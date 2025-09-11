https://sarabic.ae/20250911/الجيش-السوداني-يعلن-السيطرة-على-مدينة-استراتيجية-بولاية-شمال-كردفان-1104764969.html
الجيش السوداني يعلن السيطرة على مدينة استراتيجية بولاية شمال كردفان
الجيش السوداني يعلن السيطرة على مدينة استراتيجية بولاية شمال كردفان
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش السوداني، اليوم الخميس، سيطرته على مدينة بارا الاستراتيجية بولاية شمال كردفان. 11.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-11T20:46+0000
2025-09-11T20:46+0000
2025-09-11T20:46+0000
أخبار السودان اليوم
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0c/1093672090_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eb46b18ce595d63bd17e7d6a404a2923.jpg
وقال بيان للمتحدث الرسمي باسم الجيش، إن "القوات المسلحة السودانية اقتحمت المدينة بعزيمة واقتدار وتمكنت من تطهيرها"، مؤكدًا استمرار العمليات حتى تحرير كامل البلاد"، بحسب تعبيره.وتكتسب مدينة بارا أهمية استراتيجية، لوقوعها على الطريق الرئيسي الذي يربط مدينة الأبيض، عاصمة شمال كردفان، بمحاور حيوية عدة داخل الإقليم.وشهدت المناطق المحيطة ببارا، خلال الأشهر الماضية معارك ضارية، تبادل خلالها الجيش وقوات الدعم السريع السيطرة، وسط تصاعد القتال في ولايات دارفور وكردفان.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
https://sarabic.ae/20250911/الحرب-في-السودان-تحرم-75-من-الأطفال-من-التعليم--1104729208.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0c/1093672090_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_75b356b1c73a981bbbb09df0fea5898f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, أخبار العالم الآن
الجيش السوداني يعلن السيطرة على مدينة استراتيجية بولاية شمال كردفان
أعلن الجيش السوداني، اليوم الخميس، سيطرته على مدينة بارا الاستراتيجية بولاية شمال كردفان.
وقال بيان للمتحدث الرسمي باسم الجيش، إن "القوات المسلحة السودانية اقتحمت المدينة بعزيمة واقتدار وتمكنت من تطهيرها"، مؤكدًا استمرار العمليات حتى تحرير كامل البلاد"، بحسب تعبيره.
وتكتسب مدينة بارا أهمية استراتيجية، لوقوعها على الطريق الرئيسي الذي يربط مدينة الأبيض، عاصمة شمال كردفان، بمحاور حيوية عدة داخل الإقليم.
وشهدت المناطق المحيطة ببارا، خلال الأشهر الماضية معارك ضارية، تبادل خلالها الجيش وقوات الدعم السريع السيطرة، وسط تصاعد القتال في ولايات دارفور وكردفان.
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.