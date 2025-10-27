https://sarabic.ae/20251027/البرهان-يتعهد-بـالقصاص-لأهالي-الفاشر-ويؤكد-قدرة-القوات-المسلحة-على-تحقيق-النصر-1106455725.html

البرهان يتعهد بـ"القصاص" لأهالي الفاشر ويؤكد قدرة القوات المسلحة على تحقيق النصر

البرهان يتعهد بـ"القصاص" لأهالي الفاشر ويؤكد قدرة القوات المسلحة على تحقيق النصر

سبوتنيك عربي

تعهد رئيس مجلس السيادة السوداني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان، بالقصاص لأهالي ولاية الفاشر، مؤكدًا "تصميم الشعب السوداني على محاسبة... 27.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-27T19:43+0000

2025-10-27T19:43+0000

2025-10-27T19:44+0000

أخبار السودان اليوم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/11/1091846514_0:0:1667:938_1920x0_80_0_0_52f4493bf61484e9422196136d0f4787.jpg

وخلال كلمة ألقاها اليوم الاثنين، وجه البرهان تحية إلى "المقاتلين والمناصرين للقوات المسلحة والشعب السوداني"، مستنكرًا من يقف إلى جانب "المليشيا"، على حد وصفه.واختتم البرهان كلمته بالتأكيد على عزم القوات المسلحة على مواصلة الجهود حتى "تطهير الأرض من كل دنس ورجس"، على حد قوله، معبرًا عن ثقته الكاملة في قدرتهم على تحقيق هذا الهدف.وكانت قوات "الدعم السريع" في السودان قد أعلنت، أمس الأحد، السيطرة على الفرقة السادسة في مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور، عقب معارك وصفتها بـ"الحاسمة" ضد قوات الجيش السوداني. وتابع البيان: "تحرير الفرقة السادسة الفاشر اليوم، يمثل محطة مفصلية في مسار المعارك التي تخوضها قواتنا الباسلة، ويرسم ملامح الدولة الجديدة التي يتشارك جميع السودانيين في بنائها، بما يتوافق مع تطلعاتهم المشروعة لإنهاء عهود الظلم والاستبداد والمحسوبية، وإعلاء قيم الحرية والسلام والعدالة". وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف.وتقدّر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، الذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبا.

https://sarabic.ae/20251027/الأمم-المتحدة-تحذر-من-الوضع-المروع-في-الفاشر-بالسودان-وتدعو-لوقف-إطلاق-نار-فوري-1106448462.html

https://sarabic.ae/20251027/حاكم-إقليم-دارفور-يقر-بـسقوط-الفاشر-1106429302.html

https://sarabic.ae/20251026/قوات-الدعم-السريع-تعلن-السيطرة-على-مقر-الجيش-السوداني-في-الفاشر-1106402771.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, العالم العربي