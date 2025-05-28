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السودان... 815 إصابة بالكوليرا في الخرطوم يوميا
السودان... 815 إصابة بالكوليرا في الخرطوم يوميا
سبوتنيك عربي
حذرت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "يونيسف"، اليوم الأربعاء، من تزايد مضطرد في حالات الإصابة بوباء الكوليرا في العاصمة السودانية، الخرطوم. 28.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-28T20:45+0000
2025-05-28T20:45+0000
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وذكر الموقع الإلكتروني "سودان تربيون"، مساء اليوم الأربعاء، أن حالات الإصابة بالكوليرا في الخرطوم ارتفعت من 90 حالة يوميا إلى 815 حالة خلال الفترة بين 15 و25 مايو/أيار الجاري، أي بزيادة 9 أضعاف خلال عشرة أيام فقط.وأكد أن إحصائيات الكوليرا في الخرطوم متباينة، حيث تقول وزارة الصحة إن "الإصابات خلال أسبوع بلغت 2,729 حالة تشمل 172 وفاة، فيما تفيد اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء بأن الحالات في أم درمان وصلت إلى 1,335 إصابة و500 وفاة، بينما تتحدث منظمة الصحة العالمية عن 6,223 حالة".وبلغت الحالات التي أُبلغ عنها في ولاية الخرطوم وحدها منذ شهر كانون الثاني/يناير الماضي 7,700 إصابة و185 وفاة مرتبطة بالمرض.وأوضحت منظمة "اليونيسيف" بأنها "تحتاج إلى 3.2 مليون دولار إضافية لتمويل الاستجابة الطارئة للكوليرا في الخرطوم، في مجالات الصحة والمياه والنظافة والصرف الصحي والتغيير الاجتماعي والسلوك للحد من انتشار المرض ومنع فقدان الأرواح".وبدورها، بدأت وزارة الصحة السودانية حملة تطعيم فموي ضد الكوليرا في جنوب الخرطوم تشمل 115 ألف جرعة، يُنتظر توسعها إلى ثلاثة ملايين جرعة هذا الأسبوع.وقالت وسائل إعلام سودانية، في وقت سابق، إن "تفشي وباء الكوليرا في السودان، وصل إلى مستويات مثيرة للقلق بعد تسجيل مئات الإصابات وعشرات الوفيات في 4 ولايات رئيسية.وأشار موقع "دبنغا السودان" إلى قول رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك أن الوضع الصحي أصبح كارثيا، داعيًا لتدخل دولي عاجل وخاصة من قبل منظمة الصحة العالمية.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.
https://sarabic.ae/20191008/نقل-16-مليون-جرعة-من-اللقاحات-ضد-الكوليرا-إلى-السودان-1043088875.html
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار

السودان... 815 إصابة بالكوليرا في الخرطوم يوميا

20:45 GMT 28.05.2025
© AHMED ABDELWAHABالسودان ..معاناة المدنيين من الحصار والجوع في إقليم دارفور
السودان ..معاناة المدنيين من الحصار والجوع في إقليم دارفور - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2025
© AHMED ABDELWAHAB
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حذرت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "يونيسف"، اليوم الأربعاء، من تزايد مضطرد في حالات الإصابة بوباء الكوليرا في العاصمة السودانية، الخرطوم.
وذكر الموقع الإلكتروني "سودان تربيون"، مساء اليوم الأربعاء، أن حالات الإصابة بالكوليرا في الخرطوم ارتفعت من 90 حالة يوميا إلى 815 حالة خلال الفترة بين 15 و25 مايو/أيار الجاري، أي بزيادة 9 أضعاف خلال عشرة أيام فقط.
امرأة ترافق ابنها الذي يعاني من الملاريا أثناء انتظار العلاج في عيادة تديرها منظمة أطباء بلا حدود في قرية ليكوانغول في ولاية بوما شرق جنوب السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2019
نقل 1.6 مليون جرعة من اللقاحات ضد الكوليرا إلى السودان
8 أكتوبر 2019, 09:26 GMT
وأكد أن إحصائيات الكوليرا في الخرطوم متباينة، حيث تقول وزارة الصحة إن "الإصابات خلال أسبوع بلغت 2,729 حالة تشمل 172 وفاة، فيما تفيد اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء بأن الحالات في أم درمان وصلت إلى 1,335 إصابة و500 وفاة، بينما تتحدث منظمة الصحة العالمية عن 6,223 حالة".
وبلغت الحالات التي أُبلغ عنها في ولاية الخرطوم وحدها منذ شهر كانون الثاني/يناير الماضي 7,700 إصابة و185 وفاة مرتبطة بالمرض.
وأوضحت منظمة "اليونيسيف" بأنها "تحتاج إلى 3.2 مليون دولار إضافية لتمويل الاستجابة الطارئة للكوليرا في الخرطوم، في مجالات الصحة والمياه والنظافة والصرف الصحي والتغيير الاجتماعي والسلوك للحد من انتشار المرض ومنع فقدان الأرواح".
وبدورها، بدأت وزارة الصحة السودانية حملة تطعيم فموي ضد الكوليرا في جنوب الخرطوم تشمل 115 ألف جرعة، يُنتظر توسعها إلى ثلاثة ملايين جرعة هذا الأسبوع.
وقالت وسائل إعلام سودانية، في وقت سابق، إن "تفشي وباء الكوليرا في السودان، وصل إلى مستويات مثيرة للقلق بعد تسجيل مئات الإصابات وعشرات الوفيات في 4 ولايات رئيسية.
وأشار موقع "دبنغا السودان" إلى قول رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك أن الوضع الصحي أصبح كارثيا، داعيًا لتدخل دولي عاجل وخاصة من قبل منظمة الصحة العالمية.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.
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