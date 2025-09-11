https://sarabic.ae/20250911/الجيش-السوداني-يعلن-السيطرة-على-مدينة-استراتيجية-بولاية-شمال-كردفان-1104764969.html

الجيش السوداني يعلن السيطرة على مدينة استراتيجية بولاية شمال كردفان

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش السوداني، اليوم الخميس، سيطرته على مدينة بارا الاستراتيجية بولاية شمال كردفان. 11.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال بيان للمتحدث الرسمي باسم الجيش، إن "القوات المسلحة السودانية اقتحمت المدينة بعزيمة واقتدار وتمكنت من تطهيرها"، مؤكدًا استمرار العمليات حتى تحرير كامل البلاد"، بحسب تعبيره.وتكتسب مدينة بارا أهمية استراتيجية، لوقوعها على الطريق الرئيسي الذي يربط مدينة الأبيض، عاصمة شمال كردفان، بمحاور حيوية عدة داخل الإقليم.وشهدت المناطق المحيطة ببارا، خلال الأشهر الماضية معارك ضارية، تبادل خلالها الجيش وقوات الدعم السريع السيطرة، وسط تصاعد القتال في ولايات دارفور وكردفان.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

