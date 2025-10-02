https://sarabic.ae/20251002/الأمم-المتحدة-تحث-على-تحرك-عاجل-لمنع-الفظائع-في-الفاشر-السودانية-1105534319.html
الأمم المتحدة تحث على تحرك عاجل لمنع "الفظائع" في الفاشر السودانية
الأمم المتحدة تحث على تحرك عاجل لمنع "الفظائع" في الفاشر السودانية
سبوتنيك عربي
أصدرت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، نداءً عاجلاً لاتخاذ إجراءات فورية لتجنب "هجمات واسعة النطاق ذات دوافع عرقية وفظائع" في مدينة الفاشر الواقعة غربي السودان. 02.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-02T10:40+0000
2025-10-02T10:40+0000
2025-10-02T10:40+0000
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/10/1088912255_0:289:750:711_1920x0_80_0_0_f9559446ab7893ee9771586d71b74f1d.jpg
وأكد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان تناقلته وسائل إعلام غربية، أن "الفظائع ليست أمرًا محتومًا"، مشددًا على أن جميع الأطراف يمكنها منع وقوعها من خلال "اتخاذ خطوات عملية لدعم القانون الدولي، وحماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم، ووضع حد لاستمرار جرائم الفظائع". ونفى رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، اليوم الخميس، وجود مجاعة في السودان، مشيرا إلى أن ما يتداول في بعض وسائل الإعلام، أو ما يصدر عن بعض المنظمات بهذا الشأن، لا يعكس الواقع على الأرض.وأضاف: "لقد تجاوز السودان مرحلة الحديث عن المجاعة بشكل نهائي، ولن يُسمح لأي جهة كانت بإعادة طرح هذا الادعاء، فقد تصدينا لهذه المزاعم بكل حسم وقوة وإثبات". وأفادت وسائل إعلام سودانية بأن الجيش السوداني نجح، يوم الاثنين الماضي، في تنفيذ أول عملية إسقاط جوي في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، للمرة الأولى منذ نحو 5 أشهر. وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف. وتقدر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، والذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبا.
https://sarabic.ae/20251001/الجيش-السوداني-يعلن-القضاء-على-مرتزقة-أوكرانيين-في-الفاشر-1105496990.html
https://sarabic.ae/20250929/إعلام-الجيش-السوداني-ينفذ-أول-عملية-إسقاط-جوي-في-الفاشر-منذ-5-أشهر-1105422251.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/10/1088912255_0:219:750:782_1920x0_80_0_0_db403f89952a8c0e1329e0de53967baf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة
أخبار السودان اليوم, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة
الأمم المتحدة تحث على تحرك عاجل لمنع "الفظائع" في الفاشر السودانية
أصدرت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، نداءً عاجلاً لاتخاذ إجراءات فورية لتجنب "هجمات واسعة النطاق ذات دوافع عرقية وفظائع" في مدينة الفاشر الواقعة غربي السودان.
وأكد مفوض الأمم المتحدة
لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان تناقلته وسائل إعلام غربية،
أن "الفظائع ليست أمرًا محتومًا"، مشددًا على أن جميع الأطراف يمكنها منع وقوعها من خلال "اتخاذ خطوات عملية لدعم القانون الدولي، وحماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم، ووضع حد لاستمرار جرائم الفظائع".
ونفى رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، اليوم الخميس، وجود مجاعة في السودان
، مشيرا إلى أن ما يتداول في بعض وسائل الإعلام، أو ما يصدر عن بعض المنظمات بهذا الشأن، لا يعكس الواقع على الأرض.
وأوضح إدريس، في المنبر التنوير الأسبوعي لوزارة الثقافة والإعلام الذي نظمته وكالة السودان للأنباء ببورتسودان، أن "الوضع في السودان لا يمكن وصفه بالمجاعة، بل هناك مناطق محاصرة، مثل مدينة الفاشر، وهو ما يُحتم على المجتمع الدولي والدول الكبرى تحمّل مسؤولياتها الإنسانية والعمل على رفع هذا الحصار فورا"، حسب وكالة الأنباء السودانية.
وأضاف: "لقد تجاوز السودان مرحلة الحديث عن المجاعة بشكل نهائي، ولن يُسمح لأي جهة كانت بإعادة طرح هذا الادعاء، فقد تصدينا لهذه المزاعم بكل حسم وقوة وإثبات".
وأفادت وسائل إعلام سودانية بأن الجيش السوداني نجح، يوم الاثنين الماضي، في تنفيذ أول عملية إسقاط جوي في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، للمرة الأولى منذ نحو 5 أشهر.
وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني
، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف.
وتقدر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، والذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبا.