أكثر من عام بدارفور".
وحملت شبكة أطباء السودان "المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي كامل المسؤولية عن صمتهم المخزي وعجزهم عن حماية أكثر من نصف مليون مواطن محاصر داخل الفاشر يتعرضون يومياً للقصف والتجويع والموت البطيء".
ويوم الأربعاء الماضي، دعت أمريكا وشركاؤها من الأمم المتحدة والشرق الأوسط، الأطراف المتحاربة في السودان إلى الحفاظ على طرق إمداد المساعدات الإنسانية، وفقا لبيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الأمريكية.
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2025
نائب البرهان: الحرب أوشكت على نهايتها وستكون هناك مصالحات
24 أغسطس, 21:45 GMT
وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
