رغم ويلات الحرب.. الفيضانات تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان.. صور

حالة من القلق الشديد تعيشها الولايات السودانية المتشاطئة مع نهر النيل في السودان، نتيجة الارتفاع غير المسبوق في منسوب المياه، والذي تسبب في خسائر فادحة في... 02.10.2025, سبوتنيك عربي

يرى البعض أن الارتفاع القياسي في مناسيب نهر النيل، جاء نتيجة تصريف المياه من سد النهضة الإثيوبي فوق معدلاتها الطبيعية، ما تسبب في فيضانات هائلة اجتاحت السودان، ويأتي هذا رغم تأكيدات أديس أبابا بأن سد النهضة الذي دشنته مؤخرا قد ساعد في التخفيف من حدة الفيضانات التي ضربت السودان، فيما أثارت الكثير من التساؤلات حول دور السد بالفعل في تلك الفيضانات، وهي تطورات دفعت وزارة الري السودانية إلى إطلاق "الإنذار الأحمر" على طول الشريط النيلي. فما هي تداعيات تلك الفيضانات والسيول على الوضع الإنساني في البلاد في ظل الحرب التي تتصاعد وتيرتها يوما بعد يوم، مع غياب أي سيناريوهات للحل تلوح في الأفق القريب؟بداية، يقول رئيس منظمات المجتمع المدني السودانية، د.عادل عبد الباقي: "يشهد السودان منذ أسابيع موجة من الفيضانات العارمة، نتيجة هطول أمطار غزيرة وغير مسبوقة، أدت إلى ارتفاع منسوب الأنهار وغمر العديد من المناطق الحضرية والريفية بالمياه، وقد فاقمت هذه الفيضانات الوضع الإنساني الهش أصلا في عدد من الولايات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية المستمرة التي تمر بها البلاد".تدمير البنى التحتيةوأضاف عبد الباقي في تصريحات لـ"سبوتنيك": "تسببت الفيضانات في نزوح آلاف الأسر من منازلهم، خاصة في ولايات الجزيرة، والخرطوم، وسنار، والنيل الأبيض، والنيل الأزرق، كما أدى تدمير البنية التحتية وشبكات الطرق إلى صعوبة وصول فرق الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة، علاوة على إصابة العشرات وفقدان عدد من المواطنين جرفتهم السيول، إضافة إلى نزوح العديد من الأسر من مناطق السيول إلى المناطق الأخرى، أي أن الفيضانات تسببت في موجة نزوح جديدة هذه المرة ليست بسبب الحرب".وأوضح رئيس منظمات المجتمع المدني السودانية أن "الفيضانات فاقمت من الأوضاع المعيشية المتردية، إذ يعاني المتضررون من نقص حاد في الغذاء، ومياه الشرب النظيفة، والخدمات الصحية، كما ازدادت مخاطر تفشي الأمراض المنقولة بالمياه، مثل الكوليرا والملاريا، في ظل ضعف البنية الصحية في المناطق المتأثرة، الأمر الذي يتطلب توفير المأوى المؤقت للأسر النازحة، وتوفير الغذاء والمياه الصالحة للشرب، ودعم القطاع الصحي بمستلزمات الطوارئ والأدوية، وتعزيز قدرات فرق الاستجابة السريعة والدفاع المدني، إضافة إلى ضرورة إصلاح البنية التحتية المتضررة لضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية".وأكد د. عادل عبد الباقي أن "الأزمة الحالية تتطلب استجابة إنسانية عاجلة ومنسقة من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، للحد من آثار الكارثة ودعم المتضررين من الفيضانات في السودان، والعمل على إيجاد حلول طويلة الأمد لبناء قدرة المجتمعات المحلية على التكيف مع التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية المتكررة".أوضاع إنسانية حرجةمن جانبه، يقول منسق منظمات المجتمع المدني السودانية، أيمن حسين: "تعيش عدة ولايات سودانية أوضاعا إنسانية حرجة نتيجة الأزمات المتعددة، بما في ذلك النزاعات المسلحة، والفيضانات الموسمية، وانهيار البنى التحتية، وانعدام الأمن الغذائي، وتُظهر البيانات الأخيرة أن أكثر من 18 مليون سوداني يواجهون الجوع الحاد، مع تهديد المجاعة الذي يلوح في الأفق، كما تشير التقارير إلى أن أكثر من 20 ألف شخص لقوا حتفهم، بينما نزح نحو 15 مليون شخص داخل وخارج البلاد".خسائر كبيرةوتابع حسين: "أما في ولاية الجزيرة، فقد تسببت الفيضانات في خسائر كبير لمشاريع الري الزراعي والمساكن، وتلوث مصادر المياه، علاوة على تفشي الأوبئة مثل الملاريا وحمى الضنك والليشمانيا، في ظل عجز المستشفيات والمراكز الصحية عن تقديم الخدمات، هذا بجانب ارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال والنساء نتيجة فشل الموسم الزراعي وغلاء الأسعار".أما في ولاية نهر النيل، فيقول منسق منظمات المجتمع المدني السودانية إن "القرى الواقعة على ضفاف النيل شهدت فقدان مساحات زراعية شاسعة ونزوح الأسر، علاوة على تفشي وباء الكوليرا وحمى الضنك مع ضعف شبكات المياه والصرف الصحي، وانهيار البنى التحتية التعليمية والصحية في بعض المناطق الريفية، ما يفاقم معاناة السكان".الفاشر والفيضاناتوأشار أيمن حسين إلى أن "الوضع في مدينة الفاشر (شمال دارفور)، التي تواجه حصارا وصراعا مستمرا أدى إلى شبه مجاعة وانقطاع الإمدادات، وتوقف معظم المستشفيات عن العمل نتيجة الدمار أو النقص في الكوادر، مع تسجيل وفيات يومية بسبب غياب الرعاية".يشار إلى أن منسوب النيل عادة ما يرتفع في الصيف، ليبلغ ذروته بين أغسطس/ آب ومنتصف سبتمبر/ أيلول، لكن في العام الحالي 2025، يعزى الارتفاع غير المسبوق إلى الامتلاء الكامل لسد النهضة، وفقا لخبراء، مما زاد من حدة الفيضانات في السودان.وتفاقمت الأزمة الإنسانية في السودان، بينما تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن 25 مليون سوداني (نحو نصف السكان) يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في وقت وصفت فيه المنظمة الدولية الأزمة بأنها "الأسوأ في التاريخ الحديث"، مع دخول الحرب عامها الثالث.يذكر أن السودان يشهد انقساما بين الجيش المسيطر على المناطق الشرقية والوسطى، وقوات الدعم السريع التي تسيطر على دارفور وأجزاء من الجنوب.

