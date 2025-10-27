https://sarabic.ae/20251027/البرهان-يتعهد-بـالقصاص-لأهالي-الفاشر-ويؤكد-قدرة-القوات-المسلحة-على-تحقيق-النصر-1106455725.html
البرهان يتعهد بـ"القصاص" لأهالي الفاشر ويؤكد قدرة القوات المسلحة على تحقيق النصر
البرهان يتعهد بـ"القصاص" لأهالي الفاشر ويؤكد قدرة القوات المسلحة على تحقيق النصر
تعهد رئيس مجلس السيادة السوداني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان، بالقصاص لأهالي ولاية الفاشر، مؤكدًا "تصميم الشعب السوداني على محاسبة المجرمين".
وخلال كلمة ألقاها اليوم الاثنين، وجه البرهان تحية إلى "المقاتلين والمناصرين للقوات المسلحة والشعب السوداني"، مستنكرًا من يقف إلى جانب "المليشيا"، على حد وصفه.واختتم البرهان كلمته بالتأكيد على عزم القوات المسلحة على مواصلة الجهود حتى "تطهير الأرض من كل دنس ورجس"، على حد قوله، معبرًا عن ثقته الكاملة في قدرتهم على تحقيق هذا الهدف.وكانت قوات "الدعم السريع" في السودان قد أعلنت، أمس الأحد، السيطرة على الفرقة السادسة في مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور، عقب معارك وصفتها بـ"الحاسمة" ضد قوات الجيش السوداني. وتابع البيان: "تحرير الفرقة السادسة الفاشر اليوم، يمثل محطة مفصلية في مسار المعارك التي تخوضها قواتنا الباسلة، ويرسم ملامح الدولة الجديدة التي يتشارك جميع السودانيين في بنائها، بما يتوافق مع تطلعاتهم المشروعة لإنهاء عهود الظلم والاستبداد والمحسوبية، وإعلاء قيم الحرية والسلام والعدالة". وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف.وتقدّر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، الذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبا.
الأخبار
البرهان يتعهد بـ"القصاص" لأهالي الفاشر ويؤكد قدرة القوات المسلحة على تحقيق النصر
19:43 GMT 27.10.2025
تعهد رئيس مجلس السيادة السوداني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان، بالقصاص لأهالي ولاية الفاشر، مؤكدًا "تصميم الشعب السوداني على محاسبة المجرمين".
وخلال كلمة ألقاها اليوم الاثنين، وجه البرهان
تحية إلى "المقاتلين والمناصرين للقوات المسلحة والشعب السوداني"، مستنكرًا من يقف إلى جانب "المليشيا"، على حد وصفه.
وأكد البرهان التزام القوات المسلحة والمقاومة الشعبية بتحقيق "النصر تلو النصر"، مشيرًا إلى تجارب الحرب الأخيرة التي أثبتت قدرتهم على "قلب الطاولة واستعادة الأراضي من العدو إلى حضن الوطن".
واختتم البرهان كلمته بالتأكيد على عزم القوات المسلحة
على مواصلة الجهود حتى "تطهير الأرض من كل دنس ورجس"، على حد قوله، معبرًا عن ثقته الكاملة في قدرتهم على تحقيق هذا الهدف.
وكانت قوات "الدعم السريع" في السودان قد أعلنت، أمس الأحد، السيطرة على الفرقة السادسة في مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور، عقب معارك وصفتها بـ"الحاسمة" ضد قوات الجيش السوداني.
وقالت "الدعم السريع"، في بيان لها: "قدّم الأشاوس دروساً في الصمود والبسالة، وسطروا ملاحم تاريخية دكّوا فيها آخر حصون جيش الحركة الإسلامية وتوابعه من أذيال حركات الارتزاق في إقليم دارفور، ملحقين بهم خسائر فادحة في الأرواح تجاوز عددها الآلاف من القتلى، إضافة إلى تدمير آليات عسكرية ضخمة والاستيلاء الكامل على العتاد العسكري"، على حد وصف البيان.
وتابع البيان: "تحرير الفرقة السادسة الفاشر اليوم، يمثل محطة مفصلية في مسار المعارك التي تخوضها قواتنا الباسلة، ويرسم ملامح الدولة الجديدة التي يتشارك جميع السودانيين في بنائها، بما يتوافق مع تطلعاتهم المشروعة لإنهاء عهود الظلم والاستبداد والمحسوبية، وإعلاء قيم الحرية والسلام والعدالة".
وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع
والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف.
وتقدّر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، الذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبا.