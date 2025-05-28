https://sarabic.ae/20250528/السودان-815-إصابة-بالكوليرا-في-الخرطوم-يوميا-1101077278.html

السودان... 815 إصابة بالكوليرا في الخرطوم يوميا

السودان... 815 إصابة بالكوليرا في الخرطوم يوميا

سبوتنيك عربي

حذرت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "يونيسف"، اليوم الأربعاء، من تزايد مضطرد في حالات الإصابة بوباء الكوليرا في العاصمة السودانية، الخرطوم. 28.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-28T20:45+0000

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وذكر الموقع الإلكتروني "سودان تربيون"، مساء اليوم الأربعاء، أن حالات الإصابة بالكوليرا في الخرطوم ارتفعت من 90 حالة يوميا إلى 815 حالة خلال الفترة بين 15 و25 مايو/أيار الجاري، أي بزيادة 9 أضعاف خلال عشرة أيام فقط.وأكد أن إحصائيات الكوليرا في الخرطوم متباينة، حيث تقول وزارة الصحة إن "الإصابات خلال أسبوع بلغت 2,729 حالة تشمل 172 وفاة، فيما تفيد اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء بأن الحالات في أم درمان وصلت إلى 1,335 إصابة و500 وفاة، بينما تتحدث منظمة الصحة العالمية عن 6,223 حالة".وبلغت الحالات التي أُبلغ عنها في ولاية الخرطوم وحدها منذ شهر كانون الثاني/يناير الماضي 7,700 إصابة و185 وفاة مرتبطة بالمرض.وأوضحت منظمة "اليونيسيف" بأنها "تحتاج إلى 3.2 مليون دولار إضافية لتمويل الاستجابة الطارئة للكوليرا في الخرطوم، في مجالات الصحة والمياه والنظافة والصرف الصحي والتغيير الاجتماعي والسلوك للحد من انتشار المرض ومنع فقدان الأرواح".وبدورها، بدأت وزارة الصحة السودانية حملة تطعيم فموي ضد الكوليرا في جنوب الخرطوم تشمل 115 ألف جرعة، يُنتظر توسعها إلى ثلاثة ملايين جرعة هذا الأسبوع.وقالت وسائل إعلام سودانية، في وقت سابق، إن "تفشي وباء الكوليرا في السودان، وصل إلى مستويات مثيرة للقلق بعد تسجيل مئات الإصابات وعشرات الوفيات في 4 ولايات رئيسية.وأشار موقع "دبنغا السودان" إلى قول رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك أن الوضع الصحي أصبح كارثيا، داعيًا لتدخل دولي عاجل وخاصة من قبل منظمة الصحة العالمية.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.

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