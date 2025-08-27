https://sarabic.ae/20250827/السودان-يسجل-نصف-وفيات-الملاريا-بإقليم-شرق-المتوسط-1104205368.html
في ظل الحرب المدمرة التي تعصف بالسودان ووسط انهيار النظام الصحي، وشح الأدوية، وتردي الأوضاع في مخيمات النزوح، يواجه البلد عدوا صامتا لا يقل خطورة عن الرصاص، إنه البعوض الحامل للملاريا وحمى الضنك.
وبحسب وزير الصحة السوداني، د. هيثم محمد إبراهيم، يسجل السودان ما بين 2 إلى 3 ملايين إصابة بالملاريا سنويا، وهو يمثل نصف وفيات الملاريا في إقليم شرق المتوسط، وفقا لقناة "العربية".
وتشير د. أديبة إبراهيم السيد، اختصاصية الأوبئة، إلى تسجيل 1846 إصابة مؤكدة و321 وفاة خلال أسابيع، مع توقعات بأرقام أعلى بكثير بسبب نقص التشخيص.
كما أعلنت وزارة الصحة عن 723 إصابة جديدة بحمى الضنك
ووفاتين في أسبوع، ليصل إجمالي الإصابات منذ بداية العام إلى أكثر من 6180 حالة و9 وفيات.
مع توقف أكثر من 75% من المرافق الصحية عن العمل، حسب تقارير اليونيسف، يعيش ملايين النازحين بلا مياه نظيفة أو صرف صحي.
وزاد انقطاع الكهرباء من معاناة السكان، حيث أصبحت الليالي في الخرطوم
وجوارها جحيما مفتوحا لأسراب البعوض.
وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.