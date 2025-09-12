عربي
أمساليوم
بث مباشر
‌‏بيان أمريكي سعودي مصري إماراتي يدعو لانتقال سياسي في السودان خلال 9 أشهر
سبوتنيك عربي
أصدر وزراء خارجية أمريكا، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة، بيانا مشتركا عقب مشاورات مكثفة بشأن الصراع... 12.09.2025, سبوتنيك عربي
أخبار السودان اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
السعودية
مصر
أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم العربي
وأكد البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، التزام الوزراء بمجموعة من المبادئ، أبرزها الحفاظ على وحدة السودان وسيادته، ورفض أي حل عسكري، وضرورة حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وفقًا للقانون الدولي.وشدد البيان للرباعي على أن مستقبل الحكم في السودان يقرره الشعب السوداني، رافضا أي دور للجماعات المتطرفة أو المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، ومعتبرًا أن الدعم العسكري الخارجي لأطراف النزاع يفاقم الأزمة ويطيل أمدها.كما التزم وزراء الدول الأربع بمواصلة جهودهم لدعم التسوية التفاوضية، والضغط لحماية المدنيين وتأمين البحر الأحمر، ومواجهة التهديدات الإرهابية والعابرة للحدود، مع منع القوى الإقليمية أو المحلية المزعزعة للاستقرار من استغلال النزاع.وختم البيان بالتأكيد على استمرار المشاورات والاجتماعات على المستويين الوزاري والفني، مع الاتفاق على عقد اجتماع وزاري رباعي جديد في سبتمبر/ أيلول 2025 لمتابعة تنفيذ هذه الجهود.وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
‌‏بيان أمريكي سعودي مصري إماراتي يدعو لانتقال سياسي في السودان خلال 9 أشهر

17:59 GMT 12.09.2025 (تم التحديث: 18:19 GMT 12.09.2025)
الخرطوم
الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
الخرطوم
© Sputnik . ألكسندر غراشينكوف
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أصدر وزراء خارجية أمريكا، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة، بيانا مشتركا عقب مشاورات مكثفة بشأن الصراع في السودان، مؤكدين أن الحرب تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم وتشكل تهديدا خطيرا على السلام والأمن الإقليميين.
وأكد البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، التزام الوزراء بمجموعة من المبادئ، أبرزها الحفاظ على وحدة السودان وسيادته، ورفض أي حل عسكري، وضرورة حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وفقًا للقانون الدولي.
ودعا الوزراء إلى هدنة إنسانية أولية مدتها 3 أشهر لتمكين وصول المساعدات، تمهيدا لوقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق عملية انتقالية شاملة وشفافة تُختتم خلال 9 أشهر، بما يضمن قيام حكومة مدنية مستقلة تتمتع بالشرعية والمساءلة.
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
الجيش السوداني يعلن السيطرة على مدينة استراتيجية بولاية شمال كردفان
أمس, 20:46 GMT
وشدد البيان للرباعي على أن مستقبل الحكم في السودان يقرره الشعب السوداني، رافضا أي دور للجماعات المتطرفة أو المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، ومعتبرًا أن الدعم العسكري الخارجي لأطراف النزاع يفاقم الأزمة ويطيل أمدها.
كما التزم وزراء الدول الأربع بمواصلة جهودهم لدعم التسوية التفاوضية، والضغط لحماية المدنيين وتأمين البحر الأحمر، ومواجهة التهديدات الإرهابية والعابرة للحدود، مع منع القوى الإقليمية أو المحلية المزعزعة للاستقرار من استغلال النزاع.
وأكدوا استعدادهم للتعاون مع الأمم المتحدة والدول الأفريقية والعربية والمجتمع الدولي لإنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار، مشددين على دعمهم لعملية جدة التي تقودها السعودية وأمريكا، والمنتدى المدني والسياسي السوداني الذي استضافته مصر.
وختم البيان بالتأكيد على استمرار المشاورات والاجتماعات على المستويين الوزاري والفني، مع الاتفاق على عقد اجتماع وزاري رباعي جديد في سبتمبر/ أيلول 2025 لمتابعة تنفيذ هذه الجهود.
أطفال السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
الحرب في السودان تحرم 75% من الأطفال من التعليم
أمس, 08:35 GMT
وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
