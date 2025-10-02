رغم ويلات الحرب.. الفيضانات تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان.. صور
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABأزمة الفيضانات في السودان
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
حالة من القلق الشديد تعيشها الولايات السودانية المتشاطئة مع نهر النيل في السودان، نتيجة الارتفاع غير المسبوق في منسوب المياه، والذي تسبب في خسائر فادحة في الممتلكات وتدمير البنى التحتية والمرافق، علاوة على مضاعفة الوضع الإنساني المتأزم أصلا من ويلات الحرب طوال السنوات الثلاث الماضية.
يرى البعض أن الارتفاع القياسي في مناسيب نهر النيل، جاء نتيجة تصريف المياه من سد النهضة الإثيوبي فوق معدلاتها الطبيعية، ما تسبب في فيضانات هائلة اجتاحت السودان، ويأتي هذا رغم تأكيدات أديس أبابا بأن سد النهضة الذي دشنته مؤخرا قد ساعد في التخفيف من حدة الفيضانات التي ضربت السودان، فيما أثارت الكثير من التساؤلات حول دور السد بالفعل في تلك الفيضانات، وهي تطورات دفعت وزارة الري السودانية إلى إطلاق "الإنذار الأحمر" على طول الشريط النيلي.
فما هي تداعيات تلك الفيضانات والسيول على الوضع الإنساني في البلاد في ظل الحرب التي تتصاعد وتيرتها يوما بعد يوم، مع غياب أي سيناريوهات للحل تلوح في الأفق القريب؟
بداية، يقول رئيس منظمات المجتمع المدني السودانية، د.عادل عبد الباقي: "يشهد السودان منذ أسابيع موجة من الفيضانات العارمة، نتيجة هطول أمطار غزيرة وغير مسبوقة، أدت إلى ارتفاع منسوب الأنهار وغمر العديد من المناطق الحضرية والريفية بالمياه، وقد فاقمت هذه الفيضانات الوضع الإنساني الهش أصلا في عدد من الولايات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية المستمرة التي تمر بها البلاد".
تدمير البنى التحتية
وأضاف عبد الباقي في تصريحات لـ"سبوتنيك": "تسببت الفيضانات في نزوح آلاف الأسر من منازلهم، خاصة في ولايات الجزيرة، والخرطوم، وسنار، والنيل الأبيض، والنيل الأزرق، كما أدى تدمير البنية التحتية وشبكات الطرق إلى صعوبة وصول فرق الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة، علاوة على إصابة العشرات وفقدان عدد من المواطنين جرفتهم السيول، إضافة إلى نزوح العديد من الأسر من مناطق السيول إلى المناطق الأخرى، أي أن الفيضانات تسببت في موجة نزوح جديدة هذه المرة ليست بسبب الحرب".
وأشار إلى أن "تلك السيول والفيضانات الجارفة تسبب في العديد من الأضرار المادية وخسائر كبيرة في الممتلكات، فقد انهارت آلاف المنازل خاصة المبنية من الطين، وتدمير المحاصيل الزراعية والمراعي، ما قد يهدد الأمن الغذائي في تلك المناطق المتضررة، بجانب تعطل خدمات الصحة والتعليم، وإغلاق عدد كبير من المرافق الحيوية، ولم تسلم الطرق والجسور وشبكات الكهرباء من الفيضانات والتي تضررت بشكل كبير".
وأوضح رئيس منظمات المجتمع المدني السودانية أن "الفيضانات فاقمت من الأوضاع المعيشية المتردية، إذ يعاني المتضررون من نقص حاد في الغذاء، ومياه الشرب النظيفة، والخدمات الصحية، كما ازدادت مخاطر تفشي الأمراض المنقولة بالمياه، مثل الكوليرا والملاريا، في ظل ضعف البنية الصحية في المناطق المتأثرة، الأمر الذي يتطلب توفير المأوى المؤقت للأسر النازحة، وتوفير الغذاء والمياه الصالحة للشرب، ودعم القطاع الصحي بمستلزمات الطوارئ والأدوية، وتعزيز قدرات فرق الاستجابة السريعة والدفاع المدني، إضافة إلى ضرورة إصلاح البنية التحتية المتضررة لضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية".
وأكد د. عادل عبد الباقي أن "الأزمة الحالية تتطلب استجابة إنسانية عاجلة ومنسقة من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، للحد من آثار الكارثة ودعم المتضررين من الفيضانات في السودان، والعمل على إيجاد حلول طويلة الأمد لبناء قدرة المجتمعات المحلية على التكيف مع التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية المتكررة".
أوضاع إنسانية حرجة
من جانبه، يقول منسق منظمات المجتمع المدني السودانية، أيمن حسين: "تعيش عدة ولايات سودانية أوضاعا إنسانية حرجة نتيجة الأزمات المتعددة، بما في ذلك النزاعات المسلحة، والفيضانات الموسمية، وانهيار البنى التحتية، وانعدام الأمن الغذائي، وتُظهر البيانات الأخيرة أن أكثر من 18 مليون سوداني يواجهون الجوع الحاد، مع تهديد المجاعة الذي يلوح في الأفق، كما تشير التقارير إلى أن أكثر من 20 ألف شخص لقوا حتفهم، بينما نزح نحو 15 مليون شخص داخل وخارج البلاد".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "ولاية النيل الأزرق تعاني من نقص حاد في الغذاء، خاصة المجتمعات الزراعية التي تضررت محاصيلهم نتيجة النزاع والفيضانات، علاوة على انتشار الملاريا وحمى الضنك بصورة متكررة، نتيجة غياب الخدمات الصحية ونقص الأدوية، أضف لما سبق نزوح مئات الأسر إلى مناطق أكثر أمانا، ما يضغط على قدرات المجتمعات المستضيفة".
خسائر كبيرة
وتابع حسين: "أما في ولاية الجزيرة، فقد تسببت الفيضانات في خسائر كبير لمشاريع الري الزراعي والمساكن، وتلوث مصادر المياه، علاوة على تفشي الأوبئة مثل الملاريا وحمى الضنك والليشمانيا، في ظل عجز المستشفيات والمراكز الصحية عن تقديم الخدمات، هذا بجانب ارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال والنساء نتيجة فشل الموسم الزراعي وغلاء الأسعار".
أما في ولاية نهر النيل، فيقول منسق منظمات المجتمع المدني السودانية إن "القرى الواقعة على ضفاف النيل شهدت فقدان مساحات زراعية شاسعة ونزوح الأسر، علاوة على تفشي وباء الكوليرا وحمى الضنك مع ضعف شبكات المياه والصرف الصحي، وانهيار البنى التحتية التعليمية والصحية في بعض المناطق الريفية، ما يفاقم معاناة السكان".
الفاشر والفيضانات
وأشار أيمن حسين إلى أن "الوضع في مدينة الفاشر (شمال دارفور)، التي تواجه حصارا وصراعا مستمرا أدى إلى شبه مجاعة وانقطاع الإمدادات، وتوقف معظم المستشفيات عن العمل نتيجة الدمار أو النقص في الكوادر، مع تسجيل وفيات يومية بسبب غياب الرعاية".
ولفت حسين إلى أنه "في مدينة الفاشر يعيش آلاف المدنيين في ظروف بالغة القسوة داخل مراكز مكتظة بلا غذاء كاف أو مياه نظيفة، في ظل تكرار الاعتداءات على المدنيين، ونهب المساعدات الإنسانية، وانعدام الأمان الذي يعيق وصول الإغاثة".
يشار إلى أن منسوب النيل عادة ما يرتفع في الصيف، ليبلغ ذروته بين أغسطس/ آب ومنتصف سبتمبر/ أيلول، لكن في العام الحالي 2025، يعزى الارتفاع غير المسبوق إلى الامتلاء الكامل لسد النهضة، وفقا لخبراء، مما زاد من حدة الفيضانات في السودان.
يذكر أن السودان يشهد انقساما بين الجيش المسيطر على المناطق الشرقية والوسطى، وقوات الدعم السريع التي تسيطر على دارفور وأجزاء من الجنوب.