السودان يسجل نصف وفيات الملاريا بإقليم شرق المتوسط
السودان يسجل نصف وفيات الملاريا بإقليم شرق المتوسط
في ظل الحرب المدمرة التي تعصف بالسودان ووسط انهيار النظام الصحي، وشح الأدوية، وتردي الأوضاع في مخيمات النزوح، يواجه البلد عدوا صامتا لا يقل خطورة عن الرصاص،... 27.08.2025, سبوتنيك عربي
وتشير د. أديبة إبراهيم السيد، اختصاصية الأوبئة، إلى تسجيل 1846 إصابة مؤكدة و321 وفاة خلال أسابيع، مع توقعات بأرقام أعلى بكثير بسبب نقص التشخيص. كما أعلنت وزارة الصحة عن 723 إصابة جديدة بحمى الضنك ووفاتين في أسبوع، ليصل إجمالي الإصابات منذ بداية العام إلى أكثر من 6180 حالة و9 وفيات. وزاد انقطاع الكهرباء من معاناة السكان، حيث أصبحت الليالي في الخرطوم وجوارها جحيما مفتوحا لأسراب البعوض. وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية. وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
السودان يسجل نصف وفيات الملاريا بإقليم شرق المتوسط

في ظل الحرب المدمرة التي تعصف بالسودان ووسط انهيار النظام الصحي، وشح الأدوية، وتردي الأوضاع في مخيمات النزوح، يواجه البلد عدوا صامتا لا يقل خطورة عن الرصاص، إنه البعوض الحامل للملاريا وحمى الضنك.

وبحسب وزير الصحة السوداني، د. هيثم محمد إبراهيم، يسجل السودان ما بين 2 إلى 3 ملايين إصابة بالملاريا سنويا، وهو يمثل نصف وفيات الملاريا في إقليم شرق المتوسط، وفقا لقناة "العربية".

السودان ..معاناة المدنيين من الحصار والجوع في إقليم دارفور - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
الصحة السودانية: 2345 إصابة بالكوليرا خلال أسبوع بينها 21 وفاة‎
6 أغسطس, 06:24 GMT
وتشير د. أديبة إبراهيم السيد، اختصاصية الأوبئة، إلى تسجيل 1846 إصابة مؤكدة و321 وفاة خلال أسابيع، مع توقعات بأرقام أعلى بكثير بسبب نقص التشخيص.

كما أعلنت وزارة الصحة عن 723 إصابة جديدة بحمى الضنك ووفاتين في أسبوع، ليصل إجمالي الإصابات منذ بداية العام إلى أكثر من 6180 حالة و9 وفيات.
الكوليرا في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
"أطباء بلا حدود": أكثر من 2300 مريض و40 وفاة بالكوليرا خلال أسبوع واحد في دارفور
14 أغسطس, 06:50 GMT

مع توقف أكثر من 75% من المرافق الصحية عن العمل، حسب تقارير اليونيسف، يعيش ملايين النازحين بلا مياه نظيفة أو صرف صحي.

وزاد انقطاع الكهرباء من معاناة السكان، حيث أصبحت الليالي في الخرطوم وجوارها جحيما مفتوحا لأسراب البعوض.
وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.

وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
