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السودان: مئات آلاف المرتزقة من داخل أفريقيا وخارجها يشاركون في انتهاكات الدعم السريع
السودان: مئات آلاف المرتزقة من داخل أفريقيا وخارجها يشاركون في انتهاكات الدعم السريع
سبوتنيك عربي
كشف وزارة الخارجية السودانية "حجم التآمر الذي تتعرض له الدولة السودانية عبر الاستهداف الذي تواجهه من قِبل قوات الدعم السريع وقوات المرتزقة التي تقاتل في صفها... 04.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-04T14:31+0000
2025-08-04T14:31+0000
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وقالت الخارجية السودانية، في بيان لها: "إن حكومة السودان ظلت تشير إلى مشاركة مئات الآلاف من المرتزقة من دول الجوار ومن دول خارج القارة الأفريقية في العدوان على السودان في ظاهرة تهدد السلم والأمن في الإقليم وفي القارة الأفريقية بصورة عامة، وتفرض واقعاً جديداً يهدد سيادة الدول وينتهك حرماتها، ويغيًر من مسار الحرب لكي تصبح حرب إرهابية عابرة للحدود تدار بالوكالة".وأضاف البيان أن "حكومة السودان تملك كل الوثائق والمستندات التي تثبت تورط مرتزقة من جمهورية كولومبيا ومن بعض دول الجوار برعاية وتمويل من سلطة أبوظبي"، مشيرا إلى أنها "سبق أن قدّمت بعثة السودان الدائمة بنيويورك، هذه الوثائق إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما وثَّقت لهذه الظاهرة منظمات إقليمية ودولية وتقارير استقصائية إعلامية"، وفق البيان.ونوهت وزارة الخارجية السودانية، بأن "هذا المنحى الخطير في مسار الحرب يشكِّل تهديداً للأمن والسلم الإقليميين والدوليين"، محذرة من "العواقب الناتجة عنه".وقُتل 15 مدنيا على الأقل برصاص قوات "الدعم السريع" يوم السبت الفائت، خلال مغادرتهم الفاشر بولاية شمال دارفور.وذكر الموقع الإلكتروني "سودان تريبيون"، أن "عملية القتل جاءت استجابة لدعوات قادة بارزين في تحالف "تأسيس" بهدف إفراغ المدينة من السكان باعتبارها منطقة نزاع نشطة، وأعلنت القوة المشتركة صدها لهجوم جديد نفذته "الدعم السريع" على الفاشر".وأوضح الموقع أن رئيس حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي، الهادي إدريس، قد دعا سكان الفاشر إلى مغادرتها، كما اعترض على إيصال المساعدات الإنسانية إلى داخل المدينة.وحددت قوات "الدعم السريع" وحلفاؤها في ائتلاف "تأسيس" منطقة قرني الواقعة في البوابة الغربية لمدينة الفاشر، نقطة تجميع للقادمين من عاصمة شمال دارفور، على أن يتم نقلهم بعد ذلك إلى مناطق كورما وطويلة، وهي مواقع تسيطر عليها حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور والمجلس الانتقالي بزعامة الهادي إدريس.وأوضح الموقع أن الدعوات التي أطلقها حلفاء "الدعم السريع" لإفراغ مدينة الفاشر من السكان، استجاب لها عدد محدود من الشباب بسبب الضغوط المعيشية، لكنه تم الغدر بهم وقتلهم بصورة بشعة.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، ما أثّر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.
https://sarabic.ae/20250803/تشكيل-حكومة-موازية-في-السودان-هل-يقضي-على-مساعي-وقف-الحرب-ومنع-التقسيم؟-1103337712.html
https://sarabic.ae/20250803/في-ظل-الحصار-ومنع-الخروج-معاناة-السكان-تتفاقم-في-شمال-دارفور-بالسودان-1103337287.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي

السودان: مئات آلاف المرتزقة من داخل أفريقيا وخارجها يشاركون في انتهاكات الدعم السريع

14:31 GMT 04.08.2025
© AP Photoقصف متبادل في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع
قصف متبادل في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
كشف وزارة الخارجية السودانية "حجم التآمر الذي تتعرض له الدولة السودانية عبر الاستهداف الذي تواجهه من قِبل قوات الدعم السريع وقوات المرتزقة التي تقاتل في صفها منذ 15 أبريل/ نيسان 2023".
وقالت الخارجية السودانية، في بيان لها: "إن حكومة السودان ظلت تشير إلى مشاركة مئات الآلاف من المرتزقة من دول الجوار ومن دول خارج القارة الأفريقية في العدوان على السودان في ظاهرة تهدد السلم والأمن في الإقليم وفي القارة الأفريقية بصورة عامة، وتفرض واقعاً جديداً يهدد سيادة الدول وينتهك حرماتها، ويغيًر من مسار الحرب لكي تصبح حرب إرهابية عابرة للحدود تدار بالوكالة".
وأضاف البيان أن "حكومة السودان تملك كل الوثائق والمستندات التي تثبت تورط مرتزقة من جمهورية كولومبيا ومن بعض دول الجوار برعاية وتمويل من سلطة أبوظبي"، مشيرا إلى أنها "سبق أن قدّمت بعثة السودان الدائمة بنيويورك، هذه الوثائق إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما وثَّقت لهذه الظاهرة منظمات إقليمية ودولية وتقارير استقصائية إعلامية"، وفق البيان.
ونوهت وزارة الخارجية السودانية، بأن "هذا المنحى الخطير في مسار الحرب يشكِّل تهديداً للأمن والسلم الإقليميين والدوليين"، محذرة من "العواقب الناتجة عنه".
وقُتل 15 مدنيا على الأقل برصاص قوات "الدعم السريع" يوم السبت الفائت، خلال مغادرتهم الفاشر بولاية شمال دارفور.
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وذكر الموقع الإلكتروني "سودان تريبيون"، أن "عملية القتل جاءت استجابة لدعوات قادة بارزين في تحالف "تأسيس" بهدف إفراغ المدينة من السكان باعتبارها منطقة نزاع نشطة، وأعلنت القوة المشتركة صدها لهجوم جديد نفذته "الدعم السريع" على الفاشر".
وأوضح الموقع أن رئيس حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي، الهادي إدريس، قد دعا سكان الفاشر إلى مغادرتها، كما اعترض على إيصال المساعدات الإنسانية إلى داخل المدينة.
وحددت قوات "الدعم السريع" وحلفاؤها في ائتلاف "تأسيس" منطقة قرني الواقعة في البوابة الغربية لمدينة الفاشر، نقطة تجميع للقادمين من عاصمة شمال دارفور، على أن يتم نقلهم بعد ذلك إلى مناطق كورما وطويلة، وهي مواقع تسيطر عليها حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور والمجلس الانتقالي بزعامة الهادي إدريس.
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في ظل الحصار ومنع الخروج... معاناة السكان تتفاقم في شمال دارفور بالسودان
أمس, 19:33 GMT
وأوضح الموقع أن الدعوات التي أطلقها حلفاء "الدعم السريع" لإفراغ مدينة الفاشر من السكان، استجاب لها عدد محدود من الشباب بسبب الضغوط المعيشية، لكنه تم الغدر بهم وقتلهم بصورة بشعة.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، ما أثّر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.
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