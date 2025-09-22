متى يتحرك العالم لوقف شلال الدم في مدينة "الفاشر" السودانية؟

عربي
تشهد مدينة الفاشر في غرب دارفور تصعيدا كبيرا خلال الأيام والساعات الماضية راح ضحيته العشرات خاصة "المجزرة" الأخيرة التي استهدفت أحد مساجد المدينة في صلاة...
حصري
تشهد مدينة الفاشر في غرب دارفور تصعيدا كبيرا خلال الأيام والساعات الماضية راح ضحيته العشرات خاصة "المجزرة" الأخيرة التي استهدفت أحد مساجد المدينة في صلاة الفجر، الفاشر ليست مجرد مدينة في خضم المعارك الدائرة بين الجيش السوداني و"الدعم السريع"، بل يراها الطرفان المعركة الفاصلة في الصراع الحالي.
يرى مراقبون أن كلا من الجيش السوداني والدعم السريع وبعد أكثر من عامين من الصراع الدامي يرى أن الفاشر هى النقطة الفاصلة في هذا الصراع، ومن يسيطر عليها فقد ربح المعركة الأم، الدعم السريع يحاصر المدينة منذ أكثر من عام والقوات المشتركة وأهالي المدينة يرفضون الاستسلام رغم أنهم يعيشون كارثة إنسانية كبيرة تتمثل في الخوف والجوع والمرض والقتل والاغتصاب ومورست ضدهم كافة أنواع الجرائم، لذلك قد تستمر المواجهات في الفاشر ولن تهدأ، ما لم يتدخل المجتمع الدولي بصورة حاسمة لوقف تلك المأساة بعيدا عن بيانات الشجب والإدانة والاستنكار.
فهل تستمر مأساة الفاشر بلا حلول أمام سمع وبصر العالم أم ينتفض العالم الحر وينتصر للنساء والأطفال ويحميهم من تلك الهجمات الغادرة وينهي مأساة الفاشر بشكل خاص والسودان عموما؟
بداية يقول، منسق الكتلة المدنية للسلام والتنمية بالسودان، د.سامى سليمان حسن طاهر، "للاسف الشديد الأوضاع في الفاشر ونيالا وحتى الأبيض وبقية ولاية كردفان مزرية جدا، بانتشار الأوبئة والأمراض التي تفشت بين الأھل، إضافة لوقوع المواطنين بين رحى وسندان الجيش وقوات الدعم السريع بتبادل منسق باتقان، إبادة و تقتيلا لمن تبقى على قيد الحياة من مواطني غرب البلاد".
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
الجيش السوداني يقول إنه حقق "انتصارا عظيما" ضد "الدعم السريع" في الفاشر
11 أغسطس, 16:35 GMT

الجبهة المدنية

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "لا غرابة بالتنسيق المتقن بين طرفي الصراع في السودان، إضافة إلى قوات الحركات المسلحة التى كان الأجدر بها حماية المواطنين بدلا من دعمها لقتلهم، هذه الحركات اظھرت بتفان ارتزاقيتھا، بتقسيم أفرادھا بين الجيش وقوات الدعم السريع، وھذا بكل اسف مزرى جدا".

وتابع طاهر، "الدعوة التى ما زلنا نكررھا بالكتلة المدنية للسلام والتنمية، ھى تكوين الجبھة المدنية العريضة التى تمثل كل مكونات شعب السودان الرافض للحرب، ھى المانع الوحيد لـ سيلان دماء الأھل ووقف نزيفھا بكل سوداننا، لأن بتكوين الجبھة المدنية العريضة التى تمثل كل مكونات شعب السودان الرافض للحرب، ستأخذ زمام الأمر تنسيقا مع الجھات الدولية لوقف الحرب وإيصال المعونات الإنسانية".

وأشار إلى أنه "دون تكوين جبھة مدنية عريضة ستظل ساقية الإبادة والقتل دائرة رغم كم المؤتمرات الدولية التي تجتهد بوضع قرارات جميلة بمظھرھا وجوھرھا، إلا أنها تنفض بلا جدوى بكل أسف، لأن لا ھنالك طرف يمثل الشعب السوداني الرافض للحرب".
ولفت طاهر إلى أن" تكوين الجبھة المدنية العريضة التى تمثل كل مكونات شعب السودان الرافض للحرب يجب أن يكون لھا الأولوية القصوى، مع التنويه بأنه لا طرف مسيطر على الأوضاع بدارفور وكردفان أسوة ببقية ولايات الوطن".
رئيس الوزراء السوداني الجديد، كامل إدريس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
‌‏رئيس وزراء السودان يطالب الأمم المتحدة بالتدخل لفك الحصار عن الفاشر
20 سبتمبر, 13:40 GMT

أحداث مأساوية

من جانبه يقول الكاتب الصحفي والمحلل السياسي السوداني، عاصم البلال: "تتصاعد الأحداث بصورة مأساوية ودراماتيكية في مدينة الفاشر في إقليم غرب دارفور والمحاصرة منذ أكثر من عام من قبل قوات الدعم السريع المتمردة على الجيش السوداني، وآخر تلك الأحداث المؤلمة والمؤسفة، الهجوم الغادر على المصلين في صلاة الفجر بأحد مساجد المدينة والذي أودى بحياة عدد كبير من أبناء ورموز المدينة".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "على العالم أن ينبه لمأساة تلك المدينة وأن يتخذ خطوات جادة للتقليل من تلك الكارثة الإنسانية الحاضرة أمام سمع وبصر الجميع وأن يتجاوز مرحلة بيانات الإدانة والشجب والاستنكار، وأن ينتبه وينبه العالم أجمع إلى ضراوة المعارك التي تدور في الفاشر".
وتابع البلال: "تمثل الفاشر أهمية كبيرة لقوات الدعم السريع المتمردة والجيش السوداني والتي تشكل أبعادا جديدة، وهى ذات أهمية قصوى لمن تؤول إليه السيطرة على المدينة نظرا لموقعها الجغرافي والإنساني وتأثيرها في مجمل مجريات الحياة، وهي معقل لقبائل كبيرة غرب السودان لو فقدت هذه المدينة تكون قد فقدت كل شيء".
قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
البرهان: معركتنا في الفاشر وكردفان مستمرة حتى طرد التمرد
6 أغسطس, 10:22 GMT

المعركة الفاصلة

وأشار إلى أن" القتال يجري بضراوة من قبل القوات المسلحة السودانية مسنودة بالقوات المشتركة وأبناء هذه المدينة الذين تقاطروا من كل صوب وحدب لحماية والدفاع عن المدينة، والمعلوم أن مدينة الفاشر لا زالت ترزح تحت وطأة وعبء الحرب بين القوات المسلحة السودانية وحركات الكفاح المسلح التي كانت حركات متمردة ضد الحكومة السودانية".

واختتم البلال بالقول: "لكن على الأرض تبدو السيطرة الميدانية لصالح القوات المسلحة السودانية، وهي تحقق انتصارات واضحة وتتقدم تقدما كبيرا في عدد من المحافظات وهي ليست ببعيدة عن مدينة الفاشر والتي تعني السيطرة عليها تحول كبير في مجريات الحرب، ومن يربح معركة الفاشر هو الرابح للمعركة الأم والقوات المسلحة هي الأقرب".

أكد رئيس وزراء السودان، كامل إدريس،السبت الماضي، أن "فك الحصار عن مدينة الفاشر سيكون من أولويات بلاده أمام الأمم المتحدة"، داعياً "المجتمع الدولي إلى دعم المبادرة وضرورة حماية المدنيين في دارفور".
وقال إدريس: "إن التاريخ سيسائل الأمم المتحدة عن حصار مدينة الفاشر"، مضيفاً أنّ "الالتفاف الشعبي والدولي ضروري لضمان فك الحصار عن المدنيين".
جاءت تصريحات رئيس الوزراء السوداني، على خلفية قصف بطائرة مسيرة استهدف مخيم أبو شوك للنازحين قرب مدينة الفاشر شمالي دارفور يوم الجمعة الماضية، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 75 شخصاً، وفق غرفة طوارئ المخيم.
وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
