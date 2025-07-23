https://sarabic.ae/20250723/السودان-يسجل-1300-إصابة-بالكوليرا-خلال-أسبوع-1102926527.html

السودان يسجل 1300 إصابة بالكوليرا خلال أسبوع

السودان يسجل 1300 إصابة بالكوليرا خلال أسبوع

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 1307 إصابات جديدة بوباء الكوليرا، بينها 18 وفاة، خلال أسبوع واحد، في ظل أزمة صحية متفاقمة تضرب عدة ولايات في البلاد. 23.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-23T05:56+0000

2025-07-23T05:56+0000

2025-07-23T05:56+0000

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وأفاد مركز عمليات الطوارئ بالوزارة، يوم الثلاثاء، أن الإصابات توزعت على 35 محلية ضمن 12 ولاية، تصدرتها محلية طويلة بولاية شمال دارفور بـ519 إصابة، تلتها قيسان بـ236 إصابة وباو بـ108 حالات في إقليم النيل الأزرق، حسبما ذكرت صحيفة "سودان تربيون".وأشار التقرير إلى أن محلية طويلة، التي تضم أكثر من 560 ألف نازح، تعاني من ظروف معيشية صعبة تشمل ضعف الإمدادات الغذائية، وشح المياه، وانهيار الخدمات الصحية، ما ساعد على تفشي الوباء، بينما تم تسجيل أعلى معدل حالات الوفاة في محلية بليل بجنوب دارفور.وبحسب البيان، تجاوز إجمالي الإصابات المؤكدة بالكوليرا 91 ألف حالة، بينما وصل عدد المتوفين من هذا العدد إلى 2302 حالة وفاة، في 116 محلية موزعة على 17 ولاية.وأوضح المركز أن عدد الإصابات في الخرطوم شهد تراجعا ملحوظا مع تسجيل 35 حالة فقط في 5 محليات، وهو ما أرجعه إلى حملات التطعيم الطارئة وتحسين جودة المياه بدعم من وكالات الأمم المتحدة.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان