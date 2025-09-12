https://sarabic.ae/20250912/وزراء-خارجية-أمريكا-والإمارات-والسعودية-ومصر-يدعون-لانتقال-سياسي-شامل-في-السودان-خلال-9-أشهر-1104794141.html
بيان أمريكي سعودي مصري إماراتي يدعو لانتقال سياسي في السودان خلال 9 أشهر
بيان أمريكي سعودي مصري إماراتي يدعو لانتقال سياسي في السودان خلال 9 أشهر
سبوتنيك عربي
أصدر وزراء خارجية أمريكا، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة، بيانا مشتركا عقب مشاورات مكثفة بشأن الصراع... 12.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-12T17:59+0000
2025-09-12T17:59+0000
2025-09-12T18:19+0000
أخبار السودان اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
السعودية
مصر
أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101330/65/1013306516_0:235:3099:1978_1920x0_80_0_0_390c432b5cf4718034d8dce2e113534c.jpg
وأكد البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، التزام الوزراء بمجموعة من المبادئ، أبرزها الحفاظ على وحدة السودان وسيادته، ورفض أي حل عسكري، وضرورة حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وفقًا للقانون الدولي.وشدد البيان للرباعي على أن مستقبل الحكم في السودان يقرره الشعب السوداني، رافضا أي دور للجماعات المتطرفة أو المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، ومعتبرًا أن الدعم العسكري الخارجي لأطراف النزاع يفاقم الأزمة ويطيل أمدها.كما التزم وزراء الدول الأربع بمواصلة جهودهم لدعم التسوية التفاوضية، والضغط لحماية المدنيين وتأمين البحر الأحمر، ومواجهة التهديدات الإرهابية والعابرة للحدود، مع منع القوى الإقليمية أو المحلية المزعزعة للاستقرار من استغلال النزاع.وختم البيان بالتأكيد على استمرار المشاورات والاجتماعات على المستويين الوزاري والفني، مع الاتفاق على عقد اجتماع وزاري رباعي جديد في سبتمبر/ أيلول 2025 لمتابعة تنفيذ هذه الجهود.وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
https://sarabic.ae/20250911/الجيش-السوداني-يعلن-السيطرة-على-مدينة-استراتيجية-بولاية-شمال-كردفان-1104764969.html
https://sarabic.ae/20250911/الحرب-في-السودان-تحرم-75-من-الأطفال-من-التعليم--1104729208.html
الولايات المتحدة الأمريكية
السعودية
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101330/65/1013306516_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_01e5afd884dc09124af054a6c688cd8f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, مصر, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, مصر, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي
بيان أمريكي سعودي مصري إماراتي يدعو لانتقال سياسي في السودان خلال 9 أشهر
17:59 GMT 12.09.2025 (تم التحديث: 18:19 GMT 12.09.2025)
أصدر وزراء خارجية أمريكا، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة، بيانا مشتركا عقب مشاورات مكثفة بشأن الصراع في السودان، مؤكدين أن الحرب تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم وتشكل تهديدا خطيرا على السلام والأمن الإقليميين.
وأكد البيان
الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، التزام الوزراء بمجموعة من المبادئ، أبرزها الحفاظ على وحدة السودان وسيادته، ورفض أي حل عسكري، وضرورة حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وفقًا للقانون الدولي.
ودعا الوزراء إلى هدنة إنسانية أولية مدتها 3 أشهر لتمكين وصول المساعدات، تمهيدا لوقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق عملية انتقالية شاملة وشفافة تُختتم خلال 9 أشهر، بما يضمن قيام حكومة مدنية مستقلة تتمتع بالشرعية والمساءلة.
وشدد البيان للرباعي على أن مستقبل الحكم في السودان يقرره الشعب السوداني، رافضا أي دور للجماعات المتطرفة أو المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، ومعتبرًا أن الدعم العسكري الخارجي لأطراف النزاع يفاقم الأزمة ويطيل أمدها.
كما التزم وزراء الدول الأربع بمواصلة جهودهم لدعم التسوية التفاوضية، والضغط لحماية المدنيين وتأمين البحر الأحمر، ومواجهة التهديدات الإرهابية والعابرة للحدود، مع منع القوى الإقليمية أو المحلية المزعزعة للاستقرار من استغلال النزاع.
وأكدوا استعدادهم للتعاون مع الأمم المتحدة والدول الأفريقية والعربية والمجتمع الدولي لإنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار، مشددين على دعمهم لعملية جدة التي تقودها السعودية وأمريكا، والمنتدى المدني والسياسي السوداني الذي استضافته مصر.
وختم البيان بالتأكيد على استمرار المشاورات والاجتماعات على المستويين الوزاري والفني، مع الاتفاق على عقد اجتماع وزاري رباعي جديد في سبتمبر/ أيلول 2025 لمتابعة تنفيذ هذه الجهود.
وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.