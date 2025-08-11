https://sarabic.ae/20250811/الجيش-السوداني-يقول-إنه-حقق-انتصارا-عظيما-ضد-الدعم-السريع-في-الفاشر-1103612831.html
الجيش السوداني يقول إنه حقق "انتصارا عظيما" ضد "الدعم السريع" في الفاشر
أكد الجيش السوداني، اليوم الاثنين، أن قواته، مدعومة بالقوة المشتركة والمقاومة الشعبية، حققت انتصارا عظيما ضد قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر، بعدما شنت... 11.08.2025, سبوتنيك عربي
وقال الجيش السوداني إن "الهجوم انطلق من معسكر زمزم ومناطق جنوب وشمال الفاشر، وأن القوات تمكنت من إلحاق خسائر كبيرة بالمهاجمين"، حسب وكالة الأنباء السودانية - سونا.وأضاف أن "الهجمات أسفرت عن مقتل أكثر من 250 منهم، وتدمير 16 مركبة، والاستيلاء على 34 أخرى بينها عربات مصفحة، فيما لا تزال عمليات الحصر متواصلة".وكان رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أكد الأربعاء الماضي، أن "الخرطوم شهدت معارك كبيرة"، مشيرًا إلى أن "قوات الدعم السريع لم تخرج منها بسهولة".وقال البرهان، في كلمة له، إن "الجيش قدّم عشرات آلاف الشهداء في سبيل استعادة الخرطوم"، مؤكدًا أن "تقديم الخدمات الأمنية للمواطنين بالخرطوم ضرورة قصوى ونسعى لإخلائها من مظاهر فوضى انتشار السلاح".وأضاف أن "المعركة في الفاشر وكردفان مستمرة حتى طرد التمرد"، متابعًا: "معركتنا ضد ميليشيا الدعم السريع متواصلة حتى إعادة النازحين إلى منازلهم".وأكد البرهان أن "الشرطة شريك أساسي في بناء الدولة والحفاظ على مقدراتها"، لافتًا إلى أنه وجّه بضبط حمل السلاح في الخرطوم.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، ما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين، خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
الجيش السوداني يقول إنه حقق "انتصارا عظيما" ضد "الدعم السريع" في الفاشر
أكد الجيش السوداني، اليوم الاثنين، أن قواته، مدعومة بالقوة المشتركة والمقاومة الشعبية، حققت انتصارا عظيما ضد قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر، بعدما شنت الأخيرة هجوما من ثلاثة محاور، مستخدمة نحو 543 مركبة قتالية.
وقال الجيش السوداني إن "الهجوم انطلق من معسكر زمزم ومناطق جنوب وشمال الفاشر، وأن القوات تمكنت من إلحاق خسائر كبيرة بالمهاجمين"، حسب وكالة
الأنباء السودانية - سونا.
وأضاف أن "الهجمات أسفرت عن مقتل أكثر من 250 منهم، وتدمير 16 مركبة، والاستيلاء على 34 أخرى بينها عربات مصفحة، فيما لا تزال عمليات الحصر متواصلة".
وكان رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أكد الأربعاء الماضي، أن "الخرطوم شهدت معارك كبيرة"، مشيرًا إلى أن "قوات الدعم السريع لم تخرج منها بسهولة".
وقال البرهان، في كلمة له، إن "الجيش قدّم عشرات آلاف الشهداء في سبيل استعادة الخرطوم"، مؤكدًا أن "تقديم الخدمات الأمنية للمواطنين بالخرطوم ضرورة قصوى ونسعى لإخلائها من مظاهر فوضى انتشار السلاح".
وأضاف أن "المعركة في الفاشر وكردفان مستمرة
حتى طرد التمرد"، متابعًا: "معركتنا ضد ميليشيا الدعم السريع متواصلة حتى إعادة النازحين إلى منازلهم".
وأكد البرهان أن "الشرطة شريك أساسي في بناء الدولة والحفاظ على مقدراتها"، لافتًا إلى أنه وجّه بضبط حمل السلاح في الخرطوم.
واندلعت الحرب في السودان
، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، ما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين، خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.