البرهان يتعهد بـ"القصاص" لأهالي الفاشر ويؤكد قدرة القوات المسلحة على تحقيق النصر

وخلال كلمة ألقاها اليوم الاثنين، وجه البرهان تحية إلى "المقاتلين والمناصرين للقوات المسلحة والشعب السوداني"، مستنكرًا من يقف إلى جانب "المليشيا"، على حد وصفه.واختتم البرهان كلمته بالتأكيد على عزم القوات المسلحة على مواصلة الجهود حتى "تطهير الأرض من كل دنس ورجس"، على حد قوله، معبرًا عن ثقته الكاملة في قدرتهم على تحقيق هذا الهدف.وكانت قوات "الدعم السريع" في السودان قد أعلنت، أمس الأحد، السيطرة على الفرقة السادسة في مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور، عقب معارك وصفتها بـ"الحاسمة" ضد قوات الجيش السوداني. وتابع البيان: "تحرير الفرقة السادسة الفاشر اليوم، يمثل محطة مفصلية في مسار المعارك التي تخوضها قواتنا الباسلة، ويرسم ملامح الدولة الجديدة التي يتشارك جميع السودانيين في بنائها، بما يتوافق مع تطلعاتهم المشروعة لإنهاء عهود الظلم والاستبداد والمحسوبية، وإعلاء قيم الحرية والسلام والعدالة". وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف.وتقدّر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، الذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبا.
https://sarabic.ae/20251027/الأمم-المتحدة-تحذر-من-الوضع-المروع-في-الفاشر-بالسودان-وتدعو-لوقف-إطلاق-نار-فوري-1106448462.html
https://sarabic.ae/20251027/حاكم-إقليم-دارفور-يقر-بـسقوط-الفاشر-1106429302.html
https://sarabic.ae/20251026/قوات-الدعم-السريع-تعلن-السيطرة-على-مقر-الجيش-السوداني-في-الفاشر-1106402771.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/11/1091846514_87:0:1667:1185_1920x0_80_0_0_ea7e32fcaa11e5a842f034c7e28cdf58.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
19:43 GMT 27.10.2025
تعهد رئيس مجلس السيادة السوداني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان، بالقصاص لأهالي ولاية الفاشر، مؤكدًا "تصميم الشعب السوداني على محاسبة المجرمين".
وخلال كلمة ألقاها اليوم الاثنين، وجه البرهان تحية إلى "المقاتلين والمناصرين للقوات المسلحة والشعب السوداني"، مستنكرًا من يقف إلى جانب "المليشيا"، على حد وصفه.
الأوضاع الإنسانية التي يعيشها النازحين في مدينة الفاشر بدارفور وشمال كردفان في ظل الحصار والنقص الحاد في مواد الإغاثة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
الأمم المتحدة تحذر من الوضع "المروع" في الفاشر بالسودان وتدعو لوقف إطلاق نار فوري
14:28 GMT

وأكد البرهان التزام القوات المسلحة والمقاومة الشعبية بتحقيق "النصر تلو النصر"، مشيرًا إلى تجارب الحرب الأخيرة التي أثبتت قدرتهم على "قلب الطاولة واستعادة الأراضي من العدو إلى حضن الوطن".

واختتم البرهان كلمته بالتأكيد على عزم القوات المسلحة على مواصلة الجهود حتى "تطهير الأرض من كل دنس ورجس"، على حد قوله، معبرًا عن ثقته الكاملة في قدرتهم على تحقيق هذا الهدف.
قصف متبادل في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
‌‏حاكم إقليم دارفور يقر بـ"سقوط الفاشر"
08:46 GMT
وكانت قوات "الدعم السريع" في السودان قد أعلنت، أمس الأحد، السيطرة على الفرقة السادسة في مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور، عقب معارك وصفتها بـ"الحاسمة" ضد قوات الجيش السوداني.
وقالت "الدعم السريع"، في بيان لها: "قدّم الأشاوس دروساً في الصمود والبسالة، وسطروا ملاحم تاريخية دكّوا فيها آخر حصون جيش الحركة الإسلامية وتوابعه من أذيال حركات الارتزاق في إقليم دارفور، ملحقين بهم خسائر فادحة في الأرواح تجاوز عددها الآلاف من القتلى، إضافة إلى تدمير آليات عسكرية ضخمة والاستيلاء الكامل على العتاد العسكري"، على حد وصف البيان.
وتابع البيان: "تحرير الفرقة السادسة الفاشر اليوم، يمثل محطة مفصلية في مسار المعارك التي تخوضها قواتنا الباسلة، ويرسم ملامح الدولة الجديدة التي يتشارك جميع السودانيين في بنائها، بما يتوافق مع تطلعاتهم المشروعة لإنهاء عهود الظلم والاستبداد والمحسوبية، وإعلاء قيم الحرية والسلام والعدالة".
جنود تابعين لـقوات الدعم السريع، السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
قوات "الدعم السريع" تعلن السيطرة على مقر الجيش السوداني في الفاشر
أمس, 08:29 GMT
وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف.
وتقدّر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، الذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبا.
