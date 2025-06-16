تحذير أممي من تفشي الكوليرا على نطاق واسع في السودان

عربي
بث مباشر.. مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل.. فيديو وصور
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
08:18 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
10:28 GMT
5 د
مساحة حرة
رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:33 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:23 GMT
13 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تسعى إسرائيل لفرض واقع جديد على دمشق قبيل أي مفاوضات محتملة؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إيران تلوح بتوسيع الضربات على إسرائيل ،وتل أبيب تهدد بـ"حرق طهران"
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:18 GMT
37 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:29 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
روسيا ستوقع اتفاقيات حكومية دولية مع مالي وبوركينا فاسو للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
بيارق النصر
النصر في ستالينغراد وبداية الاندحار النازي
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة مجبرة على دعم إسرائيل ومن الخطأ أن تتدخل روسيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
أسعار إمدادات الطاقة لأوروبا تشتعل على وقع المواجهة بين إيران وإسرائيل
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250616/تحذير-أممي-من-تفشي-الكوليرا-على-نطاق-واسع-في-السودان-1101705909.html
تحذير أممي من تفشي الكوليرا على نطاق واسع في السودان
تحذير أممي من تفشي الكوليرا على نطاق واسع في السودان
سبوتنيك عربي
حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، يوم الأحد، من تفاقم أزمة الكوليرا في السودان نتيجة نقص حاد في مخزون الكلور المستخدم لتعقيم المياه، مشيرة إلى أن... 16.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-16T09:11+0000
2025-06-16T09:11+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/10/1093803727_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e1e9e21ff8d5f4b7a9cac12ce1f1afa1.jpg
وذكرت المنظمة في بيان نشرته صحيفة "سودان تربيون" أن الكمية المتوفرة تكفي لتغطية احتياجات 700 ألف شخص لمدة شهر فقط، بينما يتطلب الوضع توفير 400 طن لخدمة 9 ملايين شخص في 188 منطقة.وأكدت المنظمة أن توقف الإمداد سيحرم 6.5 مليون شخص من المياه الآمنة، ويؤدي إلى زيادة حادة في حالات الكوليرا.وبحسب التقرير، فإن ولاية الخرطوم تواجه أوضاعا حرجة، حيث أن 50 في المئة من البنية التحتية للمياه تم تدميرها نتيجة الحرب، وتعمل محطات المياه بـ 50 في المئة فقط من طاقتها.وفي الخرطوم تم تسجيل أكثر من 16 ألف إصابة بالكوليرا من أصل 73.998 حالة على مستوى 13 ولاية منذ أغسطس/ آب الماضي، 88 في المئة منها تتركز في محليات جبل أولياء وكرري وأم درمان وبحري.وأفادت "يونيسف" بأنها بدأت نشر فرق صيانة متنقلة لإجراء إصلاحات عاجلة، وخصصت خطة لتزويد الآبار المتضررة بالطاقة الشمسية وتوسيع شبكات النقل عبر الشاحنات.كما أعلنت حاجتها إلى 30.6 مليون دولار لتأمين تدخلاتها خلال العام الحالي، في الوقت الذي تواصل فيه وزارة الصحة السودانية تنفيذ حملة تطعيم ضد الكوليرا تستهدف 2.6 مليون شخص في 12 وحدة إدارية في الخرطوم.
https://sarabic.ae/20250528/السودان-815-إصابة-بالكوليرا-في-الخرطوم-يوميا-1101077278.html
https://sarabic.ae/20191008/نقل-16-مليون-جرعة-من-اللقاحات-ضد-الكوليرا-إلى-السودان-1043088875.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/10/1093803727_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9f695801438f05ae37ff8511b5bb8194.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم

تحذير أممي من تفشي الكوليرا على نطاق واسع في السودان

09:11 GMT 16.06.2025
© AP Photoالكوليرا في السودان
الكوليرا في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، يوم الأحد، من تفاقم أزمة الكوليرا في السودان نتيجة نقص حاد في مخزون الكلور المستخدم لتعقيم المياه، مشيرة إلى أن المتوفر حاليا لا يتجاوز 12 في المئة من الحد الأدنى المطلوب.
وذكرت المنظمة في بيان نشرته صحيفة "سودان تربيون" أن الكمية المتوفرة تكفي لتغطية احتياجات 700 ألف شخص لمدة شهر فقط، بينما يتطلب الوضع توفير 400 طن لخدمة 9 ملايين شخص في 188 منطقة.
السودان ..معاناة المدنيين من الحصار والجوع في إقليم دارفور - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2025
السودان... 815 إصابة بالكوليرا في الخرطوم يوميا
28 مايو, 20:45 GMT
وأكدت المنظمة أن توقف الإمداد سيحرم 6.5 مليون شخص من المياه الآمنة، ويؤدي إلى زيادة حادة في حالات الكوليرا.
وبحسب التقرير، فإن ولاية الخرطوم تواجه أوضاعا حرجة، حيث أن 50 في المئة من البنية التحتية للمياه تم تدميرها نتيجة الحرب، وتعمل محطات المياه بـ 50 في المئة فقط من طاقتها.
وفي الخرطوم تم تسجيل أكثر من 16 ألف إصابة بالكوليرا من أصل 73.998 حالة على مستوى 13 ولاية منذ أغسطس/ آب الماضي، 88 في المئة منها تتركز في محليات جبل أولياء وكرري وأم درمان وبحري.
امرأة ترافق ابنها الذي يعاني من الملاريا أثناء انتظار العلاج في عيادة تديرها منظمة أطباء بلا حدود في قرية ليكوانغول في ولاية بوما شرق جنوب السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2019
نقل 1.6 مليون جرعة من اللقاحات ضد الكوليرا إلى السودان
8 أكتوبر 2019, 09:26 GMT
وأفادت "يونيسف" بأنها بدأت نشر فرق صيانة متنقلة لإجراء إصلاحات عاجلة، وخصصت خطة لتزويد الآبار المتضررة بالطاقة الشمسية وتوسيع شبكات النقل عبر الشاحنات.
كما أعلنت حاجتها إلى 30.6 مليون دولار لتأمين تدخلاتها خلال العام الحالي، في الوقت الذي تواصل فيه وزارة الصحة السودانية تنفيذ حملة تطعيم ضد الكوليرا تستهدف 2.6 مليون شخص في 12 وحدة إدارية في الخرطوم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала