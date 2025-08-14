"أطباء بلا حدود": أكثر من 2300 مريض و40 وفاة بالكوليرا خلال أسبوع واحد في دارفور

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
10:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:48 GMT
11 د
بلا قيود
خبير يتوقع القيام بعمليات إرهابية داخل أوكرانيا وخارجها لإفشال قمة بوتين وترامب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الإعلام ودوره في الصراعات الدولية، واليمن في قلب الصراعات
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
10:16 GMT
29 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
16:33 GMT
15 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250814/أطباء-بلا-حدود-أكثر-من-2300-مريض-و40-وفاة-بالكوليرا-خلال-أسبوع-واحد-في-دارفور-1103707579.html
"أطباء بلا حدود": أكثر من 2300 مريض و40 وفاة بالكوليرا خلال أسبوع واحد في دارفور
"أطباء بلا حدود": أكثر من 2300 مريض و40 وفاة بالكوليرا خلال أسبوع واحد في دارفور
سبوتنيك عربي
أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن الناس في السودان يواجهون الآن أسوأ تفشي للكوليرا شهدته البلاد منذ سنوات. 14.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-14T06:50+0000
2025-08-14T06:50+0000
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/10/1093803727_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e1e9e21ff8d5f4b7a9cac12ce1f1afa1.jpg
وأكدت منظمة "أطباء بلا حدود"، في بيان، أن فرق المنظمة قد عالجت، في إقليم دارفور وحده، أكثر من 2300 مريض وسجلت 40 وفاة بسبب الكوليرا خلال الأسبوع الماضي في مرافق تديرها وزارة الصحة.وتضرب الكوليرا، في جميع أنحاء دارفور، الأشخاص الذين يعانون أصلا من نقص المياه، مما جعل من المستحيل اتباع تدابير النظافة الأساسية، مثل غسل الأطباق والطعام. الوضع الأكثر خطورة في طويلة، في ولاية شمال دارفور، حيث فر 380,000 شخص للنجاة من القتال المستمر حول مدينة الفاشر، وفقا للأمم المتحدة. وعالجت فرق المنظمة، بحلول نهاية يوليو/تموز، وبعد شهر من الاستجابة، أكثر من 2300 مريض بالكوليرا بالتعاون مع وزارة الصحة في طويلة. وأضاف بينيكو: "قبل أسبوعين فقط، عُثر على جثة في بئر داخل أحد المخيمات. تمت إزالتها، ولكن خلال يومين، اضطر الناس للشرب من نفس المياه مرة أخرى".وكانت شبكة "أطباء السودان" قد أعلنت، الأحد الماضي، أن "عدد الإصابات تخطى حاجز (6,000) حالة مؤكدة وفقا لبيانات رسمية فيما ارتفع عدد الإصابات بمنطقة طويلة بشمال دارفور إلى أكثر من 2500 حالة إصابة بالكوليرا ووفاة 103 بينهم أطفال ونساء، حتى مطلع أغسطس/ آب الجاري.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250810/ارتفاع-عدد-الوفيات-جراء-تفشي-الكوليرا-في-دارفور-إلى-103-وإصابة-أكثر-من-2500-1103574692.html
https://sarabic.ae/20250806/الصحة-السودانية-2345-إصابة-بالكوليرا-خلال-أسبوع-بينها-21-وفاة-1103420664.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/10/1093803727_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9f695801438f05ae37ff8511b5bb8194.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, العالم العربي

"أطباء بلا حدود": أكثر من 2300 مريض و40 وفاة بالكوليرا خلال أسبوع واحد في دارفور

06:50 GMT 14.08.2025
© AP Photoالكوليرا في السودان
الكوليرا في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن الناس في السودان يواجهون الآن أسوأ تفشي للكوليرا شهدته البلاد منذ سنوات.
وأكدت منظمة "أطباء بلا حدود"، في بيان، أن فرق المنظمة قد عالجت، في إقليم دارفور وحده، أكثر من 2300 مريض وسجلت 40 وفاة بسبب الكوليرا خلال الأسبوع الماضي في مرافق تديرها وزارة الصحة.

وأُعلن عن تفشي المرض لأول مرة من قبل وزارة الصحة قبل عام، ومنذ ذلك الحين، تم تسجيل 99,700 حالة مشتبه بها وأكثر من 2,470 وفاة مرتبطة به، حتى 11 أغسطس/آب .

وتضرب الكوليرا، في جميع أنحاء دارفور، الأشخاص الذين يعانون أصلا من نقص المياه، مما جعل من المستحيل اتباع تدابير النظافة الأساسية، مثل غسل الأطباق والطعام.
مليون سوري يتلقون لقاح الكوليرا في مناطق انتشار الوباء حتى الآن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2025
ارتفاع عدد الوفيات جراء تفشي الكوليرا في دارفور إلى 103 وإصابة أكثر من 2500
10 أغسطس, 14:49 GMT
الوضع الأكثر خطورة في طويلة، في ولاية شمال دارفور، حيث فر 380,000 شخص للنجاة من القتال المستمر حول مدينة الفاشر، وفقا للأمم المتحدة.

وعالجت فرق المنظمة، بحلول نهاية يوليو/تموز، وبعد شهر من الاستجابة، أكثر من 2300 مريض بالكوليرا بالتعاون مع وزارة الصحة في طويلة.

ويقول سيلفان بينيكو، منسق مشروع منظمة "أطباء بلا حدود" في طويلة: "في مخيمات النازحين واللاجئين، غالبا لا يملك العائلات خيارا سوى الشرب من مصادر ملوثة، ويتعرض الكثيرون للإصابة بالكوليرا".

وأضاف بينيكو: "قبل أسبوعين فقط، عُثر على جثة في بئر داخل أحد المخيمات. تمت إزالتها، ولكن خلال يومين، اضطر الناس للشرب من نفس المياه مرة أخرى".

وكانت شبكة "أطباء السودان" قد أعلنت، الأحد الماضي، أن "عدد الإصابات تخطى حاجز (6,000) حالة مؤكدة وفقا لبيانات رسمية فيما ارتفع عدد الإصابات بمنطقة طويلة بشمال دارفور إلى أكثر من 2500 حالة إصابة بالكوليرا ووفاة 103 بينهم أطفال ونساء، حتى مطلع أغسطس/ آب الجاري.
السودان ..معاناة المدنيين من الحصار والجوع في إقليم دارفور - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
الصحة السودانية: 2345 إصابة بالكوليرا خلال أسبوع بينها 21 وفاة‎
6 أغسطس, 06:24 GMT
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала