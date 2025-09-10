https://sarabic.ae/20250910/السيول-والفيضانات-تفاقم-الوضع-الإنساني-الكارثي-في-السودان-1104719714.html

السيول والفيضانات تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في السودان

الأمر الذي أضاف أعباء جديدة على السكان المحليين الذي يعيشون في حالة من الكرب والبؤس والخوف، منذ اندلاع الحرب قبل 3 أعوام في السودان.ما الآثار التي خلفتها السيول والفيضانات التي ما تزال تضرب السودان في ظل أوضاع إنسانية مأساوية تعيشها البلاد منذ سنوات والتي تفاقمت بصورة كبيرة مع اندلاع الحرب؟بداية، يقول د.عادل عبد الباقي، رئيس منظمات المجتمع المدني السودانية، إن "أكثر من 13 مليون نسمة يحتاجون إلى مساعدات عاجلة، لا سيما بعد تدهور الأوضاع الإنسانية جراء الفيضانات والسيول في عدة ولايات".الفيضانات والسيولوتابع عبد الباقي: "يشهد السودان في تلك المرحلة أزمات إنسانية متعددة ومتداخلة تتمثل في تفشي الأمراض مثل الكوليرا والملاريا وغيرها من الأوبئة التي تنشأ نتيجة غياب الرعاية الصحية والتطعيمات والأدوية وسوء التغذية، الأمر الذي أدى إلى وقوع المئات من الأطفال والنساء في براثن المرض والجوع والتي تفاقمت بوصول السيول والفيضانات لمئات المنازل والقرى وهدمها وإصابة وقتل من فيها".وأردف: "طالبنا السعودية بتقديم دعم مالي ومادي عاجل لمجابهة كوارث الخريف في السودان، تعمل لجان الطوارئ والمتابعة بالمجهودات الذاتية في ظل غياب تام لحكومة بورتسودان تجاه الأزمة".دمار واسعمن جانبه، قال تجاني أحمد عبد الله، أمين منظمات المجتمع المدني السودانية: "يشهد إقليم دارفور أوضاعا إنسانية كارثية منذ اندلاع الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023، حيث خلفت هذه الحرب دمارا واسعا في البنية التحتية، ونزوحا جماعيا للسكان، إلى جانب انهيار شبه تام في المؤسسات الخدمية، وعلى رأسها القطاع الصحي".وأضاف عبد الله في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه "في خضم هذه الكارثة الممتدة، فوجئت ولايات دارفور مؤخرا بموجة فيضانات عارمة تسببت في خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات، مما فاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلا".وتابع: "نتيجة للفيضانات والسيول التي اجتاحت عددا من الولايات في السودان تفاقمت الأزمة الإنسانية، نتيجة لذلك تم تدمير عدد كبير من المنازل والمرافق العامة، كما غرقت مناطق زراعية ونفقت أعداد كبيرة من الماشية، كما انقطعت العديد من الطرق وقيدت حركة السكان والإمدادات، وانتشرت الأمراض والأوبئة".الأمراض والأوبئةوأشار أمين المنظمات إلى أن "ركود مياه الأمطار وانعدام أنظمة الصرف الصحي ساهم في تفشي الكوليرا والملاريا والإسهالات المائية الحادة وقد أدت هذه الأمراض إلى مقتل المئات، خاصة بين الأطفال وكبار السن، في ظل الانهيار الحاد للنظام الصحي".وأكد عبد الله أن "السيول العارمة والفيضانات ساهمت في انهيار الخدمات الصحية حيث تعاني معظم المرافق الصحية من نقص حاد في الأدوية الأساسية والمنقذة للحياة علاوة على ضعف الكوادر الطبية والغياب شبه التام لمراكز الطوارئ والرعاية الأولية".وأوضح أمين المنظمات أن "ضعف البنية التحتية وانعدام مصارف المياه وشبكات التصريف أدى إلى تفاقم آثار الفيضانات، كما أن غياب التخطيط العمراني في المخيمات والمناطق السكنية زاد من حجم الكارثة".وقال عبد الله: "رغم الإمكانيات المحدودة، بادرت سلطات الأمر الواقع في بعض مناطق دارفور باتخاذ إجراءات لمجابهة آثار الفيضانات والأمراض المصاحبة لها، مثل توزيع الناموسيات للوقاية من الملاريا ودشنت حملات توعوية صحية محدودة، إلا أن هذه الجهود تبقى غير كافية، في ظل اتساع رقعة التأثر بالكارثة، وغياب الدعم اللوجستي والمالي".نداء عاجلوتوجه عبد الله بنداء عاجل إلى المنظمات الدولية ممثلة في الأمم المتحدة، الصليب الأحمر، أطباء بلا حدود، المنظمات الإنسانية والإغاثية الوطنية، الهيئات الداعمة للنازحين واللاجئين، بضرورة التدخل العاجل لتقديم الغذاء والدواء ومستلزمات الإيواء، دعم القطاع الصحي بالأدوية والمعدات والكوادر، توفير خدمات الطوارئ والمياه النقية ومكافحة الأوبئة، دعم البنية التحتية المؤقتة في معسكرات النزوح.وقال أمين المنظمات: "رغم كل الصعوبات هناك لجان محلية متخصصة في العمل الإنساني، بالإضافة إلى توفر طرق آمنة لإيصال المساعدات إلى المناطق المتضررة"، مشيرا إلى أن "إقليم دارفور يمر اليوم بمرحلة حرجة تتطلب تضامنا فوريا من جميع الجهات الفاعلة في المجال الإنساني، وحجم المعاناة في الإقليم يفوق القدرة المحلية على الاستجابة، ويهدد بمزيد من الانهيار الإنساني ما لم تتخذ خطوات فعلية وعاجلة لدعم المتأثرين".الواقع الراهنمن جانبه، قال كوتش نصر الدين، مدير إدارة التدريب في منظمات المجتمع المدني السودانية: "الواقع الراهن يرصد أعدادا هائلة من المتضررين في ولاية النيل الأزرق على سبيل المثال، ومئات الآلاف في مخيمات خارج الولاية. الأطفال يعانون من سوء تغذية، وتوقف التعلم، ونقص التلقيح والرعاية، والخدمات غير كافية سواء في المياه غير الآمنة أو نقص المرافق الصحية والتوعوية، وقد حذرت منظمات دولية من أسوأ أزمة جوع عالمي، وضرورة تدخل إنساني عاجل، وجسور جوية مؤمنة لتوصيل المساعدات".وأضاف في حديث سابق لـ"سبوتنيك": "في ولاية النيل الأبيض (التي تستقبل نازحين من النيل الأزرق) تدعم أطباء بلا حدود عيادات داخل المخيمات، لكن الحالات اليومية تشمل إصابات بالحصبة وأمراض جلدية وسوء التغذية. الأخطار الصحية تتفاقم بسبب اكتظاظ المخيمات وضعف التلقيح (أكثر من 90 بالمئة من الأطفال غير مطعمين، خصوصا ضد الحصبة)، إضافة إلى انخفاض القدرة التشخيصية وعدم وجود مختبرات فعّالة، ما يجعل السيطرة على الأوبئة صعبة".المساعدات الإنسانيةولفت نصر الدين إلى أن "الأطفال في السودان يواجهون تهديدا ثلاثيا يشمل سوء التغذية، وفقدان التعليم، وخطر الاستغلال أو التجنيد. وأكثر من نصف مليون طفل نزحوا من منازلهم ويعيشون في ظروف لا تضمن الحد الأدنى من الأمان. كما أن تعطل العملية التعليمية في معظم الولايات يهدد جيلا كاملا بالحرمان من التعليم، علاوة على تسجيل العديد من حالات فقدان الأطفال لأسرهم، ما يعرضهم لخطر الاختطاف أو الاستغلال الجنسي".وحول دور المنظمات الأممية والدولية، يقول نصر الدين: "على الرغم من نداءات الاستغاثة، فإن استجابة المنظمات الأممية ضعيفة وغير كافية حتى الآن. كما تعاني جهود الإغاثة من بطء في التنسيق، وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة، خاصة في ظل استهداف القوافل الإنسانية أحيانًا. وهناك انتقادات واسعة لتجاهل المجتمع الدولي حجم الكارثة الإنسانية في السودان، مقارنة بتعامله مع أزمات مشابهة في دول أخرى".وتفاقمت الأزمة الإنسانية في السودان، بينما تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن 25 مليون سوداني (نحو نصف السكان) يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في وقت وصفت فيه المنظمة الدولية الأزمة بأنها "الأسوأ في التاريخ الحديث"، مع دخول الحرب عامها الثالث.يذكر أن السودان يشهد انقساما بين الجيش المسيطر على المناطق الشرقية والوسطى، وقوات الدعم السريع التي تسيطر على دارفور وأجزاء من الجنوب.

