"أطباء بلا حدود": أكثر من 2300 مريض و40 وفاة بالكوليرا خلال أسبوع واحد في دارفور
أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن الناس في السودان يواجهون الآن أسوأ تفشي للكوليرا شهدته البلاد منذ سنوات.
وأكدت منظمة "أطباء بلا حدود"، في بيان، أن فرق المنظمة قد عالجت، في إقليم دارفور وحده، أكثر من 2300 مريض وسجلت 40 وفاة بسبب الكوليرا خلال الأسبوع الماضي في مرافق تديرها وزارة الصحة.
وأُعلن عن تفشي المرض لأول مرة من قبل وزارة الصحة قبل عام، ومنذ ذلك الحين، تم تسجيل 99,700 حالة مشتبه بها وأكثر من 2,470 وفاة مرتبطة به، حتى 11 أغسطس/آب .
وتضرب الكوليرا، في جميع أنحاء دارفور، الأشخاص الذين يعانون أصلا من نقص المياه، مما جعل من المستحيل اتباع تدابير النظافة الأساسية، مثل غسل الأطباق والطعام.
10 أغسطس, 14:49 GMT
الوضع الأكثر خطورة في طويلة، في ولاية شمال دارفور، حيث فر 380,000 شخص للنجاة من القتال المستمر حول مدينة الفاشر، وفقا للأمم المتحدة.
وعالجت فرق المنظمة، بحلول نهاية يوليو/تموز، وبعد شهر من الاستجابة، أكثر من 2300 مريض بالكوليرا بالتعاون مع وزارة الصحة في طويلة.
ويقول سيلفان بينيكو، منسق مشروع منظمة "أطباء بلا حدود" في طويلة: "في مخيمات النازحين واللاجئين، غالبا لا يملك العائلات خيارا سوى الشرب من مصادر ملوثة، ويتعرض الكثيرون للإصابة بالكوليرا".
وأضاف بينيكو: "قبل أسبوعين فقط، عُثر على جثة في بئر داخل أحد المخيمات. تمت إزالتها، ولكن خلال يومين، اضطر الناس للشرب من نفس المياه مرة أخرى".
وكانت شبكة "أطباء السودان" قد أعلنت، الأحد الماضي، أن "عدد الإصابات تخطى حاجز (6,000) حالة مؤكدة وفقا لبيانات رسمية فيما ارتفع عدد الإصابات بمنطقة طويلة بشمال دارفور إلى أكثر من 2500 حالة إصابة بالكوليرا ووفاة 103 بينهم أطفال ونساء، حتى مطلع أغسطس/ آب الجاري.
6 أغسطس, 06:24 GMT
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.