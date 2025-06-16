https://sarabic.ae/20250616/تحذير-أممي-من-تفشي-الكوليرا-على-نطاق-واسع-في-السودان-1101705909.html
تحذير أممي من تفشي الكوليرا على نطاق واسع في السودان
تحذير أممي من تفشي الكوليرا على نطاق واسع في السودان
سبوتنيك عربي
حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، يوم الأحد، من تفاقم أزمة الكوليرا في السودان نتيجة نقص حاد في مخزون الكلور المستخدم لتعقيم المياه، مشيرة إلى أن... 16.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-16T09:11+0000
2025-06-16T09:11+0000
2025-06-16T09:11+0000
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وذكرت المنظمة في بيان نشرته صحيفة "سودان تربيون" أن الكمية المتوفرة تكفي لتغطية احتياجات 700 ألف شخص لمدة شهر فقط، بينما يتطلب الوضع توفير 400 طن لخدمة 9 ملايين شخص في 188 منطقة.وأكدت المنظمة أن توقف الإمداد سيحرم 6.5 مليون شخص من المياه الآمنة، ويؤدي إلى زيادة حادة في حالات الكوليرا.وبحسب التقرير، فإن ولاية الخرطوم تواجه أوضاعا حرجة، حيث أن 50 في المئة من البنية التحتية للمياه تم تدميرها نتيجة الحرب، وتعمل محطات المياه بـ 50 في المئة فقط من طاقتها.وفي الخرطوم تم تسجيل أكثر من 16 ألف إصابة بالكوليرا من أصل 73.998 حالة على مستوى 13 ولاية منذ أغسطس/ آب الماضي، 88 في المئة منها تتركز في محليات جبل أولياء وكرري وأم درمان وبحري.وأفادت "يونيسف" بأنها بدأت نشر فرق صيانة متنقلة لإجراء إصلاحات عاجلة، وخصصت خطة لتزويد الآبار المتضررة بالطاقة الشمسية وتوسيع شبكات النقل عبر الشاحنات.كما أعلنت حاجتها إلى 30.6 مليون دولار لتأمين تدخلاتها خلال العام الحالي، في الوقت الذي تواصل فيه وزارة الصحة السودانية تنفيذ حملة تطعيم ضد الكوليرا تستهدف 2.6 مليون شخص في 12 وحدة إدارية في الخرطوم.
https://sarabic.ae/20250528/السودان-815-إصابة-بالكوليرا-في-الخرطوم-يوميا-1101077278.html
https://sarabic.ae/20191008/نقل-16-مليون-جرعة-من-اللقاحات-ضد-الكوليرا-إلى-السودان-1043088875.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم
تحذير أممي من تفشي الكوليرا على نطاق واسع في السودان
حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، يوم الأحد، من تفاقم أزمة الكوليرا في السودان نتيجة نقص حاد في مخزون الكلور المستخدم لتعقيم المياه، مشيرة إلى أن المتوفر حاليا لا يتجاوز 12 في المئة من الحد الأدنى المطلوب.
وذكرت المنظمة في بيان نشرته صحيفة
"سودان تربيون" أن الكمية المتوفرة تكفي لتغطية احتياجات 700 ألف شخص لمدة شهر فقط، بينما يتطلب الوضع توفير 400 طن لخدمة 9 ملايين شخص في 188 منطقة.
وأكدت المنظمة أن توقف الإمداد سيحرم 6.5 مليون شخص من المياه الآمنة
، ويؤدي إلى زيادة حادة في حالات الكوليرا.
وبحسب التقرير، فإن ولاية الخرطوم تواجه أوضاعا حرجة، حيث أن 50 في المئة من البنية التحتية للمياه تم تدميرها نتيجة الحرب، وتعمل محطات المياه بـ 50 في المئة فقط من طاقتها.
وفي الخرطوم تم تسجيل أكثر من 16 ألف إصابة بالكوليرا
من أصل 73.998 حالة على مستوى 13 ولاية منذ أغسطس/ آب الماضي، 88 في المئة منها تتركز في محليات جبل أولياء وكرري وأم درمان وبحري.
وأفادت "يونيسف" بأنها بدأت نشر فرق صيانة متنقلة لإجراء إصلاحات عاجلة، وخصصت خطة لتزويد الآبار المتضررة بالطاقة الشمسية وتوسيع شبكات النقل عبر الشاحنات.
كما أعلنت حاجتها إلى 30.6 مليون دولار لتأمين تدخلاتها خلال العام الحالي، في الوقت الذي تواصل فيه وزارة الصحة السودانية تنفيذ حملة تطعيم ضد الكوليرا تستهدف 2.6 مليون شخص في 12 وحدة إدارية في الخرطوم.