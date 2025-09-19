الصليب الأحمر: السودان يشهد أسوأ تفشي للكوليرا في السنوات الأخيرة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:33 GMT
17 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
16:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
انطلاق المنتدى الثالث "للمدن السحابية" في موسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250919/الصليب-الأحمر-السودان-يشهد-أسوأ-تفشي-للكوليرا-في-السنوات-الأخيرة-1105016788.html
الصليب الأحمر: السودان يشهد أسوأ تفشي للكوليرا في السنوات الأخيرة
الصليب الأحمر: السودان يشهد أسوأ تفشي للكوليرا في السنوات الأخيرة
سبوتنيك عربي
أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تفشي مرض الكوليرا في السودان تسبب في وفاة 2500 شخص وتسجيل أكثر من 100 ألف حالة مشتبه بها في أنحاء البلاد. 19.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-19T05:40+0000
2025-09-19T05:40+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
أخبار السودان اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/10/1093803727_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e1e9e21ff8d5f4b7a9cac12ce1f1afa1.jpg
ووصفت اللجنة، يوم الخميس، الوضع في السودان بأنه "أسوأ تفش للكوليرا في السنوات الأخيرة"، وفقا لوسائل إعلام سودانية.وقال خوسيه لويس، رئيس عمليات اللجنة في السودان، إن الأوضاع الصحية تتدهور بسرعة بفعل النزاع المستمر منذ أكثر من عامين، الذي دمر البنية التحتية الحيوية وترك ملايين السكان بلا مياه نظيفة أو رعاية طبية.وأضاف لويس، أن موسم الأمطار يزيد من سرعة انتشار المرض، داعيا إلى تحرك عاجل وتنسيق دولي لمواجهة الأزمة.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250723/السودان-يسجل-1300-إصابة-بالكوليرا-خلال-أسبوع-1102926527.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/10/1093803727_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9f695801438f05ae37ff8511b5bb8194.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, الأخبار

الصليب الأحمر: السودان يشهد أسوأ تفشي للكوليرا في السنوات الأخيرة

05:40 GMT 19.09.2025
© AP Photoالكوليرا في السودان
الكوليرا في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تفشي مرض الكوليرا في السودان تسبب في وفاة 2500 شخص وتسجيل أكثر من 100 ألف حالة مشتبه بها في أنحاء البلاد.
ووصفت اللجنة، يوم الخميس، الوضع في السودان بأنه "أسوأ تفش للكوليرا في السنوات الأخيرة"، وفقا لوسائل إعلام سودانية.
وقال خوسيه لويس، رئيس عمليات اللجنة في السودان، إن الأوضاع الصحية تتدهور بسرعة بفعل النزاع المستمر منذ أكثر من عامين، الذي دمر البنية التحتية الحيوية وترك ملايين السكان بلا مياه نظيفة أو رعاية طبية.
العنف والنزاع المسلح يهدد مستشفى النو في أم درمان بالسودان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
السودان يسجل 1300 إصابة بالكوليرا خلال أسبوع
23 يوليو, 05:56 GMT
وأضاف لويس، أن موسم الأمطار يزيد من سرعة انتشار المرض، داعيا إلى تحرك عاجل وتنسيق دولي لمواجهة الأزمة.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала