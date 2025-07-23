السودان يسجل 1300 إصابة بالكوليرا خلال أسبوع

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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
10:41 GMT
19 د
من الملعب
رياضة المحركات في لبنان بين بكفيا والبترون .. وسابالينكا تستمر على عرش التنس العالمي
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:29 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
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29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:34 GMT
26 د
بلا قيود
الصليب الأحمر يحذر: سوء التغذية يفتك بأطفال غزة.. والوصول للغذاء أصبح مستحيلا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
فخاخ الموت لطالبي المساعدات في غزة، والمبعوث الأمريكي لسوريا يوجه رسائل لدمشق
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفقر في أوروبا... الأرقام تهز صورة القارة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
رياضة المحركات في لبنان بين بكفيا والبترون .. وسابالينكا تستمر على عرش التنس العالمي
09:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:31 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:41 GMT
18 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
11:43 GMT
17 د
مرايا العلوم
ببغاء القرن السمين وتشوهاتنا الدماغية التي ورثناها من النياندرتال
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
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عرب بوينت بودكاست
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https://sarabic.ae/20250723/السودان-يسجل-1300-إصابة-بالكوليرا-خلال-أسبوع-1102926527.html
السودان يسجل 1300 إصابة بالكوليرا خلال أسبوع
السودان يسجل 1300 إصابة بالكوليرا خلال أسبوع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 1307 إصابات جديدة بوباء الكوليرا، بينها 18 وفاة، خلال أسبوع واحد، في ظل أزمة صحية متفاقمة تضرب عدة ولايات في البلاد. 23.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-23T05:56+0000
2025-07-23T05:56+0000
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وأفاد مركز عمليات الطوارئ بالوزارة، يوم الثلاثاء، أن الإصابات توزعت على 35 محلية ضمن 12 ولاية، تصدرتها محلية طويلة بولاية شمال دارفور بـ519 إصابة، تلتها قيسان بـ236 إصابة وباو بـ108 حالات في إقليم النيل الأزرق، حسبما ذكرت صحيفة "سودان تربيون".وأشار التقرير إلى أن محلية طويلة، التي تضم أكثر من 560 ألف نازح، تعاني من ظروف معيشية صعبة تشمل ضعف الإمدادات الغذائية، وشح المياه، وانهيار الخدمات الصحية، ما ساعد على تفشي الوباء، بينما تم تسجيل أعلى معدل حالات الوفاة في محلية بليل بجنوب دارفور.وبحسب البيان، تجاوز إجمالي الإصابات المؤكدة بالكوليرا 91 ألف حالة، بينما وصل عدد المتوفين من هذا العدد إلى 2302 حالة وفاة، في 116 محلية موزعة على 17 ولاية.وأوضح المركز أن عدد الإصابات في الخرطوم شهد تراجعا ملحوظا مع تسجيل 35 حالة فقط في 5 محليات، وهو ما أرجعه إلى حملات التطعيم الطارئة وتحسين جودة المياه بدعم من وكالات الأمم المتحدة.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250616/تحذير-أممي-من-تفشي-الكوليرا-على-نطاق-واسع-في-السودان-1101705909.html
https://sarabic.ae/20250528/السودان-815-إصابة-بالكوليرا-في-الخرطوم-يوميا-1101077278.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان

السودان يسجل 1300 إصابة بالكوليرا خلال أسبوع

05:56 GMT 23.07.2025
© Sputnikالعنف والنزاع المسلح يهدد مستشفى النو في أم درمان بالسودان
العنف والنزاع المسلح يهدد مستشفى النو في أم درمان بالسودان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
© Sputnik
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أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 1307 إصابات جديدة بوباء الكوليرا، بينها 18 وفاة، خلال أسبوع واحد، في ظل أزمة صحية متفاقمة تضرب عدة ولايات في البلاد.
وأفاد مركز عمليات الطوارئ بالوزارة، يوم الثلاثاء، أن الإصابات توزعت على 35 محلية ضمن 12 ولاية، تصدرتها محلية طويلة بولاية شمال دارفور بـ519 إصابة، تلتها قيسان بـ236 إصابة وباو بـ108 حالات في إقليم النيل الأزرق، حسبما ذكرت صحيفة "سودان تربيون".
الكوليرا في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2025
تحذير أممي من تفشي الكوليرا على نطاق واسع في السودان
16 يونيو, 09:11 GMT
وأشار التقرير إلى أن محلية طويلة، التي تضم أكثر من 560 ألف نازح، تعاني من ظروف معيشية صعبة تشمل ضعف الإمدادات الغذائية، وشح المياه، وانهيار الخدمات الصحية، ما ساعد على تفشي الوباء، بينما تم تسجيل أعلى معدل حالات الوفاة في محلية بليل بجنوب دارفور.
وبحسب البيان، تجاوز إجمالي الإصابات المؤكدة بالكوليرا 91 ألف حالة، بينما وصل عدد المتوفين من هذا العدد إلى 2302 حالة وفاة، في 116 محلية موزعة على 17 ولاية.
وأوضح المركز أن عدد الإصابات في الخرطوم شهد تراجعا ملحوظا مع تسجيل 35 حالة فقط في 5 محليات، وهو ما أرجعه إلى حملات التطعيم الطارئة وتحسين جودة المياه بدعم من وكالات الأمم المتحدة.
السودان ..معاناة المدنيين من الحصار والجوع في إقليم دارفور - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2025
السودان... 815 إصابة بالكوليرا في الخرطوم يوميا
28 مايو, 20:45 GMT
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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