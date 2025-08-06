https://sarabic.ae/20250806/الصحة-السودانية-2345-إصابة-بالكوليرا-خلال-أسبوع-بينها-21-وفاة-1103420664.html

الصحة السودانية: 2345 إصابة بالكوليرا خلال أسبوع بينها 21 وفاة‎

الصحة السودانية: 2345 إصابة بالكوليرا خلال أسبوع بينها 21 وفاة‎

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الصحة السودانية، "تسجيل 2345 إصابة جديدة بالكوليرا بينها 21 حالة وفاة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 96 ألفا و681 إصابة، منذ أغسطس/ آب 2024". 06.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-06T06:24+0000

2025-08-06T06:24+0000

2025-08-06T06:24+0000

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وأفادت الصحة السودانية، في بيان لها، بأن "معظم الإصابات من منطقة طويلة بولاية شمال دارفور غرب البلاد"، ليرتفع عدد الإصابات إلى 96 ألفا و681 إصابة، بينها ألفين و408 حالات وفاة، في كل الولايات (18 ولاية)، وفق البيان.ويواجه عشرات الآلاف من السودانيين أوضاعا إنسانية صعبة في ولاية شمال كردفان، دفعتهم إلى النزوح نحو مدينة الأبيض، عاصمة الولاية، بسبب الحرب وانتشار الكوليرا.وقالت صحيفة "سودان تربيون"، إن حكومة الولاية أكدت استقبال مدينة الأبيض لأعداد كبيرة من النازحين، وسط تسجيل وفيات وإصابات بمرض الكوليرا في صفوف السكان.وأضاف أن "مدينة الأبيض تشهد تدفقات مستمرة للنازحين من مناطق الخوي وجنوب المدينة وبارا"، مشيرًا إلى أن "القرى المستهدفة لا تشهد أي أنشطة عسكرية".وأفادت مصادر محلية للصحيفة، بأن سكان قرية أم زين الواقعة على بعد 50 كيلومترا شرقي الأبيض نزوحوا منها مشيا على الأقدام أو عبر الدواب.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

https://sarabic.ae/20250804/السودان-مئات-آلاف-المرتزقة-من-داخل-أفريقيا-وخارجها-يشاركون-في-انتهاكات-الدعم-السريع-1103361029.html

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي