https://sarabic.ae/20250814/أطباء-بلا-حدود-أكثر-من-2300-مريض-و40-وفاة-بالكوليرا-خلال-أسبوع-واحد-في-دارفور-1103707579.html

"أطباء بلا حدود": أكثر من 2300 مريض و40 وفاة بالكوليرا خلال أسبوع واحد في دارفور

"أطباء بلا حدود": أكثر من 2300 مريض و40 وفاة بالكوليرا خلال أسبوع واحد في دارفور

سبوتنيك عربي

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن الناس في السودان يواجهون الآن أسوأ تفشي للكوليرا شهدته البلاد منذ سنوات. 14.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-14T06:50+0000

2025-08-14T06:50+0000

2025-08-14T06:50+0000

أخبار السودان اليوم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/10/1093803727_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e1e9e21ff8d5f4b7a9cac12ce1f1afa1.jpg

وأكدت منظمة "أطباء بلا حدود"، في بيان، أن فرق المنظمة قد عالجت، في إقليم دارفور وحده، أكثر من 2300 مريض وسجلت 40 وفاة بسبب الكوليرا خلال الأسبوع الماضي في مرافق تديرها وزارة الصحة.وتضرب الكوليرا، في جميع أنحاء دارفور، الأشخاص الذين يعانون أصلا من نقص المياه، مما جعل من المستحيل اتباع تدابير النظافة الأساسية، مثل غسل الأطباق والطعام. الوضع الأكثر خطورة في طويلة، في ولاية شمال دارفور، حيث فر 380,000 شخص للنجاة من القتال المستمر حول مدينة الفاشر، وفقا للأمم المتحدة. وعالجت فرق المنظمة، بحلول نهاية يوليو/تموز، وبعد شهر من الاستجابة، أكثر من 2300 مريض بالكوليرا بالتعاون مع وزارة الصحة في طويلة. وأضاف بينيكو: "قبل أسبوعين فقط، عُثر على جثة في بئر داخل أحد المخيمات. تمت إزالتها، ولكن خلال يومين، اضطر الناس للشرب من نفس المياه مرة أخرى".وكانت شبكة "أطباء السودان" قد أعلنت، الأحد الماضي، أن "عدد الإصابات تخطى حاجز (6,000) حالة مؤكدة وفقا لبيانات رسمية فيما ارتفع عدد الإصابات بمنطقة طويلة بشمال دارفور إلى أكثر من 2500 حالة إصابة بالكوليرا ووفاة 103 بينهم أطفال ونساء، حتى مطلع أغسطس/ آب الجاري.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

https://sarabic.ae/20250810/ارتفاع-عدد-الوفيات-جراء-تفشي-الكوليرا-في-دارفور-إلى-103-وإصابة-أكثر-من-2500-1103574692.html

https://sarabic.ae/20250806/الصحة-السودانية-2345-إصابة-بالكوليرا-خلال-أسبوع-بينها-21-وفاة-1103420664.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, العالم العربي