الصليب الأحمر: السودان يشهد أسوأ تفشي للكوليرا في السنوات الأخيرة
أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تفشي مرض الكوليرا في السودان تسبب في وفاة 2500 شخص وتسجيل أكثر من 100 ألف حالة مشتبه بها في أنحاء البلاد.
ووصفت اللجنة، يوم الخميس، الوضع في السودان بأنه "أسوأ تفش للكوليرا في السنوات الأخيرة"، وفقا لوسائل إعلام سودانية.وقال خوسيه لويس، رئيس عمليات اللجنة في السودان، إن الأوضاع الصحية تتدهور بسرعة بفعل النزاع المستمر منذ أكثر من عامين، الذي دمر البنية التحتية الحيوية وترك ملايين السكان بلا مياه نظيفة أو رعاية طبية.وأضاف لويس، أن موسم الأمطار يزيد من سرعة انتشار المرض، داعيا إلى تحرك عاجل وتنسيق دولي لمواجهة الأزمة.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
